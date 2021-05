Mérlegelik a 12 és 16 év közötti fiatalok beoltását

Orbán Viktor a Kossuth rádió pénteki műsorában arról beszélt, hogy a járvány harmadik hullámát sikerült letörni, az oltásra újonnan regisztrálók azonban csak „csordogálnak”. Utolsó lökést az adott az oltási hajlandóságnak, hogy be tudták oltani a 16–18 éveseket. Még kérdés, hogy a 16 év alattiakat mikor olthatják.

A kormányfő a beoltottak aktuális száma és a korlátozások feloldásának menetrendje mellett arról is tájékoztatott a rádióinterjúban, hogy naponta öt-tízezer ember regisztrál oltásra.

Egyelőre az oltási menetrendben még nincsenek benne a 16 éven aluliak, de heteken belül pont kerülhet az engedélyezési eljárások végére. A 12 év alattiak oltásáról egyelőre nem született döntés, a 12 és 16 év közötti fiatalok beoltását azonban mérlegeli az operatív törzs – válaszolta Gulyás Gergely az Index kérdésére a legutóbbi Kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta: aki kérte a vakcinát a 16 és 18 év közötti korosztályból, az megkapta, de szerinte

a 12 és 16 év közöttiek számára is meglesz az orvosi jóváhagyás.

Az operatív törzs május 3-i sajtótájékoztatóján beszélt arról Müller Cecília országos tiszti főorvos, hogy május 10. után kezdődik a regisztrált 16–18 évesek oltása Pfizer-vakcinával.

Azt is elmondta, hogy a Pfizer–BioNTech amerikai–német gyártó korábban az amerikai és az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) is kezdeményezte oltóanyagának engedélyeztetését a 12–15 éves korosztály esetében. Az engedély megadása után további korosztályra terjesztik ki az oltást Magyarországon is – tette hozzá az országos tiszti főorvos.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) április 19-én közölte, hogy valamennyi 16 éves és annál idősebb állampolgár jogosult a koronavírus elleni védőoltásra az Egyesült Államokban. Három héttel később jelentették be, hogy a 12–15 év közötti fiatalok oltása is megkezdődhet.

A magyar 16–18 évesek oltása május 10-től kezdődött, Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vezetőjének kijelentése alapján – akárcsak az amerikaiaknál – hazánkban is közel egy hónap különbséggel indulhat majd a 12–15 évesek oltása.

Emer Cooke kilátásba helyezte, hogy akár már májusban engedélyezhetik e korosztály számára a Pfizer oltóanyagát.

Jelenleg a kitűzött cél a júniusi jóváhagyás. Vizsgáljuk, hogy előre tudjuk-e ezt hozni május végére

– tájékoztatott az EMA vezetője.

Korábbi cikkünkben a 12 év alattiak oltásával kapcsolatban idéztük Szlávik Jánost, a Dél-pesti Centrumkórház infektológusát, aki az Infostartnak úgy fogalmazott:

„12 év alatt végképp nem érdemes gyermekeket oltani, még akkor sem, ha netán lesznek országok, amelyek úgy döntenek, hogy beoltják a 12 év alattiakat. Egy nagy tanulmány kimutatta, hogy 10–12 év alatt szinte alig-alig fertőznek a gyerekek, nagyrészt tünetmentesek, tehát jóval kisebb eséllyel adják át a vírust. A gyerekektől nem kell félni.”

Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetője az Indexnek azt mondta: jelenleg nem tud olyan tudományos eredményről, amely alapján teljes biztossággal állítható, hogy a későbbiekben sem kell beoltani a 12 év alattiakat.

(Borítókép: Egy egészségügyi dolgozó beolt egy 12-15 éves fiút az Egyesült Államokban 2021. május 17-én. Fotó: Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)