Magyarország szigorít, változnak a lakcímszabályok

A nap legfontosabb híre egyértelműen a rendkívüli Kormányinfó volt. Az Index előre beszámolt arról, hogy szigorítások várhatók, percről percre követte a mindennapi életünket megváltoztató bejelentéseket, és a korlátozások konkrét típusait is külön cikkben összegezte. A budapesti városvezetés is szigorított ma, valamivel az országos döntések előtt.

Hírt adtunk arról is, hogy a járványügyi szakemberek miként értékelik a koronavírus-járvány aktuális hazai helyzetét. Van, aki arra figyelmeztetett, hogy már a delta plusz variáns is megérkezett Magyarországra, más pedig a magyar lakosság védettségéről festett egyszerre lehangoló és kijózanító képet.

Átfogó elemzést írtunk a lakcímszabályok friss módosításáról is. Nem csak a voksturizmus veszélyét vettük számba, hanem a lehetséges egyéb hatásokat is. Hírt adtunk arról is, hogy az ellenzék Alkotmánybírósághoz fordult a megszavazott változtatások miatt.

Kibeszélő című állandó politikai műsorunkban parázs vita bontakozott ki a magyar közélet állapotáról és legfontosabb témáiról, a két neves elemző izgalmas és tanulságos összecsapását mozgóképen is megtekintheti mindenki itt.

Egyértelmű jó hír is akadt ma, kiderült, hogy olimpiai és világbajnokunk, Milák Kristóf a hírlapi kacsák ellenére teljesen tünetmentes.