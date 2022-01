Elkezdődött Magyarországon az ötödik hullám, és amennyiben nem nő jelentősen az átoltottság, akár naponta 13 ezer fertőzöttje és kétszáz halottja is lehet a járványnak idehaza – erről Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszélt az InfoRádiónak adott interjújában.

A miniszter elmondta, hogy az omikron okozta hullám január 1-je és május 1-je között várható; a járványhullám csúcsán pedig még a 13 ezret is meghaladhatja a fertőzöttek száma, a napi kórházi betegszám elérheti a kilencezret. Kásler Miklós hangsúlyozta ugyanakkor: ezek a számok akkor lehetnek, ha nem jön egy újabb mutáns, illetve nem nő az átoltottság. A miniszter az omikron-variánsról elmondta, hogy esetében számos mutáció figyelhető meg, csak a tüskefehérjét illetően 32-t írnak le, ami azt jelenti, hogy rendkívül módon megváltozott az eredeti koronavírus.

Ami az omikronra teljes mértékben jellemző, hogy a duplázódási idő két-három nap a legtöbb irodalmi adat alapján, illetve az is, hogy rendkívül gyors a terjedése, de emellett a fertőzés dinamikája is rendkívüli

– emelte ki, hozzátéve, hogy arra vonatkozóan megoszlanak a vélemények, hogy a panaszok és tünetek enyhébbek-e, mint a delta-variáns esetében voltak. Az adatok többsége egyelőre azt mutatja, hogy enyhébb lefolyással jár, és különösen az oltottak esetében összehasonlíthatatlanul könnyebb a betegség lefolyása, valamint lényegesen kevesebb az elveszített ember – véli az Emmi minisztere. Felidézte, hogy az omikront november végén fedezték fel, az azóta eltelt 5-6 hét alatt pedig gyakorlatilag egész Európában, az Egyesült Államokban, Indiában és Izraelben teljesen kiszorította a delta-variánst.

Az itthoni helyzetről itt jegyezte meg, hogy az ötödik hullám már elkezdődött, és egészen májusig tarthat. Meglátása szerint az egészségügyi ellátórendszer ugyanakkor bírja, sőt: ennél nagyobb terhelést is kibírt már. Hozzátette: Magyarországon soha nem fordultak elő olyan esetek, mint például Lombardiában, New Yorkban, vagy legutóbb Németországban, hogy átmenetileg megszüntették a daganatos betegek ellátását.

És majdnem teljes biztonsággal mondom, hogy ez nem is fog előfordulni

– tette hozzá a miniszter, aki az interjúban méltatta az oltási programot, felidézte a korábbi járványhullámokban tett intézkedéseket, Magyarország vakcinabeszerzését, továbbá a hazai kutatási eredményeket. A magyar kutatások apropóján hozzátette:

A járvány lefolyását, illetve a végkifejletet rendkívüli mód befolyásolta nemcsak az életkor, hanem a társbetegségek jelenléte is. Erre vonatkozóan is van egy magyar kutatás, aminek az a végeredménye, hogy a diabétesz, a hipertónia, a szívelégtelenség, az infarktus, a krónikus tüdőbetegségek a fertőzési rátát nem befolyásolják lényegesen, de a halálozás rizikóját négyszeresére növelik. A diabétesz esetében különösen érdekes és furcsa egyúttal, hogy az időseknél ez a rizikó „csak” másfél-kétszeres, a fiatalabb korosztályok cukorbetegei esetében azonban akár 15-16-szoros is lehet.