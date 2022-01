Ellenőrzi az ellenzéki szövetség a képviselőjelöltjeik végzettségét?

Bangóné Borbély Ildikó ügye után arról kérdeztük az Egységben Magyarországért összefogást, hogy ellenőrzik-e, valóban rendelkeznek-e a jelöltjeik az önéletrajzukban feltüntetett végzettséggel. Arra is kíváncsiak voltunk, Hajnal Miklós jelölt maradhat-e.

Ahogy beszámoltunk arról, vasárnap elváltak a Magyar Szocialista Párt és Bangóné Borbély Ildikó útjai, akiről kiderült, hogy a parlament honlapján róla szereplő információkkal ellentétben nincs diplomája, sőt a Budapesti Gazdasági Egyetem a tanulmányi rendszerük archívumában semmilyen adatot nem talált a politikusról. Az MSZP a választáson nem indítja, és mandátuma visszaadására szólította fel a képviselőt.

Korábban Hajnal Miklóst érték támadások, miután diploma nélkül is közgazdászként hivatkozott magára. A momentumos politikus – aki egyébként közgazdászhallgató volt – az Indexnek akkor úgy fogalmazott, ha ezzel megsértett bárkit is, elnézést kér.

Bangóné Borbély Ildikó ügyét követően kérdéseinkkel kerestük az ellenzéki összefogás sajtóosztályát. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az Egységben Magyarországért ellenőrzi-e, valóban rendelkeznek-e a képviselőjelöltjeik az önéletrajzukban feltüntetett végzettséggel, valamint az eset fényében képviselőjelölt maradhat-e Hajnal Miklós. Először egy rövid választ kaptunk:

Amennyiben az Egységben Magyarországért szövetség bármelyik politikusáról kiderül, hogy diplomát hazudott magának, levonjuk a konzekvenciákat.

Későbbi válaszukban bővebben is kifejtették:

Még az ellenzéki előválasztás előfeltétele volt, hogy valamennyi képviselőjelölt nyilvánosságra hozza önéletrajzát, aminek eleget is tettek. Az azokban foglaltak valóságtartalmáért ők maguk viselik a felelősséget.

Ugyanakkor leszögezték, hogy a jelöltségnek nem törvényi feltétele a diploma, ma is számos olyan politikus van, aki felsőfokú végzettség nélkül tölti be tisztségét, „és ez rendjén is van, nem zárható ki senki a képviseleti demokráciából ezen az alapon”. Hozzátették:

Gond akkor van, ha valaki hivatalos önéletrajzban, hivatalos felületeken hamisan tünteti fel a végzettségét. Erre példa Kósa Lajos, aki 8 éven át tévesztette meg a közvéleményt és az Országgyűlés hivatalát, aminek honlapján diplomásként tüntette fel magát, miközben sosem szerzett diplomát. Az MSZP megtette a szükséges lépést, lett következménye a dolognak, és lezárták az ügyet. A Fidesz azonban erre láthatóan nem hajlandó.

A Hajnal Miklósra vonatkozó kérdésünkre elmondták, „láthatóan bajban van a Fidesz és a kormány, ha a legfelsőbb köreiket érintő sokmilliárdos korrupciós ügyeikre és lebukásokra válaszuk az a legsúlyosabb vád egy ellenzéki képviselővel szemben, hogy még nem szerezte meg a diplomáját”.

Az Egységben Magyarországért hangsúlyozza, hogy

a Fidesz állításával ellentétben Hajnal Miklós soha nem hazudott a diplomájáról. Az előválasztás honlapjára feltöltött önéletrajzában is leírta, hogy az Oxfordi Egyetem-i tanulmányait felfüggesztette, viszont itthon jogi tanulmányokat folytat. 2017-ben használta Hajnal Miklós a közgazdász kifejezést magára egy interjúban, ekkor az egyetemi tanulmányai utolsó évében járt, és már a legtöbb vizsgán túl volt. Azt nem állította soha, hogy okleveles közgazdász.

Az ellenzéki szövetség úgy véli, a Völner-ügy után a Fidesz jobban tenné, ha nem beszélne a diplomákról, mert ahogy fogalmaznak: „Rogán Antal kabinetfőnökét korrupt államtitkárok és végrehajtók csalással erőltették végig az egyetemen. Nagy Ádám ennek ellenére még mindig pozícióban van, még csak egy belső vizsgálat sem indult.” Újra megemlítették Kósa Lajost is, aki „két cikluson át azt hazudta, hogy van diplomája, van nyelvvizsgája, de egyik sincs, megtévesztette a magyar embereket, mégis még ma is a Fidesz alelnöke, hivatalban, magas pozícióban lehet”.

Innentől kezdve a Fidesz politikai közössége szerint mindez normális és elfogadható. Majd ha Gulyás Gergely, Fürjes Balázs vagy Orbán Viktor azt mondja, hogy Rogán kabinetfőnökének mennie kell, akkor lesz jogalapjuk újra a magas lóról beszélni. Addig maradjunk a tényeknél: Hajnal Miklósnak nincs diplomája, de nem is állította ezt, és nem is csalt soha

– zárták válaszukat. Korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter már Bangóné Borbély Ildikó ügyének ismeretében firtatta, hogy Hajnal Miklós jelölt maradhat-e.

Szabad-e a Momentumnak, amit tilos az MSZP-nek? Maradhat-e képviselőjelölt Hajnal Miklós?

– tette fel a kérdést a Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A diplomabotrányra reagálva a Fidesz szintén megemlítette a momentumos politikust.

Nem ez az első eset, hogy egy baloldali politikusról kiderül, hazudott a képzettségét illetően. Hajnal Miklós azt állította, hogy közgazdász, miközben nincs is diplomája. Karácsony Gergely pedig azzal tévesztette meg az embereket, hogy van angol nyelvvizsgája. Most Bangóné Borbély Ildikó bukott le, kitudódott, ő is hazudott a diplomájáról. A baloldal már csak ilyen, nem lehet elhinni nekik semmit sem

– közölte a kormánypárt közvetlenül az MSZP-s képviselő botrányának kirobbanása után.

Hajnal Miklós: Nincs diplomám, de nem állítottam az ellenkezőjét

A momentumos politikus Facebook-posztban reagált a legújabb támadásokra, ebben többek között világossá tette:

Nincs diplomám, és soha nem is állítottam az ellenkezőjét.

Ezután rögzítette, hogy Oxfordban tanult politikát és közgazdaságtant, de az utolsó évben abbahagyta tanulmányait, amikor a megalakuló Momentum és a NOlimpia-kampány miatt hazaköltözött. A reakcióval itt foglalkoztunk bővebben.

(Borítókép: Bangóné Borbély Ildikó 2021. június 8-án. Fotó: Soós Lajos / MTI)