Szabó Tímea: Orbán Viktor döglött disznókkal birkózva katonásat játszik

Jakab Péter azzal kezdte felszólalását, hogy az oltást nem lehet kötelezővé tenni, a kormány ezzel elüldöz a szakmájukból rendőröket, ápolókat. A Jobbik elnöke arról is beszélt, hogy a Fidesz fizetős egészségügyet vezet be, megemlítve, hogy a 300 forintos vizitdíjjal volt problémájuk, de a húszezres Covid-teszt rendben van. "Lassan fél Afrikát mi látjuk el vakcinával, de dupla áron vásároljuk a kínait" - tért át vakcinabeszerzésekre Jakab Péter, feltéve a kérdést: az oltás is a pénzről szól, ezért akarják kötelezővé tenni április 3. után?

Fotó: Parlament.hu Jakab Péter

Az ellenzéki politikus szerint, ha szükségük van néhány millióra, "akkor szövetkeznek a végrehajtó maffiával", ha nincs kedvük bemenni vizsgázni az egyetemre, akkor egy telefonnal elintézik - utalva a Völner-Schadl-ügyre, "Varga Judit igazságügyi miniszter pislog, mint hal a szatyorban. Mint aki ott sem volt."

Jakab Péter Mészáros Lőrincről elmondta: stadiont építhet Zuglóban, kicserélheti a vízvezetéket Tatabánya környékén,

április 3. után meg majd pucolhatja a vécét Szegeden, ingyen, önökkel együtt.

A politikus az óvodások nemi átalakító beavatkozására vonatkozó népszavazási kérdést is kommentálta:

Hát bolondok maguk esküszöm, egytől egyig.

A válaszlehetőség Dömötör Csaba államtitkáré volt:

Egy dolgot had kérdezzek, ha tényleg szabad országot akar, akkor mit keres a szemkilövetők választási listáján?

Az kormánypárti politikus szerint Jakab Péter azokkal indul együtt a választáson, akik a jogállamiságot gumilövedékkel, vízágyúval értelmezték.

"Önt vagy félretájékoztatták, vagy szándékosan hazudik" - közölte Dömötör Csaba a kötelező oltásról szóló vádakra, leszögezve, hogy Magyarországon nincs kötelező oltás, de az ellenzék egyébként sem tett semmit hozzá a járvány elleni védekezéshez, csak álhíreket köröztettek és a vakcinák ellen kampányoltak, ráadásul pont Márki-Zay Péter akar fizetős egészségügyet.

Dömötör Csaba szerint a Jobbik hosszú utat tett meg, a posztkommunisták lefokozott tagozata lettek, tagadták az elején, a végén aláírtak Gyurcsány Ferencnek. Az államtitkár úgy látja, hogy Vona Gábor eladta a Jobbik lelkét, Jakab Péter meg sem kísérelte visszaszerezni azt, a Gyurcsány-listán együtt sorakoznak majd a posztkommunista és a jobbikos politikusok nevei.