Új államfőt választ a parlament

Az ellenzéki összefogás köztársaságielnök-jelöltje elmondta, hogy az Alaptörvény meghatározza az államfő feladatát: testesítse meg az egységet. Róna Péter hozzátette: e feladat ellátása, a létünk és a nemzet sarokköve. Ugyanakkor most háború van, a II. világháborúban a német csatlósok mellett tartottak ki az ország vezetői, Róna Péter szerint most „megint képtelennek bizonyulunk nevén nevezni a tetteket”, félünk, hogy mi lesz velünk, tudjuk, szorongunk, hogy „közünk van a szomszédban történtekhez”.

Tényleg nem tudjuk megkülönböztetni a jót a gonosztól?

– tette fel a kérdést Róna Péter. Azt is mondta a kormányra utalva: hihetetlen, hogy nem látják, a barátkozás a gonosszal belőlünk is gonoszt csinál. „Hiszem és bízom benne, hogy nem ez a magyar út” – jelentette ki Róna Péter. Romsics Ignácot idézve azt is hangsúlyozta: magyar a magyarba ne ellenséget, hanem egy másik embert lásson.