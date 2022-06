Változás jön, cserélni kell a stoptáblákat az üzletekben

Február 1-jétől a tavaly októberi szinten rögzítette hét alapvető élelmiszer árát a kormány, az üzletek bejáratánál pedig az erről szóló információs táblák fogadták a vevőket. Az akkori információs táblák azt jelölték, hogy az árstop május 1-ig tart, ez később július 1-re, végül a kormány néhány nappal ezelőtti döntése értelmében október 1-re módosult. Ennek megfelelően változnak azok a bizonyos stoptáblák is, az erről szóló rendelet június 20-án, hétfő este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Mint megírtuk, a kormány február 1-jétől több alapvető élelmiszer árát befagyasztotta a tavaly október 15-i szinten. Az élelmiszerárstop hét terméket érint, ezek a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, a csirke far-hát és a 2,8 százalékos UHT tehéntej. Az erről szóló kormányrendelet január 14-én jelent meg a Magyar Közlönyben; az árstop első körben 2022. február 1-jétől május 1-jéig tartott, majd az április 27-ei kormányülésen arról döntöttek, hogy július 1-ig hosszabbítják meg. Orbán Viktor június 16-án, csütörtökön újabb, ezzel kapcsolatos bejelentést tett: kiderült, hogy a kormány október 1-ig fenntartja az élelmiszerárstopot.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ még januárban közölte, hogy február elsején életbe lépő élelmiszerárstopról információs táblákon is tájékoztatnia kell a boltoknak a vásárlókat. A részletek egy nappal később meg is jelentek a Magyar Közlönyben, a vásárlók tájékoztatása érdekében az üzletekben és a piacokon jól láthatóan kellett kihelyezni a bejáratoknál az információs táblákat. A rendelkezés a csomagküldőkre is vonatkozott, nekik a nyitólapon kellett közzétenni a tájékoztatást. A stoptáblás arculati kézikönyvet különböző méretekben a kormány oldaláról lehetett letölteni, ahol a boltosokkal ismertették a színkódokat, a betűtípusokat és az előírt méreteket.

Miután nemrégiben meghosszabbították az árstopot, ezek a stoptáblák is változtak: a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal rendelete szerint összesen három mellékletet cseréltek a januári rendeletbe – derül ki a hétfő esti Magyar Közlönyből.

Az információs táblákon a következő sorok olvashatók: „A kormány arról döntött, hogy árstopot vezet be eges alapvető élelmiszerekre. Ez alapján az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál. Az árstop 2022. február 1-től október 1-ig tart.” A táblákon jelzik továbbá a januári kormányrendelethez csatolt mellékletben felsorolt hatósági termékeket.

Hatósági gyorstalpaló