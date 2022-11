Döntött a kormány, hamarosan érkeznek a részletek

November 9-én, délelőtt 10 órától Kormányinfót tart a Miniszterelnöki Kabinetirodában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Mit miért tesz a kormány? címmel.

A szokásokhoz híven a Kormányinfót kormányülés előzte meg kedden, ahol az infláció, energiaválság és a brüsszeli szankciók voltak terítéken – derült ki Orbán Viktor Facebook-bejegyzéséből.

Mi várható?

Mint az Orbán Viktor legutóbbi rádióinterjújából kiderült, kamatárstopról és újabb árstopról döntött a kormány az október 26-i kormányülésen, vélhetően a szerdai Kormányinfón jelentik be a részleteket.

A miniszterelnök interjúját követően az Index több meg nem nevezett forrásnál is érdeklődött, mely termékeket fogja érinteni a kormány intézkedése. Az iparági források szerint minden valószínűség szerint a tojás és a burgonya lehet érintett, de többen a trappista sajt mellett is érveltek. Az eddigi kormányzati logikát követve a száraztészta és a rizs is érintett lehet, a kenyér viszont szinte biztosan nem lesz az élelmiszerárstopos termékek között.

Néhány nappal ezelőtt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy rádiós interjúban beszélt arról, hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe, amikor az árstop alá vont élelmiszerekről döntenek.

A kormány ebben az esetben elsődlegesen azt veszi figyelembe, hogy a fogyasztói kosárban milyen élelmiszerek vannak benne leginkább, és ezek közül megnézik, melyek drágultak leginkább. A miniszter további szempontként hozzátette: ha azoknál az élelmiszereknél alkalmaznak ársapkát, amelyekből importra szorulunk, akkor hiány lesz, ezért olyanokat kell árstopolni, ahol a hazai előállítás a domináns. Nagy Márton szerint óvatosan és úgy kell lépni, hogy olyan termékeket vonjanak árstop alá, amelyeknek az áremelkedése túlzó, 40 százalék feletti volt.

Ez történt legutóbb

Legutóbb október 22-én, szombaton állt az újságírók rendelkezésére Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra, akik mellett akkor Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is ott volt.

Akkor arról volt szó, hogy a kormány a jegybankkal összehangoltan folytatja az árstopokat, ennek megfelelően az MKIK kérésére a kamatstopot kiterjesztik a kkv-hitelekre, meghosszabbítják a Széchenyi Kártya hitelprogramot, és gyármentő programot hirdetnek. A kabinet átdolgozza a bankadót is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter három intézkedést ismertetett legutóbb:

az MKIK kérésére a kamatstopot kiterjesztik a kkv-hitelekre,

meghosszabbítják a Széchenyi Kártya hitelprogramot,

gyármentő programot hirdetnek.

A legutóbbi Kormányinfó legfontosabb bejelentéseiről ebben a cikkünkben olvashatnak részletesebben.

(Borítókép: Gulyás Gergely. Fotó: Kaszás Tamás / Index)