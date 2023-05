Tartja a szavát, sajtópert indított a lombkoronasétányról elhíresült polgármester

Sajtópert indított az atlatszo.hu ellen Filemon Mihály nyírmártonfalvai polgármester amiatt, hogy a lap beszámolt arról, hogy a településen egy erdő nélküli lombkoronasétány épült uniós pénzből. A városvezető szerint a cikk valótlan információkat tartalmaz, és a személyiségi jogait, jó hírnevét is megsértette. A portál viszont kitart az állításai mellett.

Mint korábban megírtuk, a nyírmártonfalvai fideszes polgármester egy lombkoronasétány megépítésére 60 millió forint uniós támogatást kapott. Csakhogy a fejlesztés megvalósítása közben tarra vágták az erdőt, így a lombkoronasétány mellől ma már a lombkorona teljesen hiányzik.

Az 50 méter hosszú építményből országos sajtóhír lett. A napokban kiderült, hogy a területet teljesen le is zárták, és az is, hogy a polgármester még egy alkalmazottját is megfenyegette amiatt, hogy a közösségi médiában egy nevetős szmájlival reagált a sétányt bemutató fotóra.

A polgármester korábban azt is megígérte, hogy minden olyan sajtóterméket beperel, amely a sétányról tudósított. A sztorit megszellőztető Átlátszóval ez már meg is történt, amiről a portál számolt be nemrég.

Mint írták, a polgármester a cikk megjelenése után helyreigazítási kérelmet küldött. „Mivel az általa kifogásolt adatokat állami nyilvántartásokból idéztük, a polgármester pedig cikkünk megjelenése előtt nem reagált az ezekkel kapcsolatos megkereséseinkre, a helyreigazítási kérelmének nem tettünk eleget. Filemon nem nyugodott bele a döntésünkbe, és bírósághoz fordult az ügyben, helyreigazítást és bocsánatkérést követel: a per első tárgyalása jövő pénteken lesz a Fővárosi Törvényszéken” – közölte az Átlátszó.

A városvezető az Átlátszó kiadóját és szerkesztőségét is pereli, helyreigazítást és bocsánatkérést követel.

A portál szerint a polgármester a helyreigazítási kérelmében többek közt azt írta, hogy egy forintot sem kapott még meg a 60 millió forintos uniós támogatásból (és szerinte ezért nem lehet azt mondani, hogy uniós támogatásból épült meg a sétány), nem kapott félmilliárd forintot vagy ahhoz közelítő összeget erdőtelepítési támogatásként 2022-ben, és hogy a lombkoronasétány nem 50, hanem 80 méter hosszú. Az Átlátszó viszont kitart a mellett az állítása mellett, hogy a polgármester uniós pénzre pályázott, és elnyerte, vagyis ennek köszönhetően épülhetett meg a sétány.

A bírósági keresetben a politikus azt is hozzátette, hogy a kifogásolt cikk szerinte „nem a polgármesteri tevékenységével, hanem a magánéletével függ össze”, ezért a személyiségi jogait, jó hírnevét is megsértették.