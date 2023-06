A magyar közoktatás Trianonja – több ezren tüntettek a státusztörvény ellen

Péntek délután óta tart a vita a parlamentben a státusztörvényről, ennek ürügyén újabb tüntetést szerveztek az oktatási reformot követelő szervezetek. A Kossuth téren egy nagyobb tömeg gyűlt össze, kiállva ezzel a tanárok mellett. A „Többen vagyunk – tüntetés a bosszútörvény ellen” címen hirdetett tiltakozáson több aktivista és tanár is felszólalt, majd az ellenzéki politikusok is szót kaptak, akik egyenesen a parlamentben folyó vitáról érkeztek a színpadra.

A státusztörvényről szóló ülést – amely péntek délután óta tart – a tüntetők egy, a Kossuth térre kihelyezett kivetítőn követhették élőben. A vitán kiderült, hogy a Fidesz egy módosító javaslat nyomán 24 órában fixálná a tanárok heti tanítási idejét. Erre reagálva Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja az Indexnek elmondta: ha csak 22 órával számolunk, akkor is heti 51,5 órára jön ki a heti munkaidő, ezt tudományos kutatások is alátámasztják.

A kötelező óraszámnál nem a pedagógushiányból kellene kiindulni, hanem abból, hogy mennyi fér bele a heti 40 óra munkaidőbe, a túlmunkát pedig rendesen ki kellene fizetni

– jelentette ki.

A parlament előtt felállított színpadra elsőként Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom alapító tagja lépett, aki szerint az ország vezetői képtelenek a tanulásra, és elégtelenre teljesítettek. „Maruzsa bukott diák és bukott ember. Államtitkár úr, árulja már el, hogy élvezetből, tudatlanságból vagy gyávaságból teszi, hogy nem mer ellentmondani a feletteseinek?” – tette fel a kérdést.

Pilz Olivér szintén a Tanítanék Mozgalomból kijelentette, hogy

Most verik be az oktatási rendszer koporsójába az utolsó szöget.

Színpadra lépett Pankotai Lili is, aki tavaly ősszel vált ismertté egy káromkodásokkal tarkított slam poetryvel.

Cs*ssze meg a k*rvakorrupt kordonkormány. Cs*ssze meg, hogy káromkodok, de hát csak ennek köszönhetem, hogy itt lehetek

– utalt vissza a tavalyi esetre.

Szalóki Viktor, az aHang képviseletében felhívta a figyelmet arra: egy petícióban már közel ötezren jelezték, hogy felmondanak, ha elfogadják a státusztörvényt. Szűcs Tamás, a PDSZ országos választmányi tagja a több ezres tömeg előtt jelentette be, hogy a pénteki napon beadta a rendkívüli lemondását, saját kálváriájáról a napokban részletesen is mesélt az Indexnek.

Tóth Tünde és Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) két alelnöke kiemelte például, hogy azért vádolják a kormányt, mert megcsinálták a magyar közoktatás Trianonját; valamint mert a második világháború óta nem látott pedagógushiányt okozott és a bosszútörvénnyel akarja ellehetetleníteni az oktatást.

„Orbán Viktor lesújtott ránk”

Az ellenzéki országgyűlési képviselők egyenesen a parlamentben folyó vitáról érkeztek a színpadra. Kunhalmi Ágnes (MSZP) elmondta, a kormánypárti politikusok azt mondták bent a parlamentben, hogy a szakszervezetek hazudnak. „Valójában Orbán és a Fidesz hazudik. De ti tartsatok ki, mi is kitartunk, ti is tegyétek!”

Barkóczi Balázs, a DK képviselője felszólalásában azt mondta „Orbán Viktor a bosszútörvényével lesújtott ránk, nem néz se Istent, se embert, éri az ütés a diákokat és a pedagógusokat is. Kormányozni nem tud, milyen miniszterelnök az, aki hagyja, hogy szétrohadjon alatta az oktatás?”

Ander Balázs (Jobbik) kijelentette, hogy klebelsbergi fordulatra lenne szükség. Kanász-Nagy Máté (LMP) szerint szerencse, hogy a hazugságnak van egy természetrajza, mégpedig az, hogy előbb-utóbb lelepleződik.

Szabó Tímea (Párbeszéd) közölte, hogy a szegénység és a gyávaság napja ez. „A Parlamentet hermetikusan lezártak, nehogy a szemetekbe kelljen nézniük” – fogalmazott. Simkó Edit, a tüntetés házigazdája szerint a kétperces felszólalások a politikusok részéről szóbeli vizsgaként is felfoghatók, amelyen mindannyian átmentek.

A tiltakozás végig rendben zajlott, este tíz óra körül már csak egy-kétszáz ember maradt, akik azt tervezték, hogy csendesen virrasztanak a téren. Az eseményen Rendőrmunka, és a Mi vagyunk a Grund című dal, valamint a Szózat és a Himnusz is felcsendült.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)