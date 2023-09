Kern András és Gáspár Győző után most G.w.M parkolhatott tilosban

A napokban Kern András színész parkolta le autóját tilosban egy budai pékség előtt, ami nagy port kavart. Utóbb a II. kerületi polgármester is éles kritikával illette őt, Kern viszont azt mondta, hogy szerinte nem olyan nagy ügy az egész. A minap aztán Kajdi Csaba is hozzászólt a témához, majd Gáspár Győzőt is kiosztotta egy ehhez hasonló eset miatt a VI. kerület polgármestere.

Úgy fest, hogy most G.w.M is csatlakozott a tilosban parkoló előadóművészek klubjához. A rapper egy budapesti iskola előtt parkolta le vészvillogóval ugyanazt a BMW-t, amivel bő két hete volt egy gyorshajtási ügye is.

Mindezt az iskola egyik tanára panaszolta el a Bors Online-nak. Levelében azt írta:

„Ma reggel G.w.M egy budapesti középiskola bejáratában parkolva reggelizget a Mester utcában található pékségben, haverjaival kedélyesen beszélgetve, miközben teljesen akadályozza az iskola megközelítését

Mentők, tűzoltók sem tudnak adott esetben bejutni az épületbe. A kép készítésének időpontjában már vagy 25 perce a helyszínen parkol, elakadásjelzőt használva

– írta a bulvárlap olvasója, aki beküldte az erről készült fotót is.

A Borsnak Tóth István közlekedési szakjogászt azt mondta minderről: „Az útburkolatra festett megállási tilalmat erősítő jelzés nem véletlenül kerül oda, ahová kerül. Egy iskola esetében felmerül a rendszeres szállítás, amit ugye egy parkoló jármű egyértelműen akadályoz, de szóba kerülhet a mentők, tűzoltók akadályozása is. Ugyanakkor az épület használóját is gátolja a szabad mozgásban. Ilyen esetben a vészvillogó használata nem jelent mentesítő körülményt

A lap azt is megjegyezte, hogy G.w.M már korábban (az említett gyorshajtási esettel) is elég sok büntetőpontot gyűjthetett össze, és emiatt akár a jogosítványát is elvehetik hamarosan. A bulvárlap tefonon kereste ezzel kapcsolatban a rappert és menedzserét is, de nem tudták elérni őket.