Szabó Tímea: Értem én, ha Ungár Péter ideges lett

Tarlós István volt főpolgármester a napokban egy interjúban arról beszélt: pletykaszinten felmerült, hogy közös főpolgármester-jelöltje lesz egy ellenzéki pártnak és a kormánypártnak Budapesten. Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Vitézy Dávidra gondolt, akivel az LMP tárgyal az indulásról. Az ellenzéki párt határozottan cáfolta, hogy bármilyen egyeztetést folytatnának a Fidesszel.

Szabó Tímea egy Facebook-bejegyzésben ugyanakkor „trójai falónak” nevezte az LMP-t, és azt írta: összenő, ami összetartozik.

Az, hogy ellenzékből miként lehet a Fidesszel ugyanabban a jelöltben gondolkodni, önmagában is érdekes kérdés, de felmerül itt más is

– fogalmazott a párbeszédes politikus, majd többek között hozzátette: Vitézy Dávid nem zöld,

de legalább élete nagy részében a Fideszt szolgálta, és mellesleg Orbán Viktor rokona is.

Ungár Péter reagált, és azt írta, hogy Szabó Tímea hisztérikus stílusban támadta meg az LMP-t, ez pedig fontos visszajelzés, mert tudják: jó úton járnak.

A Párbeszéd – Zöldek politikusa nem maradt adós a válasszal, újabb bejegyzést közölt a Facebook-oldalán:

A Fideszen kívüli világ képviselete egy módon biztosan nem lehetséges: a Fidesz érdekeit szolgálva fideszes politikus támogatásával. Ungár Péter egyetlen válasza minden érdemi kérdésre: »hiszitellenzék«. Ungár Péter persze nem egyenlő az LMP-vel, személyes ambíciói sem keverendők össze az LMP értékrendjével. Így aztán az a hozzáállás sem egy pártot, legfeljebb egy személyt minősít, hogy »hisztinek« minősíti, ha valaki nem ért egyet vele. Abban például, hogy még a közelmúltban is magas beosztású fideszes politikust indítson a zöld főpolgármesterrel szemben. Akkor a DK, a Momentum, a Párbeszéd – Zöldek, a budapestiek többsége, mindazok, akik támogatják Karácsony Gergelyt, Ungár szerint nyilván mind »hisztiellenzékiek«.

Szabó Tímea továbbá megjegyezte, ha valami tényleg hiszti, akkor az az érdemi válaszok helyetti minősítgetés.

Értem én, ha Ungár Péter ideges lett, hiszen Tarlósnak nem lett volna szabad kikotyognia, hogy az LMP és a Fidesz egyeztet. De azért ennél komolyabb választ érdemelnének az LMP támogatói is, a budapestiek is, az ellenzéki szavazók is