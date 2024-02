Javaslatcunamit indított el Novák Katalin kegyelmi döntése

Miután végigsöpört a hír a magyar nyilvánosságon, hogy Novák Katalin elnöki kegyelemben részesítette a bicskei gyerekotthon pedofil igazgatójának bűnsegédjét, a közvélemény mellett az ellenzéki pártok is reagáltak a nagy felháborodást kiváltó ügyre, és konkrét javaslatokkal is éltek. Csütörtök délután váratlanul Orbán Viktor is bejelentést tett.

Az összes parlamenti ellenzéki párt – a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk, a Momentum, a Jobbik – Konzervatívok, az MSZP, a Párbeszéd – Zöldek és az LMP is – elítélte és kifogásolta a köztársasági elnök kegyelmi döntését a bicskei pedofilügyben. Több párt abban is egyetért, hogy Varga Juditot is felelősség terheli, mivel még igazságügyi miniszterként ellenjegezte Novák Katalin döntését. Ezért azt követelik, hogy Varga Judit ne vezethesse a Fidesz–KDNP európai parlamenti listáját, illetve egyáltalán ne legyen a kormánypártok képviselőjelöltje, hanem távozzon a közéletből.

Aláírásgyűjtés, méltatlansági eljárás és pedofilellenes törvénycsomag

Aláírásgyűjtések is indultak Novák Katalin kegyelmi döntésével összefüggésben; a pártok közül a Demokratikus Koalíció azért indított petíciót, hogy a köztársasági elnök mondjon le a tisztségéről (miközben cikkünket írtuk, már közel 25 ezren írták alá a DK petícióját). Továbbá a párt levélben fordult Ferenc pápához, ezzel kapcsolatban Kálmán Olga frakciószóvivő közölte: „A Demokratikus Koalíció abban a reményben tájékoztatta Őszentségét a köztársasági elnök döntéséről, hogy módot talál abbéli közös meggyőződésünk kifejezésére, miszerint Jézus bármely szolgájára való hivatkozás sem nyithat utat a bűnnel és a bűnösökkel való együttműködésre.”

A levelet Michael W. Banachnak, Magyarország apostoli nunciusának, a Vatikán magyarországi nagykövetének adta át a párt, hogy továbbítsa azt Ferenc pápának.

A DK emellett azt is bejelentette, hogy méltatlansági eljárást kezdeményez Novák Katalin köztársasági elnök ellen. „A Demokratikus Koalíció országgyűlési frakciója megfosztási eljárást kezdeményez Novák Katalin ellen, mert méltatlanná vált a köztársasági elnöki posztra. Nem lehet egy pedofilsimogató Magyarország legfőbb közjogi méltósága, nem képviselhet minket sem itthon, sem külföldön egy pedofilsimogató” – írta közleményében a párt. Azt is hozzátették: megkezdik a képviselők ötöde aláírásának összegyűjtését, hogy meginduljon a megfosztási eljárás Novák Katalin ellen.

Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese arról tájékoztatott, hogy pártja pedofilellenes törvénycsomagot nyújtott be a parlament elé:

A DK törvényjavaslata a pedofilok bűnsegédeit is örökre eltiltja a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozásoktól, és megtiltja, hogy valaha is elnöki kegyelemben részesüljenek a gyermekek szexuális bántalmazásában részt vevő bűnözők.

Indoklásában a DK képviselőcsoportja arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnöki kegyelem kiadása nem egy személy vagy egy politikai csoport, hanem egy társadalom nevében történik, ezért hatalmas jelentősége van az össztársadalmi morál szempontjából.

Jelen kegyelemmel a pedofil-bűncselekményeket és az azokhoz nyújtott segítséget relativizálta a köztársasági elnök, nem csak szakmai, hanem társadalmi értékekkel is szembefordulva

– olvasható az ellenzéki párt törvénymódosító javaslatában.

A Momentum szintén petíciót indított: „Aláírásommal kezdeményezem, hogy tiltsák meg, hogy pedofilok és bűntársaik köztársasági elnöki kegyelemben részesülhessenek.” A párt közölte: tűrhetetlen, hogy pedofilok és bűntársaik köztársasági kegyelemben részesülhetnek Magyarországon, ezért határozati javaslatot nyújtanak be ennek megtiltására.

Újraszabályoznák a kegyelmi döntést

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese és országgyűlési képviselője egy TikTok-videóban jelentette be: pártja törvénymódosítást kezdeményez azért, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények esetében egyetlen érintett se kaphasson elnöki kegyelmet. Ezt a javaslatot Dúró Dóra már be is nyújtotta a parlamentnek.

Nincs helye kegyelemnek – ideértve a kegyelmi mentesítést is – olyan bűncselekmény esetén, amelynek sértettje a bűncselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be

– olvasható a Mi Hazánk javaslatában.

Dúró Dóra egy másik javaslatot is benyújtott az elnöki kegyelmi eljárás nyilvánosságának szabályaival kapcsolatban; a cél a transzparencia megteremtése.

A javaslat – a kegyelmi kérelemmel érintett terhelt személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett – előírja a Sándor Palota tájékoztatási kötelezettségét azokkal a kegyelmi eljárásokkal kapcsolatban, amelyekben a köztársasági elnök helyt adott a kegyelmi kérelemnek

– fogalmazott indoklásában a Mi Hazánk politikusa. Ez azt jelenti, hogy a köztársasági elnöknek be kellene számolnia arról, mi alapján hozott kegyelmi döntést egy adott ügyben.

Vizsgálóbizottságot kezdeményeznek

Az MSZP kezdeményezi, hogy egy parlamenti bizottság vizsgálja felül a köztársasági elnök által gyakorolt egyéni kegyelmek miniszteri előkészítését és ellenjegyzési gyakorlatát.

„Novák Katalin köztársasági elnöki kegyelemben részesített egy pedofil bűnsegédjét, a döntését pedig Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte. Nem volt kötelező a kegyelmi kérvényt elfogadni, és nem volt kötelező a kegyelmi döntést ellenjegyezni. Az Alkotmánybíróság már egy 2007-ben hozott határozatában rögzítette: »az igazságügyért felelős miniszter sem kötelezhető arra, hogy a köztársasági elnök kegyelmi döntéséről szóló határozatot automatikusan ellenjegyezze; őt az ellenjegyzés vagy annak megtagadása kérdésében illeti meg döntési jog«. Varga Judit azonban ellenjegyezte Novák Katalinnak egy pedofil bűnöző bűnsegédjének kegyelmi határozatát, ezzel a kormány átvállalta a döntéssel kapcsolatos politikai felelősséget. Ezzel a döntésével pedig el kell számolnia az Országgyűlés előtt” – közölte a szocialista párt.

Az MSZP szerint a napokban tapasztalt közfelháborodás mértéke jól jelzi, hogy a kegyelmezési jog gyakorlásával kapcsolatban rendszerszintű problémák állnak fenn.

Varga Judit igazságügyi miniszter, a Fidesz leendő EP-listavezetője akár az ügy ismerete nélkül gyakorolta az ellenjegyzést, akár a bűncselekmény jellegének tudatában döntött, a politikai felelőssége megkérdőjelezhetetlen

– fogalmazott a párt a közleményében.

Azt is hozzátették: az Országgyűlésnek mint a kormány működését ellenőrző alkotmányos szervezetnek kötelessége, hogy megvizsgálja az igazságügyi miniszterek ellenjegyzési döntéseit, a közvéleménynek ne titkolózva meghozott döntésekből kelljen utólag megtudnia, mi alapján kaphatott egy pedofil bűnsegédje kegyelmet. Az MSZP szerint jogosan merül fel a társadalomban a kérdés, kik kaphattak még kegyelmet, mi okozza a rendszerszintű problémát a kegyelmezési gyakorlatban.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az Indexnek azt nyilatkozta, hogy nemcsak általánosságban kellene kivizsgálni az igazságügyi miniszter kegyelmezési ellenjegyzési gyakorlatát, hanem a konkrét esetben, vagyis a bicskei pedofilügyben hozott elnöki döntés hátterének teljes körű feltárására is szükség lenne.

Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan írásbeli kérdéssel fordult Tuzson Bence igazságügyi miniszterhez, Pintér Sándor belügyminiszterhez és Kozma Ákoshoz, az alapvető jogok biztosához. Tuzson Bencét arról kérdezi a szocialista politikus, hogy:

Ellenjegyezné-e azt a határozatot, amelyben az államfő kegyelmet ad a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, aki fedezni próbálta pedofil főnökét úgy, hogy az otthonban élő, rábízott gyerekeket vesztegetni, kényszeríteni próbálta.

Pintér Sándor négy kérdést is kapott Tóth Bertalantól:

„Ön szerint milyen hatással van a pedofil és ahhoz valamilyen módon kapcsolódó bűncselekmények felderítésére, ha az áldozatoknak attól kell rettegniük, hogy a köztársasági elnök kegyelemben részesíti az elkövetőket, akik így visszatérhetnek, és bosszút állhatnak rajtuk?” „Ön szerint morálisan és jogilag elfogadható-e a kegyelmi határozat meghozatala, illetve annak ellenjegyzése?” „Ön ellenjegyezné-e ezt a kegyelmi határozatot?” „Ön elfogadná-e, hogy a gyermekei olyan iskolába járjanak, amelynek igazgatóhelyetteséről tudja, hogy nemcsak hogy nem jelenti fel a pedofíliát, hanem kifejezetten akadályozza annak felderítését?”

Hasonló kérdéseket kapott az alapvető jogok biztosa is.

Kétirányú szabályrendszert javasolnak

Tordai Bence, a Párbeszéd – Zöldek frakcióvezetője is a köztársasági elnök kegyelmezési gyakorlatának átláthatóságáról nyújtott be javaslatot.

Novák Katalin köztársasági elnök egy pedofilügyben érintett bűnsegédnek adott, rendkívüli közfelháborodást keltő, és csak a döntés után egy évvel nyilvánosságra került kegyelmi döntése élesen rávilágított arra, hogy jelentős társadalmi érdek fűződik az elnöki kegyelem jogintézményének átláthatóbbá tételéhez

– közölte indoklásában a párbeszédes politikus.

Azt is kifejtette, hogy a javaslata kétirányú: a megalkotandó szabályrendszer egyrészt indokolási, másrészt nyilvánosságra hozatali kötelezettséget ír elő a köztársasági elnök kegyelmi döntéseivel kapcsolatban. Arról is rendelkezik a javaslat, hogy mely adatok válnak ebben az esetben közérdekből nyilvános adattá: minimálisan a kegyelemmel érintett terhelt neve és az általa elkövetett bűncselekmény megnevezése.

Ungár Péter, az LMP társelnöke Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter érintettségét emelte ki egy Facebook-bejegyzésében, és azt írta, nem véletlen, hogy az igazságügyi minisztériumtól kérik ki a kegyelmi döntés alapjául szolgáló összes iratot.

Ha van bennük tisztesség az áldozatok felé, akkor kiadják ezeket az iratokat, és nem bújnak jogszabályi megkötések mögé

– tette hozzá Ungár Péter.

A parlament hétfői rendkívüli ülésén is Novák Katalin kegyelmi döntése kapta a főszerepet a felszólalásokban a svéd NATO-csatlakozás ügye mellett. Brenner Koloman, a Jobbik – Konzervatívok képviselője arra hívta fel a figyelmet: az Országgyűlésnek el kellett volna fogadnia a Jobbik javaslatát, hogy a magyar polgárok közvetlenül választhassanak államfőt. Azt is mondta, hogy pártja levelet ír Novák Katalinnak, mondjon le, ehhez pedig várják a többi képviselő aláírását és támogatását is.

A Sándor-palota elé mennek

Mint arról beszámoltunk, a köztársasági elnök újságírói kérdésre válaszolva kedden a Sándor-palotában reagált a kegyelmi döntését kísérő reakciókra. Többek között azt mondta, hogy undorodik a pedofíliától, az elnöksége alatt „nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak”. Szerinte olyan politikai kampány zajlik, amely rengeteg valótlan állítást tartalmaz, illetve minden kegyelmi döntés a természeténél fogva megosztó.

„A kegyelmezési jog kizárólag az államfőt illeti meg, függetlenül attól, hogy külön-külön egyetértünk-e vele, vagy sem” – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán. Azt is írta: „Az a baloldal, nagyon mélyen hallgasson, amelyik nem szavazta meg a pedofilellenes törvényt 2021-ben, amelyik nem támogatta, hogy a legsúlyosabb büntetést kapják a pedofil bűnözők, amelyik ellenezte a kereshető pedofilnyilvántartást, és amelyik érvénytelenné akarta tenni a gyermekvédelmi népszavazást.”

Váratlanul Orbán Viktor bejelentést tett Alighogy cikkünk megjelent, csütörtökön Orbán Viktor a Facebook-oldalán bejelentette: alkotmánymódosítást nyújtott be a kormány nevében, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elkövető kegyelmet kaphasson, „ideje rendezni ezt a kérdést”. Azt is mondta: „Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Van öt gyermekem és hat unokám, ha valakik hozzányúlnának, az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani vagy miszlikbe vágni.”

Most pénteken, előbb 16 órától a Belügyminisztérium épülete előtt, majd 18 órától a Momentum kezdeményezésére a Sándor-palota előtt tüntetnek Novák Katalin ellen. A kegyelmi döntéséről és a bicskei pedofilügyről itt, továbbá általánosságban az államfő kegyelmi jogköréről itt írtunk bővebben.

Borítókép: Novák Katalin 2023. augusztus 26-án. Fotó: Németh Kata / Index