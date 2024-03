Vona Gábor vitára hívta Magyar Pétert, majd sok sikert kívánt neki „a NER lebontásához”

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter pártalapításba kezdett, és március 15-én az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Operaház között tartja meg nagy bejelentését, ahol kifejti, hogy milyen „friss és nyugodt erőt” kíván hozni a hazai politikai életbe. Mióta a Partizánon interjút adott Gulyás Marcinak és megszellőztetett néhány belső információt a kormány dolgairól, elindult ellene a lejáratókampány, illetve be is perelték, de azt mondja, hogy erre már fel volt készülve és nem késztetik meghátrálásra az ilyesfajta akciók.

Vona Gábor nyílt levelében azt írja, hogy cáfolja azokat a pletykákat, miszerint Magyar a Második Reformkor listavezetője lenne a júniusi európai parlamenti választásokon. Állítása szerint érdeklődéssel figyelte, ahogy az ellenzéki pártok egymásra licitálnak, hogy profitálhassanak Magyar hirtelenjött hírnevéből, de eddig nem gondolta azt, hogy bele kellene szólnia. Most viszont, hogy Magyar Péter politikai pályára kíván lépni, megváltozott a helyzet.

Most, hogy minden bizonnyal politikai szerepvállalásra adod a fejed, a helyzet megváltozott. Ezúton szeretnélek meghívni egy kulturált és higgadt vitára az ország jövőjéről

– írja Vona Gábor. A pártelnök szerint „az ország polgárosodását a Második Reformkor szerint az érdemi és konstruktív vitakultúra meghonosítása alapozhatja meg. Mutassuk meg együtt, hogy ez lehetséges!”

A NER lebontásáért végzett munkádhoz sok sikert, erőt és alázatot kívánok!

– zárja sorait a Második Reformkor elnöke. Legkésőbb március 15-én kiderül, hogy Magyar Péter mit reagál a felkérésre, de ismerve a közösségi médiában tett bejegyzéseit, valószínűleg ez előbb is bekövetkezik majd.