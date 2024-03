A Fidesz elárulta, mikor válhat véglegessé Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltsége

Ahogyan arról beszámoltunk, a Fidesz budapesti választmánya 87 nappal a választások előtt Szentkirályi Alexandrát kérte fel a Fidesz főpolgármester-jelöltjének. Arról, hogy mikor lesz a kormányszóvivő végleges jelölt lapunk megkérdezte a Fidesz sajtóosztályát.

A Fidesz országos választmánya várhatóan április elején hoz formális döntést a jelöltségről

- válaszolta írásban a nagyobbik kormánypárt lapunk megkeresésére.

Szentkirályi Alexandra 2014-ben lett minden idők legfiatalabb főpolgármester-helyettese Tarlós István mellett. Már korábban is megmutatta magát fővárosi terepen, ugyanis 2010 és 2014 között képviselő volt a Fővárosi Önkormányzat Fidesz–KDNP-frakciójában, ezzel párhuzamosan számos Budapesthez köthető tisztséget töltött be. Pályájáról részletesen ebben a cikkünkben számoltunk be.

A kormányszóvivő Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét kérte fel, hogy irányítsa főpolgármester-jelölti kampányát.

Mint arról beszámoltunk, Vitézy Dávid, volt közlekedési államtitkár kedden jelentette be, hogy indul a főpolgármester-választáson, így ő lehet a kormánypárti Szentkirályi Alexandra mellett a jelenlegi városvezető, Karácsony Gergely egyik kihívója.

Karácsony Gergelynek eddig négy versenytársa van a június 9-én esedékes választásra: Vitézy Dávid és Szentkirályi Alexandra mellett Brenner Koloman (Jobbik – Konzervatívok), valamint Grundtner András (Mi Hazánk) is jelezte indulási szándékát.

A szakértők szerint példátlan mezőnye lesz a 2024-es önkormányzati választásoknak

A budapesti választások eddigi történetében még soha nem fordult elő, hogy egyszerre három, győzelemre valóban esélyes jelölt induljon el a főpolgármesteri székért.

Az új helyzetben rejlő lehetőségekről és konfliktusokról, illetve az aspiránsok egymáshoz fűződő viszonyárólMráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, illetve Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója beszélt az Indexnek. A Nézőpont Intézet kutatásiadatai alapján Mráz Ágoston úgy véli, Vitézy mindkét nagy szavazói táborból ugyanannyi potenciális szavazatot vihet el. Ringbe szállása ugyanakkor Karácsony Gergely számára lehet kellemetlenebb, mivel a fideszes kihívóval szemben neki volt eddig nagyobb esélye a győzelemre.

Arról, hogy Vitézy Dávid a Fidesz budapesti választóknak nyújtott B terve lenne, Mráz azt mondta: ez Karácsony Gergely narratívája, ezzel igyekszik saját veszteségeit csökkenteni, de a kampány fogja majd eldönteni, hogy sikeresen tolja-e be Vitézyt a Fidesz alá. Tényként szögezte le ugyanakkor, hogy a baloldalon is mérhető támogatottsága van a közlekedési szakembernek.

A Publicus Intézet vezetője ezzel szemben már a háromosztatú felállással sem ért egyet. Pulai András szerint Vitézy Dávid bejelentkezésével a képlet úgy áll, hogy a baloldalnak egy jelöltje van, a Fidesznek pedig kettő. A Fidesz szerinte nem talált jó jelölteket. Ennek kapcsán Kubatov Gábor Indexnek adott interjúját idézte fel, ahol a pártigazgató arról beszélt, hogy a Fidesznek sok kiváló jelöltje van. Csakhogy aki nyolc jó jelöltről beszél, annak valójában egy sincs – húzta alá.

Vitézy hivatalos jelölésétől a Fidesz elnöksége elzárkózott, így esett végül a választás Szentkirályi Alexandrára, aki viszont a Publicus korábbi (még bejelentés előtti) mérései szerint a Fidesz részéről szóba jöhető jelöltek közül is a lista alján szerepelt, a legrosszabban teljesített Karácsony Gergely ellenpár-relációjában.

AZÉRT ESHETETT A VÁLASZTÁS SZENTKIRÁLYIRA, MERT PULAI ISMERETEI SZERINT VAN NEM HIVATALOS KOORDINÁCIÓ VITÉZYÉKKEL,



és a budapesti közegben jelen lévő, de nem eléggé elkötelezett fideszes szavazók voksai csak a Fidesz volt közlekedési államtitkára révén gyűjthetők be, Szentkirályi ebben a vonatkozásban „beáldozható”.