Varga Judit egy koncerten tűnt fel új párjával

Varga Judit volt igazságügyi miniszter és párja, Windisch László a Zeneakadémia januári eseményére érkezett együtt. Bogányi Gergely zongoraművész koncertjén Orbán Viktor miniszterelnök és lánya, Orbán Ráhel is részt vett.

Mint írtuk, Varga Judit volt igazságügyi miniszter, országgyűlési képviselő, leendő EP-listavezető távozott a közéletből, miután kiderült, hogy szerepe volt a bicskei pedofilügyben elítélt K. Endrének adott kegyelmi botrányban.

A jelek szerint Varga Judit már nem titkolja új párkapcsolatát, miután az utóbbi időben több helyen is feltűnt kedvesével. Nemrég a Vas vármegyei Bozsokon járt Windisch Lászlóval, míg január elején a Zeneakadémia koncertjére érkeztek együtt.

A Gulyáságyú Média beszámolója szerint Varga Judit és az Állami Számvevőszék elnöke Bogányi Gergely zongoraművész koncertjét hallgatta meg. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és lánya, Orbán Ráhel is részt vett.

Bogányi Gergely az eseményről több fotót is megosztott a közösségi oldalán, azonban a portál – a szerkesztési előzményekre hivatkozva – azt állítja, hogy a bejegyzésből eltávolították azt a felvételt, amelyen Varga Judit és párja volt látható. A Zeneakadémia koncertjét a közmédia csatornáján is leadták, így a portál az erről szóló részt is közzétette.

Magyar Péter megszólalásra késztette Varga Juditot

Ahogy az Index beszámolt róla, Magyar Péter, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter volt férje az elmúlt hetekben a kormányra tett terhelő nyilatkozataival felkavarta a magyar közélet állóvizét. Az állami cégekben betöltött pozícióiból távozó Magyar március 15-én azt is bejelentette, hogy pártot alapít, és célja, hogy elinduljon a júniusi európai parlamenti választásokon.

Magyar Péter Varga Judittal való viharos kapcsolata is reflektorfénybe került, amire a volt miniszter eddig nem reagált, mindössze egy párkapcsolati erőszakról szóló kisfilmet osztott meg „Mindig van kiút” szöveggel.

A 444 találkozót kért a volt minisztertől, amire napokkal később egy üzenetben reagált. Varga Judit ebben azt írta, hogy exférje baloldali politikussá avanzsált, ámokfutása pedig meghökkentő és megtévesztő. Nyilatkozatait manipulatívnak és meggondolatlannak nevezte. Hozzátette, bízik benne, hogy a sebek feltépésével nem kell a nyilvánosság elé állnia.