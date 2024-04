A külügy szerint csak a köztársasági elnök veheti el Balog Zoltán nagyköveti kinevezését

Ahogy arról beszámoltunk, Csárdi Antal LMP-s képviselő nemrég arra várta a választ Szijjártó Péterék minisztériumától, hogy a K. Endre pedofilsegítőt felmentő kegyelmi ügyben lobbizó Balog Zoltán megtarthatja-e a diplomata útlevelét.

Akkor a minisztérium azt írta, hogy a 2019-es nagyköveti kinevezéséhez járó diplomata útlevél most is érvényes. Ezen felbuzdulva Csárdi tovább ment, és most arra kíváncsi, hogy Balog meddig lesz még nagykövet. Az alábbi három kérdéssel fordult a külügyminiszterhez:

„Elfogadhatónak ítéli-e meg, hogy a bicskei pedofilügyben bűnsegédlet miatt elítélt K. Endre mellett kiálló Balog Zoltán mind a mai napig képviselheti hazánkat rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként?

Amennyiben igen, indokolja meg, miért érdeke Magyarország számára, hogy egy pedofil bűnelkövetőt tevőlegesen támogató személy képviselje Magyarországot?

Amennyiben nem, kérem szíves tájékoztatását, mikor kívánja megszüntetni rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezését Balog Zoltánnak?”

A választ a 444 szúrta ki, amely Magyar Levente államtitkár tollából érkezett és a következő mondatot tartalmazta:

A rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozása, illetve visszavonása a köztársasági elnök jogköre

– hangzik az állítás, amelynek értelmében Balog Zoltán továbbra is Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Ennek értelmében amíg Sulyok Tamás államfő úgy nem dönt, Balog maradni fog. Az viszont érdekes, hogy a diplomata útlevelet Szijjártó is visszavonhatná – csakúgy mint a Csíki sör tulajdonosáét nemrég –, mégsem teszi.

Balog a kegyelmi botrány után eddig az alábbi posztokról mondott már le: