Továbbra sincs vádemelés, szabadon mozoghat a városban az Árpád hídi gázoló

Pontosan egy évvel ezelőtt az Árpád hídon egy tragikus baleset történt. Egy 26 éves kerékpáros életét vesztette, amikor egy 690 lóerős Mercedes AMG az Árpád hídon haladt a budai irányba, a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett, majd többször megpördült, és átszakítva a szalagkorlátot elgázolta a szabályosan haladó biciklist. Most kiderült, a balesetet okozó férfi szabadon mozoghat a fővárosban.

Az éppen egy évvel ezelőtt az Árpád hídon tragikus baleset okozó férfival szemben már csak kényszerintézkedés van érvényben, nem hagyhatja el Budapest közigazgatási határát. Vagyis szabadon mozoghat a fővárosban, még ha a nyomkövetőt továbbra is viselnie kell – tudta meg a 24.hu.

Tavaly július 1-je hajnalán a RACE-001-es rendszámú autó sofőrje két BMW-vel kezdett spontán utcai versenyzésbe a Róbert Károly körút Teve utcai kereszteződésétől az Árpád hídig. Ahogy azt akkor megírtuk, az elöl haladó Mercedes 137 kilométer/órával hajtott fel az Árpád hídra a megengedett 70 helyett – az autó menetstabilizátora ki volt kapcsolva.

Folyamatban van a nyomozás

A rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a Mercedes sofőrje azt állította, azért növelte a sebességét, mert a BMW-s rátapadt. Érdemes megemlíteni, hogy a Mercedest vezető férfi egyébként már máskor is balesetezett, 13 büntetőpontja volt és a sofőr a közösségi oldalak tanúsága szerint gyorsulási versenyeken is részt vett.

A 690 lóerős Mercedes AMG az Árpád hídon haladt a budai irányba, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett, majd többször megpördült, és átszakítva a szalagkorlátot elgázolt egy biciklist. A RACE-001 rendszámú autó ezek után továbbcsúszott, nekiment egy autónak, majd a tetejére fordulva állt meg.

A 26 ÉVES KERÉKPÁROS ÉLETÉT MÁR NEM TUDTÁK MEGMENTENI.

A történtek után tüntetést szerveztek az Országos Rendőr-főkapitányság épületéhez, majd Lázár János bejelentette, hogy vizsgálják a KRESZ módosítását. Az elmúlt időszakban az Árpád hídon többször is tartott ellenőrzést a rendőrség, de így is volt, aki több mint 170 kilométer per órás sebességgel száguldott végig a Duna felett.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a sofőr fellebbezett a döntés ellen. Az ügyben folyamatban van a nyomozás, és két gyanúsított van: a Mercedes sofőrjét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, a versenyzésben részt vevő egyik BMW sofőrjét közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítja a rendőrség. Utóbbi szabadlábon védekezik. A Fővárosi Törvényszék tavaly augusztusban még meghosszabbította a férfi letartóztatását.

Vitézy Dávid is megemlékezett a balesetről

Vitézy Dávid volt közlekedésért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésben emlékezett meg a tragédiáról. Mint írta, „a nagy szavak ellenére egy év alatt sincs új KRESZ, pedig a tervezet réges-rég kész van”. Majd arra is emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely 45 új traffipaxot ígért, amiből szintén nem lett eddig semmi.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy „a sportautó sofőrje ellen egyelőre nem emeltek vádat, és a bíróság döntése értelmében szabadon mozoghat a fővárosban”.

Ennyit arról, hogy a nagy közfelháborodást keltő balesetek kellenek ahhoz, hogy bármi változzon. Úgy tűnik, ez sem elég ma Magyarországon

– fogalmazott a bejegyzése végén.