Magyar Péter betámadta Karácsony Gergelyt a Tisza Párt programhirdetésén

Cikkünk frissül!

A Tisza Párt alelnöke az utóbbi időben eltűnt a közösségi médiából, szombatra azonban meghirdetett egy nagy eseményt. Magyar Péter egy délelőtti posztban azt írta: „A választók óriási felelősséget ruháztak a Tisza Pártra. Június 9-én egyértelművé vált, hogy mi leszünk az egyetlen valódi és potens kihívója Orbán Viktor kormányának és a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének”.

A 15 órára meghirdetett élő közvetítés kezdete előtt már el is árulta, hogy mi lesz a szlogenje:

Én jöttem. Most ti jöttök!

A közvetítés azonban a tervezett kezdés idején megszakadt, és le is állították a videót. Az újraindítás után sokan értetlenkedtek, hogy mi történik, hogy olyasmikkal viccelődtek, hogy „árad a livestream”, és „apad a Tisza”.

Magyar Péter a Facebookon egy rövid szöveget is megosztott a videója mellé, addig is abból tájékozódhattak az érdeklődök. Ott azt írta: „Célunk egy olyan Magyarország, ahol mindenki egyenlő esélyekkel indul, és ahol közösen formálhatjuk hazánk sorsát. Egy élhetőbb országot fogunk építeni, ahol mindenki megtalálja a helyét és a lehetőségeit. Folytatjuk a munkát, egy nagy rendszerváltó közösséget hozunk létre, ahol mindenki részese lehet a maga módján a változásnak. A feladat embert próbáló, de közösen a legvastagabb falon is átmegyünk”.

Az első felszólaló a kartellügybe keveredett fővárosi jelölt volt

Pár perccel később, 15.07 körül végül tényleg elindult az élő közvetítés, de akkor még csak zenészekkel. Ezt követően egy konferanszié bejelentette, hogy mire lehet számítani, majd az első felszólaló Ordas Eszter volt, aki Magyar Péter pártja fővárosi listájának második jelötje volt, és egy kartellügy miatt is lehetett hallani a nevéről a kampányban.

Ordas Eszter elmondta: nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a fővárost szolgálhatja, és kisebb közösségekben eddig is aktív szerepet vállalt. Mint mondta, a nőknek sokszor egyszerre kelt helytállniuk sok szerepben, és példaként hozta fel erre Mária Teréziát is, miután az uralkodónak 16 gyermeke volt. „Igazi helikopterszülő” volt, minden nő számára példa lehet – mondta többek közt róla.

Arra is kitért, hogy Budapest „minden szépségével és nehézségével” együtt egy olyan város, ahol jó felnőni és élni. Ugyanakkor megjegyezte, hogy sokkal több nyilvános mosdóra és ivókútra lenne szükség, valamint zöld, biztonságos játszóterekre is. Hozzátette, hogy a kerékpársávok kihasználása is fontos, valamint az elektromos rollerek szabályozása. Beszélt arról is, hogy az üres ingatlanokat hasznosítani kell, és a kultúra, a sport a budapestiek életének mindennapi része kell hogy legyen.

Később beszélt arról is, hogy a Dunát egyfajta „autópályaként” kell igénybe venni, fejleszteni kell a hajós közlekedést, szállítmányozást, és a folyópartot, sétányokat is fejleszteni kell a budapestiek érdekében. Megjegyezte azt is, hogy szerinte a Dunával kapcsolatos fejlesztéseket az utóbbi években elhanyagolta a fővárosi városvezetés.

Beszélt arról is, hogy a fővárosban nagyjából 100 ezerrel több nő él, mint férfi, de ehhez képest a nők hangja sokkal kevésbé érvényesült a fővárosi politikában. Ígérete szerint ezen változtatni fognak, és azon lesznek, hogy Budapestet elvezessék

egy biztonságosabb, egy haladóbb és európaibb nagyváros irányába, amely otthon tud lenni

– mondta.

Tajvani milliárdos cégének projektvezetője volt a következő

A második felszólaló Porcher Áron közgazdász volt, aki szintén Magyar Péterék fővárosi listáján szerepelt, és aki 2020 óta a Magyarországon is aktív tajvani milliárdos üzletember egyik cégénél, a Chi Fu Investment Fund Management Zrt.-nél dolgozik befektetési projektvezetőként.

Porcher arról beszélt, hogy Magyar Péter nem hazudott akkor, amikor garázscégnek nevezte magukat. Mint mondta, önkéntesként vett részt a parlament előtti tüntetés szervezésében, és „csodálatos, tettrekész önkénteseket” ismert meg. Állítása szerint sosem akart politikus lenni, de megtiszteltetésként érte, amikor Magyar Péter felkérte, és emiatt fel is mondott a régi munkahelyén.

Azt ígérte, hogy a Tisza Párttal egy új kultúrát vezetnek be, ahol „uszítás helyett együttműködés, szélsőségek helyett pedig közreműködés fog érvényesülni”.

A Tisza Párt rendezvényeinek operaénekese volt a harmadik

„Rost Andrea vagyok, a világon világhírű magyar operaénekes” – ezzel nyitotta felszólalását az énekesnő, aki e mondat közben elnevette magát, és aki többször is feltűnt Magyar Péter rendezvényein.

Mint mondta, „történelmi időket élünk”, és ezért meg kell válogatni a szavakat, de most azért áll itt, mert felelősséget érez Magyarországért és a következő generációkért. Fontosnak nevezte, hogy június 9-én a választók 30 százaléka támogatta a Tisza Pártot, szerinte ezzel „a változás elindult a lelkekben, és nem lehet megállítani”.

Beszélt arról is, hogy „ebből a csodálatos országból lettem világhírű, és soha nem hagytam el a szülőföldemet”, hogy Magyarország hírét vitte külföldre. Állítása szerint április 3-án este érkezett SMS a telefonjára, hogy lépjen fel Magyar Péterék április 6-i rendezvényén. Rost Andrea azt mondta, hogy nem lepte meg a felkérés, holott eddig sosem szerepelt politikai rendezvényeken.

De most egy teljesen más helyzetben kellett döntenem. A teljesen más helyzet abból következett, hogy változásra vágytam abból a szorongató, szomorú, felháborító helyzetből, amiben szeretett hazám és népe élni kényszerül. Úgy döntöttem, hogy nincs vesztenivalóm, ugyanis minden szörnyűség rendszerré válik, ha eltűrjük

– mondta, utalva arra is, hogy az utóbbi mondatot egy könyvből írta ki korábban, és szerinte ennek a mondatnak csak most lett igazán értelme.

Ezután azzal folytatta, hogy „az elit kisajátította magának a döntés jogát”, és ezt „a helytartóikon keresztül” a kultúrára is ráerőltetik. Mint mondta, elsősorban a kultúrával, zenével kapcsolatban érez felelősséget, de ugyanez igaz a többi művészetre is.

Lelkes dilettánsok készítenek milliárdos produkciókat

– mondta például a filmekről. Végül arra kérte az embereket, hogy maradjanak „lelkesek és tiszteségesek”, és hogy teremtsenek együtt egy jobb jövőt.

És megjött Magyar Péter

E ponton Magyar Péter partizános interjújából vágtak be egy részletet azzal kapcsolatban, hogy miért döntött a nyilvánosság elé állás mellett. Majd a rendezvényeiről, későbbi interjúiból, róla elhangzott nyilatkozatokból mutattak felvételeket, többpercnyi hosszúságban.

Ezt követően jelent meg a Tisza Párt alelnöke, aki elnézést kért azoktól, akik nem jutottak be a programhirdető eseményre. „Lassan meg kell szoknunk, hogy napról napra egyre többen leszünk” – mondta Magyar Péter.

Megjegyezte, hogy június 9. szerinte „sorsfordító” jelentőségű volt, „meseszerű 4 hónap” áll mögöttük, és ezt a mesét szeretnék most „tovább írni”. Köszönetet mondott az önkénteseknek, akik nélkül nem sikerült volna mindez, majd azt mondta:

Ez a kampány olyan volt, mint amikor nincs idő megnyergelni a lovat, és muszáj szőrén megülni [...] Megültük és betörtük az első adandó lovat. Ott vagyunk az Európai Parlamentben, ott vagyunk a Fővárosi Közgyűlésben. Mi az, hogy ott vagyunk, meghatározó erőként vagyunk ott, veletek és értetek!

Magyar Péter ezután arról beszélt, hogy az ilyen helyzetekben sokszor születnek hibás döntések, mert nincs elég idő megvizsgálni alaposan a kérdéseket. Mint mondta, lehet, hogy a jövőben is lesznek hibái, de azt ígéri, hogy tanulni fognak ezekből, odafigyelnek a visszajelzésekre.

A Tisza Párt alelnöke köszönetet mondott a szavazóiknak, és azt ígérte, hogy nem fog „30 milliárdos jachtokon kávét szürcsölgetni” vagy „bedrogozva ereszen csúszkálni”. Arról is beszélt, hogy a jövőben nem minden lépése lesz mindenki számára szimpatikus, de azt ígéri, hogy mindig tisztességes marad, és a közösségnek fog mindent alárendelni.

Ezután beszélt a korrupcióról és a megélhetési problémákról, a magas adókról is. Mint mondta, „olyan jövőképet kell a magyarok elé tárnunk, hogy ne nőjön évről évre a kivándorló honfitársaink száma”. E ponton ismét köszönetet mondott a szavazóiknak, majd – azokra utalva, akik nem rájuk voksoltak – azt is hozzátette:

A felelősségünk, hogy ők is olyan ajánlatot kapjanak, amiben lehet hinni.

Beleszállt Karácsony Gergelybe

Később arról beszélt, hogy minden települést egyenrangúan fognak elbírálni, senkit sem fognak pozitívan vagy negatívan diszkriminálni, és a fővárosban bebizonyítják, hogy véget ért „a Fidesz és a kék Fidesz”, valamint az elvtelen alkuk ideje. Beszélt arról is, hogy egy budapesti olimpiát is csak alapos szakmai vita, valamint országos szintű népszavazás után lehet megrendezni, és utóbbit kezdeményezni fogják, ha napirendre kerül az ügy.

Innen is üzenem Karácsony Gergelynek és a kormánynak, hogy csak a magyar emberek döntésének fényében kezdjék meg az előkészületeket, és kerüljék a sötét szobákban kötött alkukat

– mondta, hozzátéve: tiszteletben tartják, hogy „jelen állás szerint” Karácsony Gergely kapta a legtöbb szavazatot a fővárosban, de szerinte nyilvánvalóvá vált, hogy Budapesten „a Fidesz és az óbaloldali ellenzék” is elbukott, és az emberek nemet mondtak „a pénzügyi mutyikra”.

Magyar Péter e ponton közölte:

Karácsony Gergely informálisan már megkeresett, és négyszemközti egyeztetésre invitált, miközben az emberei már arról pletykálnak, hogy miként próbálják majd megvenni a Tisza Párt képviselőit. Innen is üzenem a főpolgármester úrnak, hogy nem fog sikerülni.

„A Tisza Párt semmilyen politikai alkut, semmilyen politikai együttműködést nem fog kötni sem a Fidesszel, sem a Gyurcsány vezette óbaloldali kék Fidesszel. Karácsony Gergely egyértelműen Gyurcsány szövetségese, politikai társa” – fogalmazott, hozzátéve: ezek után kizárt, hogy bármilyen politikai háttéralkut kössenek velük. Mint mondta, a jövő heti informális egyeztetésre elmegy, de a főpolgármesternek nélkülük kell többséget szereznie a közgyűlésben, nem számíthatnak rájuk.

Ezután beszélt a sajtóról is és arról, hogy akkor is meg fogja védeni a független sajtót, ha az kritikus vele szemben.

„Engem nem küldtek, hanem jöttem” – meghirdette a pontjait

„Tisztelt honfitársaim, engem nem küldtek, hanem jöttem” – mondta Magyar Péter, majd arra utalt, hogy szerinte nem lesz még ilyen lehetőség, mint most.

Ezután arról beszélt: számba kell venniük, hogy hogyan érték el „példátlan sikerüket” a Tisza Párttal, és azt is, hogy miben hibáztak. Majd felsorolta, hogy milyen célok mentén kezdtek munkába idén márciusban:

„Le kell váltani az Orbán-kormányt, le kell bontani a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét, és vissza kell venni az országunkat.” „Rendbe kell tennünk az állami működés legfontosabb területeit, amiket szándékosan szétzüllesztettek.” Meg kell állítani az elvándorlást, haza kell hívni az elvándoroltakat, „és ki kell húznunk Magyarországot az Orbán-klán karmaiból és abból a maffiarendszerből, amely hazánkat hivatalosan az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb tagállamává tette”. „Vissza kell adnunk az emberek hitét a közéletben, a politikában. Be kell bizonyítanunk, hogy a politikusok igenis szolgálói a népnek, és hogy a politika valóban lehet szép, őszinte, jó és igazságos.” „Egy olyan országot kell építeni, amire itthon és a nagyvilágban is büszke lehet minden magyar.” Vissza kell térni Európába, és el kell érni „a kormányzati korrupció miatt befagyasztott uniós ezermilliárdok” hazahozatalát, mert e pénzekre szükség van a fejlesztésekben. Rá kell kényszeríteni a kormányt egy antikorrupciós csomag bevezetésére.

„Ez csak néhány fontos pont az előttünk tornyosuló feladatok közül” – fűzte hozzá Magyar Péter, majd megjegyezte, hogy ezek megvalósításához szükség lesz a tömegekre is. Mint mondta, nincs többé idő „a fotelben politizálásra”, a vasárnapi ebédek alatti családi perpatvarokra, és „fel kell állni, ki kell lépni a fényre”.

Hunyadi, Petőfi és Mansfeld Péter sem a fotelből akarta megvédeni a hazát

– tette hozzá, majd megjegyezte: minden „jó szándékú honfitárs” jelentkezését várják a pártba és az ahhoz kötődő egyesületbe, közösségbe (bár, mint mondta, a pártba és az egyesületbe csak minimum 3 hónapnyi pártoló tagság után lehet belépni).

Ha nincs összefogás, „Magyarországnak vége”; a részletes programon még dolgoznak

„Ha mi most nem leszünk képesek összefogni, akkor, kedves barátaim, Magyarországnak vége” – mondta ezután Magyar, felsorolva, hogy az ország szerinte „csődközeli állapotban” van, a kormány tönkretette a külpolitikai kapcsolatokat, nagy a kivándorlás és a mélyszegénység, „miközben a klán tagjai a nemzeti vagyont ellopva palotákban élnek”.

Mint mondta, ezért javasolja azt, hogy kössenek egy szövetséget „a hazánk, a gyermekeink és az unokáink érdekében”. „Ha most nem jöttök, most nem csatlakoztok, akkor a lehetőség elvész” – fűzte hozzá. Beszélt arról is, hogy a Tisza Pártban már 65 munkacsoport dolgozik azon, hogy „összeálljon a Tisza Párt részletes szakmai programja”, és továbbra is várják a jelentkezőket ehhez a munkához.

Nem lesznek mindenben az Európai Néppárt mellett

Magyar Péter ezután arról is beszélt: sokan kétségbe vonták, hogy be kell-e ülnie az Európai Parlamentben, de szerinte ez egy „óriási lehetőség” a Tisza Párt nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakításához, és állítása szerint segít az uniós források hazahozatalában is, és

fontos politikai lehetőség lesz, hogy európai parlamenti képviselőként felszólalhatok majd a magyar Országgyűlésben, és ott szembesíthetem majd az orbáni maffiát a bűneivel

– mondta.

A Tisza Párt alelnöke arról is beszélt, hogy 10 nap múlva Strasbourgban egyeztet az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökével az uniós forrásokról és jogállamisági kérdésekről. Megjegyezte azt is: szükség esetén ki fognak szavazni az Európai Néppártból, ha Magyarország érdekeivel ellenkezne egy-egy döntés.

Robin Hood helyett Ludas Matyi, Tisza-szigeteket alapítanak

Magyar Péter arról is beszélt, hogy ez az egész „nem a pénzről szól”, és az uniós fizetése felét jótékony célra fogja felajánlani, valamint a többi hat képviselőjük is ugyanígy tesz félmilliós nagyságrendig. Állítása szerint a párt szimpatizánsai dönthetnek majd arról, hogy milyen egyesületnek, ügynek adják a pénzt.

Sokan kérdeztétek, hogy lehet-e csatlakozni ehhez a támogatáshoz. Lehet. Létrehozzuk nem a Robin Hood, hanem a Ludas Matyi alapot

– mondta, utalva ezzel a Kétfarkú Kutyapárt korábbi kampányígéretére.

Beszéde későbbi pontján azt mondta, hogy mindenkire szükség lesz a választási győzelemhez, és közölte, hogy ezen a nyáron a közösségszervezésen fognak dolgozni. „Közösségeket, Tisza-szigeteket alapítunk szerte az országban” – fogalmazott, majd azt ígérte:

Pár hónapon belül mienk lesz Magyarország legjobban szervezett politikai közössége.

Állítása szerint aktivitásban már most lekörözik a kormánypártokat, és rácáfoltak azokra a kétkedőkre, akik szerint a Tisza Párt rövid idő alatt el fog tűnni. Megjegyezte: az előttük álló időszakban rengeteg munka és éjszakázás vár rájuk, és arra kérte szimpatizánsait, hogy a hétköznapi életben is beszéljenek minél több ismerősükkel, „a strandokon, kis és nagyfröccsök, bambik, szódavizek mellett” is hozzanak létre Tisza-szigeteket.