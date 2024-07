Orbán Viktor: Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosokra van szükségünk

Ha világrendszerváltás van, akkor szükség van ehhez egy stratégiára, kell egy magyar nagy stratégia. A szórend fontos, emelte ki Orbán, tehát nem nagy magyar stratégiáról van szó. Kis stratégiáink eddig is voltak, a nemzeti kurzusokat végigviszik, de be kell őket fejezni. Világrendszerváltásnál nagyobb stratégiára van szükség, ezek a változások ugyanis évszázadokig fennmaradhatnak.

Van-e nagy stratégia a fiókban? Orbán szerint megvagyunk. A háború felgyorsította a dolgokat.

A 2022-es választások után megkezdték a nagy stratégia kidolgozását. Bekapcsolódtak Donald Trump programírói rendszerébe, a kínai stratégiába is bekapcsolódtak, Brüsszelben is tanyát vertek, Bóka János vezetésével külön uniós minisztériumot hoztak létre. Vannak olyan kutatóintézetek is, amelyek többszörös fordulatszámon pörögnek.

Ugyanakkor a nagy stratégia még nincs jó állapotban, mert nyelvezete túlságosan is értelmiségi. Márpedig a közös cselekvőképesség alapja, hogy az embereknek is kell értenie. Csak akkor védik meg. A mostani megértéséhez még kell fél év, ezt még vésővel írták.

Amit most meg lehet ismerni belőle: a veleje a konnektivitás, azaz nem engedik bezárni az országot valamelyik világrendbe, például csak a nyugati vagy a keleti gazdaságba. Nem szállnak be a keleti háborúba, hanem barátokat szereznek ellenségek helyett.

A második fő lényege a szuverenitás védelme. Ebben a gazdaságvédelem is benne van. Orbán szerint egy piramist építettek fel. Tetején a nagyvállalatok, a nemzeti bajnokok vannak, minden nemzetgazdasági szinten. Alattuk jönnek a középvállalatok, Magyarországon 15 ezer ilyen vállalat van, másfél évtizede még csak háromezer volt. Utánuk jönnek a kisvállalatok.

A pénzügyi függetlenségünket erősíteni kell, ez is a szuverenitás lényege. A stratégia szerint Magyarországnak termelőközpontnak kell maradnia, a Nyugat hibáját nem szabad elkövetni, hogy bizonyos munkákat vendégmunkásokkal végeztetnek el, mert ez a társadalom bomlásához vezet.