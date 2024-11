Magyar Nemzet: a közvélemény-kutatók manipulálták a Tisza Párt adatait

A Magyar Nemzet szerint „a baloldali közvélemény-kutató cégek kerekasztalt alapítottak, s rendszeres találkozókon, politikai menetrend alapján haladva egyeztetnek […], hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak”.

A kormánypárti lap szombati vezércikkében

azt állította, hogy ezek a cégek meghamisítják a párttámogatási adatokat, melyek így befolyásolják a közvéleményt ezekkel a pártpreferenciát mérő kutatásokkal.

Szerintük csak látszat, hogy folyamatosan csökken a kormánypártok támogatottsága, a Tisza Párté pedig növekszik.

A Magyar Nemzet úgy véli, hogy az általuk „óbaloldalinak” nevezett kutatócégek (Závecz Research, IDEA Intézet) a 21 Kutatóközpont október 23-án publikált felmérése előtt még kormánypárti előnyt, majd a Tisza Párt növekvő támogatottságát mérte, és ezt követte a Republikon, a Publicus és a Medián is. Ezzel a hat cég egymással egyeztetve közölte, hogy három hét alatt 4 százalékos Fidesz-előnyből 7 százalékos Tisza párti fór lett, állítja a kormánypárti lap.

Ezután arra számítanak, hogy a felsorolt kutatóintézetek a következő hónapban arra készülnek, hogy elhitessék az ellenzéki szavazókkal, csak a Tisza Pártra érdemes voksolniuk, ezzel egy baloldali gyűjtőpártot létrehozva. A Magyar Nemzet azt feltételezi, hogy a közvélemény-kutatók „az ügyeletes balos reménysugár zökkenőmentes felépítése miatt csiszolják össze politikai preferenciamérései­ket, nehogy a Tisza-szekta képzelt emelkedését dicsőítő kórusból valaki puszta figyelmetlenségből kilógjon”.

A Medián új felmérést készített a magyar politikusok népszerűségéről

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Medián október 28-a és november 4-e között készített felmérésében ezer embert kérdeztek magyar politikusokról. Ebben a kutatásban Magyar Péter a megkérdezettek 51 százalékánál volt népszerű, szemben Orbán Viktor és Karácsony Gergely 40 százalékával. Mindkét vezető politikus saját pártjának támogatói körében maximális bizalmat élvez, fordítva pedig teljes az elutasítás.

A Medián korábbi kutatásában az is szerepelt, hogy a Tisza Párt hét százalékkal előzi meg a Fideszt a teljes népesség körében, listás szavazáson együttesen előzné a kormánypártot és a Mi Hazánkat. E három párt kivételével azonban többen nem jutnának be a parlamentbe, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze 3-4 százalékon áll. Ez a kutatás is egybevág a Magyar Nemzet által leírtakkal.

Óriási különbségek a közvélemény-kutatásokban

Mint október végén megírtuk, óriási különbségek vannak a közvélemény-kutatásokban. Nagy vihart kavart ugyanis a magyar közéletben a 21 Kutatóközpont felmérése, amelyik először mérte a Tiszát a Fidesz elé a pártot választó, biztos részvételt ígérők körében. A különbség hibahatáron belüli, és a felmérés alapján a teljes népességben továbbra is a kormánypárté az előny.

A Publicus mérése is Tisza-előnyt mutat, miközben a Nézőpont Intézet és a Századvég adatai továbbra is magabiztos Fidesz-vezetésről számolnak be. Akárcsak a Real PR-93, amely a minap Orbán Viktor fölényes győzelmét jelezte előre arra a hipotetikus esetre, ha most tartanának választást.

A témával foglalkozó cikkünkben két kutatóintézet vezetőjét kérdeztük arról, hogy mi okozhat ekkora differenciát a különböző adatfelvételek számai között.