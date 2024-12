„Egészen elképesztő az, ahogy most itt viselkednek” – eldurvult a vita a közgyűlésben

A közgyűlés harmadik napirendi pontja: „Javaslat a Rákosrendező pályaudvar barnamezős területének fejlesztése során alkalmazandó kritériumok meghatározására”.

Karácsony Gergely kifejtette, korábban kidolgoztak koncepciókat, amelyek illeszkednek a kompakt város koncepciójába, Rákosrendező pedig aranytartaléka Budapestnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, fontos, hogy a fővárosnak legyen álláspontja ebben az ügyben, amit képviselni tudnak a leendő tárgyalásokon.

Vitézy Dávid elismerte, voltak vitáik az elmúlt időszakban, viszont ebben a kérdésben ugyanazt képviselik. A közgyűlés rögzítse, hogy a város számára milyen beépítési karakter és funkció lenne kívánatos, és milyen közlekedési beruházások szükségesek. Vitézy Dávid abban bízik, a közgyűlés akár egyhangúlag tud dönteni arról, hogy ne a fővárosi hatásköröket elvonva, a fejük felett döntsenek egy ilyen terület sorsáról. A javaslat tartalmáról itt írtunk.

A Demokratikus Koalíció képviselője, Szaniszló Sándor Vitézy Dávidhoz hasonlóan abban bízik, hogy egyhangúlag szót emelnek a terv ellen.

Szécsényi Dániel (Fidesz) szerint jellemző, hogy van egy terület, amihez öt évig nem akartak hozzányúlni, aztán ha jön valaki, aki igen, akkor kezdődik az irigység. Úgy vélekedett, a „főpolgármester álomvilágában” ez úgy nézne ki, hogy a kormány mindent fizet, a főváros pedig megmondja, hogy mi épüljön ott. Az egyeztetésre bátorítja a szereplőket, „nem kell Lázár Jánostól félni”.

Barna Judit (Tisza) arról érdeklődött, hogy a projekt hogyan viszonyul a Hősök-teréhez, ha egy felhőkarcoló kandikál ki majd a tér fölé. Vitézy Dávid Szécsényi Dániel szavaira reagálva közölte, hogy ő nem szokott félni Lázár Jánostól. A frakcióvezető jelezte azt is, továbbra is sajtóhíreken alapul a tudásuk arról, hogy mi épülne a helyszínen. „A fővárosnak lassan nem is Lázár Jánossal hanem az emírségek uralkodójával kell egyeztetnie” – jegyezte meg Vitézy Dávid.

Szentkirályi Alexandrának nagyon érdekes déja vu érzése van, mintha hasonlón mentek volna keresztül a Liget-projektnél, „a baloldal folyamatosan hergelt, azt sem tudták mi fog épülni, ragaszkodtak az áldatlan állapotokhoz”, majd azóta valószínűleg a képviselők is használják a világszínvonalon megújított Városligetet. Úgy próbálnak meg valamiről előre beszélni, hogy még nincs kész a terv, amiről egyáltalán vitázni lehetne.

Baranyi Krisztina úgy látja, inkább a Fudan Egyetem ügye volt hasonló a mini-Dubajéhoz.

Vitézy Dávidot elszomorította Szentkirályi Alexandra felszólalása. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője kijelentette: „Abban a reményben voltam, hogy ön a legnagyobb rajongóm ebben a közgyűlésben, csalódnom kellett”. Vitézy Dávid feltette a kérdést: Ha nincs semmilyen terv, akkor eddig mi alapján hoztak döntéseket?

Szentkirályi Alexandra világossá tette, „mi természetesen a budapestiek érdekeit képviseljük, minden más szempont csak ezután jöhet”. A frakcióvezető annak a híve, ha pontosan látják, hogy mi épülne, beszéljenek róla, de most úgy vitáznak erről, hogy nincsenek előttük a konkrét tervek. Egy részletesen kidolgozott terv és egy koncepció között rengeteg idő van.