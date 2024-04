Vitézy Dáviddal kampányol a Kutyapárt elnöke a XII. kerületi előválasztáson

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke is indul a XII. kerületi előválasztáson. Kovács Gergely a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy Vitézy Dávid, az LMP főpolgármester-jelöltje is támogatja a kampányban.

Hegyvidéki előválasztást tartanak a XII. kerületben, ahol a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke is elindult. Kovács Gergely a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy kampányában Vitézy Dávid is támogatja. Mint írta, az LMP főpolgármester-jelöltje is hegyvidéki lakos, és nemcsak most, de már korábban is rá szavazott.

Dávid (38) közgazdász, közlekedési és városmobilitási szakértő, hegyvidéki lakos is Kovács Gergelyre szavaz a XII. kerületi előválasztáson

– fogalmazott közösségi oldalán az MKKP elnöke.

Mint írtuk, Kovács Gergely a Partizán YouTube-csatornáján korábban már elmondta, hogy Vitézy Dáviddal megbeszélték, hogy segít majd neki a kerületi közlekedési program részletesebb kidolgozásában, már csak azért is, mert Vitézy ott lakik a kerületben.

A támogatás egyelőre csak egyoldalú. Gulyás Márton műsorvezető arról is kérdezte a politikusokat, hogy melyik főpolgármester-jelöltet támogatják a június 9-i önkormányzati választáson. Kovács Gergely ekkor azt mondta, hogy hivatalosan egyiküket sem fogják.

Kendernay János már csütörtökön megosztotta közösségi oldalán, hogy Kovács Gergelyt támogatja a XII. kerületi előválasztáson. Az LMP-s politikus szintén polgármesterjelöltként vett volna részt a hegyvidéki megmérettetésen, ám végül visszalépett. Ennek okait egy hosszú bejegyzésben fejtegette, de többek között úgy fogalmazott, hogy „a közeli előválasztással mi ingyen elvégezzük a Fidesznek a piszkos melót”.

A XII. kerületi előválasztás vasárnap éjfélig dől el három jelölt között:

Farkas Csaba (DK, Momentum);

Visi Piroska (Hegyvidék Jövőjéért Egyesület);

Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt).

Az előválasztás győztese Fonti Krisztinával, a Fidesz–KDNP XII. kerületi alpolgármesterével mérkőzhet meg a júniusi választáson.