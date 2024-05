Ismét odaszúrt Lázár János Építési és Közlekedési Minisztérium vezetőjének Vitézy Dávid, amiért a miniszter Debrecenbe szeretné költöztetni a Közlekedési Múzeumot. A főpolgármester-jelölt ajánlatot is tett a miniszternek: a múzeum helyett a Maxi-Dubaj projektet vigyék Debrecenbe.

Adjon neked gyereknapra ajándékot Lázár János címmel rendezett sajtótájékoztatót Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt a Városligetben, az egykori Közlekedési Múzeum épülete mellett. A sajtótájékoztató témája az volt, hogy Vitézy Dávid szerint miért kéne Budapesten maradnia a Közlekedési Múzeumnak.

A főpolgármester-jelölt azt javasolta Lázár Jánosnak, az Építési és Közlekedési Minisztérium tárcavezetőjének, hogy a múzeum költözésére betervezett 150 milliárd forintot a költözés helyett a múzeum felépítésére szánják az Északi Járműjavítóban, aminek tervének elkészítésében korábban még Vitézy is részt vett.

Van egy ajánlatom Lázár Jánosnak. Vigye a Maxi-Dubajt Debrecenbe és hagyja a Közlekedési Múzeumot Budapesten!

– fogalmazott Vitézy, aki ezután a Közlekedési Múzeum maradása mellett összesen öt érvet sorolt fel.

Először is úgy gondolja, Budapest jóval nagyobb piacot jelent, mint Debrecen már csak a lakossága és a turisták miatt is. Emellett Vitézy szerint az Északi Járműjavító amiatt is jobb helyszín, mert oda az 1-es villamos közvetlenül elvisz, míg állítása szerint Debrecenben „egy külvárosi autópálya-csomópont mellé, a szántóföldre” terveznék az új múzeumot.

Emellett szerinte Budapest elhelyezkedése is szerencsésebb, hiszen az az ország közlekedési hálózatának a centruma,

míg Debrecenbe például az ország nyugati és déli részeiről lehetetlen lenne egy egynapos kiránduláson beiktatni a múzeum meglátogatását, amit Vitézy „az egész országot kiszolgáló intézménynek” nevezett.

Harmadik érvként azt hozta fel, a múzeum dolgozói is Budapesten szeretnének dolgozni, és a múzeum költözése szerinte az intézmény működését, kontinuitását rombolná szét, amihez negyedik érvként kapcsolódóan hozzátette: a Közlekedési Múzeumnak szorosan együtt kéne működnie az egyetemekkel, Debrecenben pedig nincs olyan jellegű képzés.

Utolsó érveként a főpolgármester-jelölt azt hozta fel, hogy a magyar közlekedéstörténet legizgalmasabb történetei eleve Budapesthez kötődnek, ezért annak történetét jól elmesélni inkább Budapesten lehet.

A mostani sajtótájékoztató nem az első alkalom volt, hogy Vitézy odaszúrt Lázárnak a múzeum költözése miatt – korábban a főpolgármester-jelölt a budapestiek elleni hadüzenetnek értékelte a múzeum áthelyezését, míg Karácsony Gergely szerint a múzeum elköltözése a kormány Budapest-ellenes politikájához igazodik.