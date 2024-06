Karácsony Gergely visszahívta Vitézy Dávidot, és elnézést kért

Mint írtuk, Vitézy Dávid többször is kereste Karácsony Gergelyt telefonon a választás éjszakáján és utána is, de egyszer sem tudta elérni. A főpolgármester csütörtök este a Partizán vendége volt, a műsorban Gulyás Márton is felhozta az esetet, mire Karácsony ígéretet tett, hogy visszahívja Vitézyt.

Ezt követően Vitézy Dávid közleményben tudatta, hogy az adást követően visszahívta őt Karácsony Gergely főpolgármester, így végre sor került a választás estéjén általa kezdeményezett telefonbeszélgetésre.

„Először is a korrektség jegyében fontosnak tartom rögzíteni: a kiszivárgott hangfelvételeken elhangzott mondataiért, miszerint lapáttal fog agyonverni a kampányban, Karácsony Gergely elnézést kért, amit természetesen elfogadtam” – jelentette ki Vitézy Dávid, majd közölte: nagyon bízik benne, hogy akármi is lesz a jogorvoslatok és az újraszámlálás végeredménye, a normális emberi hangnemet helyre tudják állítani, és ő minden erejével azon lesz, hisz ez Budapest érdeke is, és ebben az irányban tett fontos lépésnek tekinti ezt a mai beszélgetést.

Elmondta azt is, hogy a választási jogorvoslatokkal kapcsolatban röviden ismertették egymással a közvélemény számára már bemutatott érveiket, ez ügyben a pénteki újraszámlálás és a további esetleges jogorvoslati folyamatok végeredménye lesz döntő.

Vitézy Dávid Karácsony Gergelynek elmondta: akármelyikük is lesz a jogerős választási eredmény szerint a főpolgármester, azt természetesen elfogadja és tiszteletben fogja tartani.

Ha ő lesz az, minden nyilvános fórumon ki fogok állni amellett, hogy ő a megválasztott főpolgármester, ezt most közvetlenül is elmondtam neki

– írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Minden idők egyik legkiélezettebb főpolgármester-jelölti versenye

Mint ismert, a vasárnapi választás minden idők egyik legkiélezettebb főpolgármester-jelölti versenyét hozta. Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot. Az eredmény így nézett ki 100 százalékos feldolgozottság mellett:

Karácsony Gergely – 47,53 százalék (371 466 szavazat)

Vitézy Dávid – 47,49 százalék (371 142 szavazat)

Grundtner András – 4,98 százalék (38 942 szavazat)

A történet viszont ezzel nem ért véget, Vitézy Dávidék újraszámlálást kértek, a Nemzeti Választási Bizottság ennek helyt adott. A legfrissebb fejlemény pedig az, hogy csütörtök délután, egy rendkívüli sajtótájékoztatón Karácsony Gergely bejelentette: megismételt szavazást kezdeményeznek.

A főpolgármester bejelentésére időközben Vitézy Dávid is reagált, aki nemcsak riválisának, hanem a választási lebonyolító intézményeknek is nekiment posztjában. Karácsony Gergely a sajtótájékoztatóját megelőzően szintén közzétett egy hosszú posztot, amelyben négy pontban foglalta össze véleményét az újraszámlálás folyamatáról.

Időközben a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjai megérkeztek a Nemzeti Választási Irodához, a MSZP pedig közleményben tudatta csütörtök este, hogy a választási folyamatba vetett bizalmat helyre kell állítani, ezt pedig úgy lehet megtenni a legvilágosabban, ha Budapest egészén megismétlésre kerül a főpolgármester-választás.

