Feltörhették a magyar kormány egyik honlapját

Szokatlan szöveg fogadta azokat, akik egy magyar kormányzati honlapra látogattak csütörtökön:

A legjobb legális online kaszinó oldalak Magyarországon 2024-ben

– írták az oldalon, hozzátéve, hogy „A szerencsejátékok már több ezer éve a társadalmak részét képezik. Napjainkban a történelmi mércével hihetetlen gyorsasággal fejlődő technológia innovációnak köszönhetően egyre többen döntenek úgy világszerte, hogy a szerencséjüket az otthonuk kényelméből próbálják ki.”

A szóban forgó szöveg a https://ai-hungary.com/ címen érhető el, amelyről azt kell tudni, hogy Palkovics László korábbi innovációs és technológiai miniszter minisztersége alatt jött létre a Digitális Jólét Programban. A honlapot eredetileg a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hírek, tartalmak, események összegyűjtésére hozták létre (a Digitális Jólét Program 2023-ban megszűnt, feladatait a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vette át).

Most viszont a honlap fejléce kiegészült egy „Legális online kaszinó” és egy „Sportfogadó Oldalak” füllel, ami nem nagyon illik bele a mesterséges intelligencia témájába. Ráadásul a jelek szerint hamis információk alapján ajánlanak online kaszinókat, illetve sportfogadó oldalakat a látogatóknak ezen a két oldalon.

Emlékezetes, hogy a kormány az utóbbi években szigorította az online kaszinók, sportfogadási oldalak működési feltételeit, és azokat az oldalakat, amelyek nem feleltek meg ezeknek, sok esetben elérhetetlenné tették. 2023 végén az egyik legnagyobb iroda, a Bet365 ki is vonult Magyarországról, míg az Unibeten tavaly ősszel leállították a regisztrációt a magyar felhasználók számára (és az is felvetődött, hogy ők is kivonulhatnak).

Ehhez képest az AI Hungary oldalán megjelent ajánlószövegben egy ponton azt írták: „Magyarországon hosszú időn keresztül a legális online kaszinók szabályozása roppant szigorú volt. Minden területen állami monopólium működött, a külföldi szolgáltatók nem kaptak engedélyeket, sőt az oldalaikat sem lehetett elérni magyar területről. Ez a szabályozás azonban idővel változott, sőt az elmúlt időszakban már a piac liberalizációja is elindult”. Mint korábban írtuk, a kormányzat valóban hivatkozott egyszer „liberalizációra” 2023-ban a szerencsejátékok ügyében, de az pont nem az online kaszinójátékokra vonatkozott – és nem igazán van jele annak sem, hogy azóta liberalizálódott volna ez a szakterület.

Lehet, hogy a mesterséges intelligencia írta szöveget?

De az online kaszinók és a sportfogadó oldalak témájában írt szövegeknek egyébként más pontjain is vannak egymásnak ellentmondó részek. Ráadásul eléggé azt a benyomást keltik, mintha (legalább részben, de lehet, hogy teljesen) a mesterséges intelligencia segítségével írták volna meg ezeket az ajánlókat.

Mutatunk erre egy példát is. A sportfogadós oldal szövege az alábbi mondatokkal indul:

A különböző sportos vetélkedések, illetve az ezekre épülő fogadások már az ókor óta igen népszerű szórakozási formák. Napjainkban a modern technológiának köszönhetően a sportfogadás aranykorát éli vilagszerte. Se szeri se száma azoknak az online sportfogadó platformoknak, amelyek számtalan fogadási lehetőségeket kínálnak.

Az nem világos, hogy a világszerte például miért „vilagszerteként” lett leírva, de egy gyors kereséssel megtaláltuk, hogy nagyjából hasonló tartalmú szöveg szerepelt pepitában, kicsit eltérő sorrendben és bővebb megfogalmazásban egy 2023-as, online is elérhető sportfogadás tematikájú egyetemi szakdolgozatban (a hasonlóságok közül néhányat ki is emeltünk). Ott mindezt úgy fogalmazták meg:

Egy többmilliárd dolláros iparággá nőtte ki magát mára már a sportfogadás, hiszen a hatalmas lehetséges nyeremények, a sportfogadással járó adrenalin és a sokak által vágyott egyszerűen és hirtelen meggazdagodás ígérete sokakat csábít. Napjainkban éli eddigi fénykorát a sportfogadás, mivel több platformon is fogadhatunk, illetve számtalan fogadóiroda közül választhatjuk ki a számunkra legkényelmesebb és legkedvezőbbet, és az általuk kínált jobbnál jobb bónuszokat és promóciókat is felvehetjük. Azonban mindezek ellenére, a sportfogadás nem csak a jelen korokban vált népszerűvé, hiszen akár egészen az ókorig is visszamehetünk a sportfogadás történelmében.

Mindez kicsit olyan benyomást kelt, mintha a mesterséges intelligencia ollózta volna össze és fogalmazta volna át a szövegnek legalább egy részét az online fellelhető tartalmakból – ha így van, akkor ennyiben esetleg kapcsolódhatnak a megjelent hirdetések az oldal eredeti tematikájához.