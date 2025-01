Újabb eltűntekről derült ki, hogy meggyilkolták őket

Sajtótájékoztatón belül számolt be a rendőrség két gyanús eltűnési ügy megoldásáról. Egy monori, illetve egy balatonföldvári eset végződött bűncselekménnyel a tájékoztatásuk szerint.

Két nő holttestére bukkantak a rendőrök alig pár nap különbséggel Monoron és Szóládon, hangzott el a rendőrség péntek reggel tartott sajtótájékoztatóján. Elsőként dr. Petőfi Attila vezérőrnagy, főkapitányi biztos számolt be a monori esetről, ahol kezdetben egy 70 éves nőt eltűntként kerestek a hatóságok.

Egy 36 éves férfi a Monori Rendőrkapitányságon tett bejelentést arról, hogy édesanyja eltűnt a közös otthonukból. Egy éven át keresték az asszonyt a rendőrök, azonban a felkutatás eredménytelenül zárult, gyanús körülmények azonban bőven felmerültek az esettel kapcsolatban. A nő beteg lányáért aznap is kimentek a mentők, hogy a szükséges kezelésére szállítsák, a szokásostól eltérően azonban nem kísérte ki aznap az édesanyja. Különös volt, hogy pont akkor újította fel a ház teraszát a férfi, ahogy az is, hogy a településen megindult a pletyka, miszerint a nőnek párkapcsolata volt, azonban ezt az információt a fia terjesztette, a rendőröknek pedig nem mondta el ezt az információt. Egy évet kellett várni, hogy kiderüljön, milyen tragikus titok húzódott az eltűnés mögött.

Azon a napon a férfi vallomása szerint anyjával összeveszett, mert a nő alkoholt kért tőle a boltból, ő pedig ezt megtagadta. A vita odáig fajult, hogy a férfi egy alkalommal úgy megütötte az édesanyját, hogy az a földre esett, és még órákon át így hevert, míg a férfi elment az ügyeit elintézni a városba. A gyilkos félt a felelősségre vonástól, ezért a terasz betonjában rejtette el anyja holttestét, végül azonban mindent beismert a rendőröknek. A tettest őrizetbe vették, éppen a letartóztatásának elrendelésére várt, amikor öngyilkosságot kísérelt meg a rendőrségen. Petőfi Attila tájékoztatása szerint jelenleg is küzdenek az életéért.

Senki sem kereste

Dr. Bebes Zoltán Gábor alezredes, a Somogy VMRFK Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztályának vezetője ismertette egy ötvenes éveiben járó nő történetét, akit jól ismertek a balatonföldvári rendőrök. A nő gyakran megfordult a településen, de Somogy vármegye más részein is találkoztak vele a hatóságok. Három év alatt huszonegy alkalommal intézkedtek vele szemben, így feltűnő lett, amikor egy éven keresztül nem látta senki a környéken.

Eltűnését senki sem jelentette a rendőrségen, de a hatóságok így is kutatni kezdtek utána, amíg el nem jutottak egy 69 éves szóládi férfihoz. A férfi ismerte a nőt, gyakran adott neki szállást, azon a napon is így történt, amikor egy vita közben úgy megütötte a nőt, hogy az egy vasoszlopnak esett, majd a földön elterülve már nem adott életjelet. A férfi 15 percen át gondolkozott, hogy mit tegyen, azonban félt a felelősségre vonástól, ezért az udvarán temette el a nőt. A rendőrök január 15-én egy teljes női csontvázat ástak elő a föld alól.

A férfi végül mindent beismert, noha eleinte nem volt segítőkész a nyomozást illetően. Az ő esetében a Kaposvári Járásbíróság a mai napon dönt a letartóztatásról.

Rengeteg az eltűnt

Dr. Nagy Enikő alezredes, az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztályának vezetője első alkalommal számolt be a nagy nyilvánosság előtt az osztály munkájáról. Ha valakit igazoltatnak, vagy határátlépésnél ellenőrzik az adataikat, akkor ennek az osztálynak az adatbázisán futnak keresztül az információk, de nem csak ebben merül ki a feladatuk.

Körözések, eltűnések, ismeretlen holttestek is az osztályhoz tartoznak, így kiderült, hogy

2024-ben 28 ezer alkalommal indult eltűnéses körözés kiskorúak ügyében;

ezeket nagyjából 4-5 ezer kiskorú miatt indították, akik engedély nélkül távoztak a gyermekotthonokból;

nagyjából 1000 ismeretlen holttestet találtak, amelyek nagy részét azért sem tudják azonosítani, mert nem jelentették be őket eltűntként.

Huszonnégy év után találták meg Till Tamást

2024 augusztusában váratlanul sajtótájékoztatót hirdetett meg az ORFK, ahol kiderült, hogy vélhetően a közel negyed évszázadon át keresett Till Tamás holttestét találták meg egy bajai épület betonalapjában. Petőfi Attila akkor úgy számolt be a történtekről, hogy egy tanúvallomás segítségével jutottak el az ingatlanhoz, a tanú, F. János pedig állította, hogy a tulajdonos és egy kamasz fiú ölte meg Till Tamást.

2000. május 28-án a bajai kisfiú, Till Tamás a közeli vadasparkba akart menni gyereknap alkalmából. A szülei engedték, hogy egyedül induljon útnak a kerékpárjával, azonban soha nem érkezett meg. Huszonnégy éven át keresték a 11 éves fiút, és a kutatás közben több teória is felvetődött, a legismertebb eltűnt gyerek lett az országban. Egy alkalommal valaki azzal telefonált a hatóságokhoz, hogy látta a fiút az egyik pályaudvaron, míg máskor a szülők kaptak levelet „Élek” szöveggel. Egy alkalommal olyan hír is szárnyra kapott, hogy külföldi pedofilhálózat emberei kapták el és csempészték ki az országból. A család sokáig hitt abban, hogy hamarosan visszatér szeretett fiuk, még a szobáját is felújították, valamint ajándékokkal készültek neki.

Till Tamást decemberben helyezhette örök nyugalomra a családja, alig pár nappal később pedig újabb rendőrségi bejelentés érkezett. Ez alapján F. János volt a valódi elkövető, azonban mivel a gyilkosság idején mindössze 16 éves volt, ezért az ügy az ő esetében elévült, és szabadon távozhatott a rendőrségről. Ezt a véleményt nem osztotta az ügyészség, és elfogatóparancsot adtak ki F. János ellen. A történtek miatt az Országgyűlés pedig módosította a Btk.-t, eszerint mostantól nem évülhet el életellenes bűncselekmény még akkor sem, ha az elkövető akkor fiatalkorúnak számított. Az ügy gyanúsítottja azóta is letartóztatásban van, a legutóbbi bírósági döntés értelmében még legalább húsvétig biztosan a rácsok mögött marad.

(Borítókép: dr. Petőfi Attila, dr. Bebes Zoltán Gábor és dr. Nagy Enikő 2025. január 17-én. Fotó: Mult Roland / Index)