Egy neves pszichiáter szerint Britney Spearst túlgyógyszerezték

Amerika közkedvelt pszichiátere, Dr. Charles Sophy új ötlettel állt elő az énekesnőt gúzsba kötő gyámságrendszerrel kapcsolatban – ami időközben véget is ért, legalábbis Jamie Spears már nem rendelkezhet a lánya fölött. Mindeközben Britney továbbra is értelmezhetetlen megmozdulásokat tesz az Instagramján.

Dr. Charles Sophy nagy név a szakmájában, az Egyesült Államokban igazi közönségkedvencnek számít. Annak idején tagja volt a Dr. Phil show tanácsadó testületének, de más műsorokban is gyakran vendégeskedett pszichiáterként.

Mint mondja, év elején Britney Spears csapata felkérte őt, hogy vizsgálja meg az énekesnő kezelését, és mérje fel annak állapotát, hiszen többször is megesett, hogy láthatóan nem volt beszámítható állapotban. Ezt egyébként állítólag Louis Walsh ír zeneipari menedzser maga is első kézből tapasztalhatta meg, amikor végignézte Britney vendégszereplését az X Faktorban. Az énekesnő két napon át helyettesítette Simon Cowellt, ez idő alatt pedig állítása szerint katatónra volt gyógyszerezve.

Szó szerint le kellett állni, és kivinni őt, mert annyira sok gyógyszer és más egyéb volt benne. Sajnáltam. Ott volt a bolygó legnagyobb popsztárja, és csak testben, mert fejben egyáltalán nem. Nagyon sok problémája volt

– mondta Walsh, aki szerint az énekesnő állapota ellenére azért ült be Cowell helyett, mert egy zsák pénzt ígértek neki cserébe.

Charles Sophy visszautasította a megkeresést, mondván, nem szeretne részese lenni annak a kétes ügyletnek, ami évek óta folyik az énekesnő körül. A pszichiáter szerint Britney Spearst teletömték gyógyszerekkel, mégpedig olyannyira, hogy nem volt képes összefüggően beszélni sem, ami aggodalomra adott okot. A TMZ-nek elmondta, hogy ha valóban túlgyógyszerezik az énekesnőt, egy ördögi körbe kerül, ahonnan nincs menekvés. Éppen ezért állt elő egy különös ötlettel, mégpedig, hogy Britneyt fel kellene szabadítani a gyámság alól, azonban egy szálát mégis meg kellene tartani. Annak ellenében, hogy időről időre bizonyítja a bíróságon, hogy szedi a megfelelő gyógyszereket.

Ami azt a bizonyos csűrt és csavart gyámságot illeti, úgy fest, végre pont került a végére. Szeptember elején Jamie Spears önként mondott le posztjáról, pár nappal később pedig már arról szóltak a hírek, hogy mindez csak blöff, és valójában csak úgy tesz a közvélemény előtt, mintha végre szabadon engedné a lányát – nem beszélve arról a hírről, hogy csak jó pénzért hajlandó félreállni. Idő közben aztán a gyűrű is rákerült az énekesnő ujjára, a minap pedig a bíróság kimondta, hogy Britney hivatalosan is kiszabadul apja gyámsága alól. Miközben egyébként két film is megjelent, ami az életét hivatott bemutatni. Ezek egyikéből az derült ki, hogy Jamie Spears még Britney hálószobáját is bemikrofonozta, a Netflix munkáját pedig maga az énekesnő kommentálta, bár sokan úgy vélik, továbbra sincs hatalma az Instagram profilja felett, így nem az ő szavai voltak olvashatóak a posztban.

Ez őrület, srácok. Belenéztem a legutóbbi dokumentumfilmbe, és azt kell mondanom, hogy néha csak karmoltam a fejem. Én tényleg próbálom távol tartani magam a drámától. Először is, ez a múlt. Másodszor, lehetne elcsépeltebb a film dialógusa? Harmadszor pedig a világ leggyönyörűbb felvételeit használták rólam. Mit mondhatnék, tényleg nem sajnálták az energiát

– írta posztjában az énekesnő, majd néhány ködös sort is közölt arról a bizonyos Rózsa Projektről, ami időről időre feltűnik az Instagramján, de senkinek sincs valódi fogalma arról, hogy mi az. Az említett sorok után sem, melyekből nagyjából annyi tiszta, hogy a projektet egy rózsa inspirálta, amit Britney egyszer az ajtaja előtt talált, dacára annak, hogy ő nem rendelt ilyesmit. A bejegyzéshez természetesen ismét társult egy kínos videó, amin az énekesnő egyik lábáról a másikra áll, és fehér öltözéket visel, írása szerint az új kezdet szimbólumaként.

A szabadulást követően egyébként feltűnt egy olyan felvétel is, melyen az énekesnő nem csak, hogy repülőre szállhatott, de úgy fest, még vezeti is.

(Borítókép: Britney Spears 2019. július 22-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)