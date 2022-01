Elég sok jel utal arra, hogy András herceg hazudik

II. Erzsébet királynő fiát sosem kerülték el a botrányok, de az igazi mélyrepülése azóta tart, hogy szexuális zaklatással vádolták meg. Ugyan a bírósági iratok szerint a herceg kevesellte a rendelkezésre álló információkat ahhoz, hogy beismerje vagy cáfolja az ellene felhozott vádakat, azonban több bizonyíték is van arra, hogy igen közeli viszonyban lehetett Ghislaine Maxwellel és Jeffrey Epsteinnel. Mégha a kegyvesztett királyi sarj az ellenkezőjét is állítja.

András herceg már nem az első, aki kényelmetlenséget okoz a királyi családnak a kétes ügyeivel. A brit monarchia mindig is igyekezett elzárni a külvilágtól azt, mi zajlik pontosan a palota falai között, azonban sok esetben bebizonyosodott már, hogy ez lehetetlen. András herceg körül akkor robbant ki a botrány, amikor egy amerikai nő, Virginia Roberts vádolta meg azzal, hogy amikor még csak 17 éves volt, Jeffrey Epstein szexuális aktusokra kényszerítette őt a barátaival, köztük András herceggel is, aki tudatában volt annak, hogy ilyen fiatal. Roberts keresetet nyújtott be a herceggel szemben, amelyben azt is taglalta, hogy a szexuális erőszak nemcsak Jeffrey Epstein bizalmasának, Ghislaine Maxwellnek londoni otthonában történt meg, hanem Epstein manhattani és a Virgin-szigeteken lévő otthonában is.

A királyi sarjat ezt követően kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal vádolták meg, ehhez pedig már II. Erzsébet királynőnek is volt egy-két szava.

Tekintve, hogy a vádemeléssel az ügy komoly fordulatot vett, így a királynő tétlensége nem kis csorbát ejtett volna a királyi család becsületén. II. Erzsébet döntésének értelmében András nemcsak a hercegi címének, hanem a katonai és a királyi családban betöltött egyéb rangjainak is búcsút mondhatott. A rossz hírt II. Erzsébet közölte vele, mire a herceg elsírta magát, ami nagyon is érthető, mivel a királyi család – eddig – megbecsült tagjaként nem kis vesztenivalója van. A pereskedés még mindig zajlik, azonban a herceg mindent tagad.

Nyilvánosságra kerültek a bírósági iratok

Mint megírtuk, András herceg ügyvédje egy olyan dokumentumot adott le a New York-i bíróságon, amelyben a herceg pontról pontra cáfolja a Roberts által ellene felhozott vádakat. Többek között azt sem ismerte el, hogy Epstein segítője lányokat szállított volna neki, ahogy azt sem, hogy közeli viszonyban állt volna az Epstein bizalmasaként emlegetett Ghislaine Maxwellel, sőt azt is tagadta, hogy gyakran megfordult volna Epstein otthonaiban. Mindezek mellett azonban azt elismerte, hogy 1999-ben találkozott Epsteinnel, ahogy a 40. születésnapjának tiszteletére szervezett partin is ott volt Epstein és Maxwell is. A herceg által benyújtott dokumentumokból az is kiderül, hogy esküdtszék előtti tárgyalást szeretne, ami a felperesnek, Robertsnek sincs ellenére. A tárgyalást feltehetőleg szeptember és december közé tűzik majd ki.

A legújabb információk szerint a királyi sarj Roberts állításai közül 41-et tudott zsigerből tagadni, míg további 40 vád esetében már azzal védekezett, hogy nem áll a rendelkezésére elég információ ahhoz, hogy beismerje vagy cáfolja a felsorakoztatott állításokat.

A válaszai a jogi szakértőket is meglepték, akik szerint az, hogy esküdtszék előtti tárgyalást kért, szimpla időhúzás.

A herceg különös stratégiájára nem érkezett semmilyen reakció a Buckingham-palotától, bár minden bizonnyal igyekeznek elkerülni minden botrányt, ami beárnyékolhatja a királynő uralkodásának 70. évfordulójára tervezett ünnepségeket.

Az eddigi információk szerint a palota bennfentesei dühöngenek, sőt az egyik vezető ügyvéd szerint a polgári per iránti nemzetközi érdeklődés kérdéseket vethet fel a királyi család jelentőségével kapcsolatban. Mark Stephens médiajogász elmondta, hogy a hercegnek részletekre kiterjedő szexuális jellegű kérdésekkel kell majd szembenéznie, és tanúskodnia az esküdtszéki tárgyaláson ősszel. Többek között olyan kérdéséket tehetnek majd fel Robertsnek a herceg füle hallatára, hogy:

milyen különleges ismertetőjegyek vannak a herceg testén,

hogy teljesít az ágyban,

milyen pózokban szexeltek.

Neama Rahmani Los Angeles-i ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a tárgyaláson minden piszkos szennyesét kiteregethetik András hercegnek, azonban még mindig fennáll annak a lehetőséget, hogy a két fél, Roberts és a herceg peren kívül meg tud egyezni egymással. A palotabeli források úgy nyilatkoztak, hogy a királyi sarj továbbra is tagadni fogja az ellene felhozott vádakat és kész arra, hogy megvédje magát a bíróságon.

Szelektív emlékezet

Ugyan András herceg a bíróságra benyújtott dokumentumban több ízben is azt állította, hogy nem állt közeli kapcsolatban Epstein kerítőjével, Ghislaine Maxwellel, ahogy azt sem ismerte el, hogy Maxwell mutatta be őt Epsteinnek, azonban különös, hogy egy 2019-es interjúban mégis azt nyilatkozta: a barátnőjén keresztül ismerte meg Epsteint. Ez a barátnő pedig éppenséggel Maxwell volt, akit elmondása szerint már azóta ismer, hogy egyetemre kezdett járni az Egyesült Királyságban. Ugyanezen interjúban tesz említést arról is, hogy használta Epstein magángépeit, illetve a szigetén is megszállt – ez egyébként összecseng Roberts azon állításával, hogy a herceg három helyen, köztük Epstein Virgin-szigeteken lévő otthonában is megerőszakolta.

Azonban nem ez az egyetlen bizonyíték arra, hogy a hercegnek vagy nem túl fényes a memóriája, vagy szánt szándékkal nem akar emlékezni olyan eseményekre, amik őt terhelhetik a későbbiekben, még nagyobb bajba keverve a királyi családot.

Közös fotó készült róluk – vagy nem?

A herceg elmondása szerint még arra sem emlékszik, hogy valaha közös kép készült róla, Robertsről és Maxwellről, holott ez a fotó a leghíresebb azok közül, amelyeken Roberts és a királyi sarj együtt szerepelnek. A képen, ami 2001 márciusában készült Maxwell londoni otthonában, a herceg átkarolja az akkor még 17 éves Robertset, a háttérben pedig ott van Maxwell is. Roberts elmondása szerint azután kötöttek ki itt, hogy buliztak egyet Londonban, majd le is feküdtek egymással Maxwell otthonában. A herceg tagadja, hogy ilyen este lett volna vagy történt volna erőszak, sőt még azt is, hogy találkozott volna Robertsszel. András herceg még a fotó valódiságát is kétségbe vonta, azonban Roberts állítása szerint a kép 2001. március 13-án lett előhívva – ahogy a fotó hátulján lévő dátum is jelzi –, két nappal azután, hogy a fénykép elkészült. Továbbá azt is közölte, hogy a képet átadta az FBI-nak.

A királyi sarj azzal kapcsolatban sem tudott emlékeket előhívni, hogy valaha társasági eseményen készült volna közös kép róla és Maxwellről, holott számtalan ilyen képpel találkozni, főleg a 2000-es évből. Íme egy felsorolás azon időpontokról, amikor biztosan egymás társaságában múlatták az időt:

2000. február 12-én a herceget lefotózták egy eseményen a floridai Palm Beachen, Donald Trump Mar-a-Lago klubjában. Az egyik képen a herceg együtt nevet Melániával, Trump feleségével, illetve Jeffrey Epstein is ott látható a fotón. Míg egy másik képen Maxwell egy, a herceg mellett álló nővel beszélget, miközben Epstein, Trump és Melania nézi.

2000. április 20-án a herceg és Maxwell együtt ebédeltek a Nello's étteremben New York-van. A szemtanúk arról számoltak be, hogy homársalátát ettek, és egymás kezét fogták. A királyi sarj kifizette a 130 dolláros számlát, majd külön hagyták el az éttermet, de mindkettejüket lefotózták az utcán.

2000. szeptember 2-án a herceg Maxwell-lel ment el egykori barátnője, Aurelia Cecil wiltshire-i esküvőjére, majd együtt is hagyták el a templomot.

2000. november 6-án András herceg részt vett Heidi Klum szupermodell Halloween-témájú partiján a New York-i Hudson bárban, nem is akárkinek a társaságában. Ide is Maxwell-lel érkezett, aki szőke parókát is felvett az eseményre.

2000. december 7-én Epstein és Maxwell magánrepülővel érkeztek az Egyesült Királyságba – az 1429-es járat pilótanaplója szerint a RAF Marhamban landoltak. Szemtanúk elmondták, hogy a pár egy hétvégét töltött a a herceg vendégeiként a királynő Sandringham birtokán Norfolkban. Epsteinről és Maxwellről egy fácánvadászatok készültek fotók, amint a birtokon sétálnak.

Sem beismerni, sem cáfolni

A bírósági dokumentum szerint a hercegnek azzal kapcsolatban sem áll rendelkezésére elég információ, hogy „beismerje vagy cáfolja” azt, hogy több repülési naplóban is szerepel a neve, tekintve, hogy az 1999-es évtől kezdve számtalanszor utazott Epsteinnel a magángépén. Ám számos bizonyíték van arra, hogy ez valóban így volt.

Erről tanúskodik például egy 2000. május 12-i bejegyzés, amelyben azt írják, hogy Epstein a Gulfstream II magángépével a TEB-ről (Teterboro repülőtér, New Jersey) a PBI-re (Palm Beach nemzetközi repülőtér, amely a legközelebb van Epstein floridai otthonához) repült. A napló szerint pedig a gép fedélzetén nem más utazott, mint JE, azaz Jeffrey Epstein, GM, azaz Ghislaine Maxwell, ET, aki Maxwell asszisztense volt, AP, Epstein személyes séfje, továbbá András herceg és a testőre, aki feltehetően a részben a királyi család tagjainak védelméért felelős Scotland Yard tisztje lehetett.

Úgy tűnik, a hercegnek az átlagosnál kicsit több minden maradt ki a múltból, mivel arra sem emlékezett, hogy meghívta volna – az akkor már pedofíliával gyanúsított – Epsteint a lánya, Beatrix hercegnő 18. születésnapjára. Az eseményről természetesen számtalan kép készült, amelyeken a család mellett a vendégek is szerepelnek. Az egyik ilyen fotón pedig történetesen a szexuális bűncselekmények miatt azóta már börtönbe került Harvey Weinstein látható Epstein és Maxwell társaságában.

A dokumentumban András herceg azt állította, sem beismerni, sem cáfolni nem tudja azt, hogy amikor 2010-ben New Yorkba látogatott Epsteinhez, akkor nem tudta, hogy Epstein már regisztrált szexuális bűnöző. Ám egy 2019-es interjúban – amiben azt kérdezték tőle, miért látogatott meg egy elítélt szexuális bűnözőt – ezt nyilatkozta:

Azzal a céllal mentem oda, hogy elmondjam neki, mivel elítélték, nem helyénvaló, hogy együtt lássanak minket. Úgy éreztem, ezt nem lehet telefonon elintézni.

Ebből a nyilatkozatából pedig pontosan az jön le, hogy a herceg nagyon is tisztában volt azzal, milyen ügybe keveredett Epstein. Sőt, azt sem tudta sem cáfolni, sem beismerni, hogy gyakori vendég volt Epstein otthonaiban, köztük New York-ban, holott a korábbiakban említett 2019-es interjúban arról is beszámolt, hogy 2010-ben, amikor New Yorkban járt és találkozott Epsteinnel, akkor az ő otthonában szállt meg, mert „kényelmes hely volt”.

Ahogy arra sem volt képes visszaemlékezni, hogy 2015-ben, amikor Roberts szexuális erőszakkal vádolta meg, egy e-mailt írt Maxwellnek, miszerint:

Szólj, ha beszélhetünk. Van néhány kérdésem Virginia Robertsszel kapcsolatban.

A BBC Panorama információi szerint ezt az e-mailt hajnali 5 óra 50 perckor küldte el a herceg Maxwellnek, aki erre így válaszolt:

Van néhány infóm. Hívj fel, ha van egy perced.

Eddig tisztázatlan, ki lehet a forrása a kiszivárgott üzenetnek, amelynek még a létezéséről sem akar tudni a hercegi címétől megfosztott András. Bár már önmagában ez a viselkedés is épp eléggé beszédes.

