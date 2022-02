Nem úszta meg a szexet Hefnerrel az év playmate-je

A Playboy-alapító halála óta folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb elképesztő történetek; a kábítószer, az alkohol és az orgiák egyaránt Hugh Hefner mindennapjainak részei voltak. A sötét pillanatokról leplet lerántó sorozatból most az is kiderült, hogy az elismerések és díjak kiosztásáról is az alapján döntött az üzletember, hogy ki feküdt le vele, és ki nem. A korábban a villában forgatott valóságshow-ban, A Playboy-villa lányaiban is főszerepet vállaló Holly Madison szerint már a luxusházba érkezésekor nyilvánvaló volt, hogy egyes lányok szexszel próbálnak közelebb jutni Az év playmate-je elismeréshez.

Amikor megérkeztem, úgy tűnt, hogy a villában a lányok úgy érezték, le kell feküdniük Hefnerrel, ha szeretnének versenyben maradni Az év playmate-je címért. Volt néhány kivétel, de a legtöbben úgy gondolták, muszáj megtenniük

– idézte a modell által a sorozatban mesélteket a Toofab .

Egy másik exnyuszilány, a Playboy-klub későbbi menedzsere szerint azonban nem csak egyszerű együttlétekről volt szó.

Ahhoz, hogy Az év playmate-je díj a tied lehessen, elég vad dolgokat kellett művelned az ágyban Hefnerrel és a barátaival. Versenyezni kellett a címért

– mondta PJ Masten. Mindez amiatt is különös, mert a 2017-ben elhunyt üzletember azt állította, sosem ő döntött a díjazottról, mindig a lap szerkesztőinek közös választása volt, hogy ki lesz az adott év nyertese. A most hallott nyilatkozatok alapján azonban ez közel sem így volt, mindig Hefneré volt az utolsó szó.

Miki Garcia korábbi modell még 1974-ben szerette volna megszerezni az elismerő címet, azonban mint kiderült, valóban szexuálisan kellett volna közelednie az üzletemberhez a győzelem érdekében.

Ha az év playmate-je lettél, több pénzt és hatalmat kaptál. Ki ne akarná ezt? Aggódtam, mert a díjazás előtt megkértek, hogy találkozzak a villában Hefnerrel. Nagyon izgultam, mert tudtam, ha nem fekszem le vele, akkor a díjat és az azzal járó pénzösszeget is elbukom, amint az ajtón kilépek



– emlékezett vissza a korábbi modell, aki a magazin korábbi képszerkesztőjének, Marilyn Grabowskinak az unszolására ment csak el a találkozóra. Aggodalma nem volt alaptalan, ugyanis amint kettesben maradtak, Hefner egyből a szexre tért: elővett egy vibrátort, hogy a lány azzal kényeztesse magát. A közeledést Garcia visszautasította, a találkozás pedig olyannyira megviselte, hogy többet nem volt hajlandó az üzletemberrel kettesben maradni.

A magazin atyja számára kedvezőtlenül végződő estének a következménye is hamar meglett, végül nem Garcia lett Az év Playmate-je, amit egyértelműen annak tudott be, hogy nem adta be akkor a derekát a nyuszis magazin fejének.

(Borítókép: Hugh Hefner. Fotó: John Heller / WireImage)