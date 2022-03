Szabó András Csuti: A megcsalást meg is bocsátottam volna

Kulcsár Edináék válása folyt a csapból is az utóbbi időszakban, ám Csuti most egy interjúban mesélt arról, hogyan telnek a napjai, mióta kiköltözött a modellel közös családi házukból.

Mint arról beszámoltunk, Kulcsár Edina és Szabó András Csuti január közepén dobták le az atombombát, amikor bejelentették, bár próbálták megmenteni a házasságukat, de nem jártak sikerrel, így elválnak. Pár napra rá a modell azt is közölte, újra rátalált a szerelem a rapper G.w.M személyében. Ennek következtében a nyilvánosság kereszttüzébe kerültek, kaptak hideget-meleget, mivel sokan azt feltételezték, G.w.M vetett véget a házasságuknak.

A történtek óta Kulcsár Edina és Szabó András Csuti is több ízben megszólaltak, mint közölték, gyermekeik kedvéért igyekeznek a lehető legbékésebben elválni. Csuti ugyan kezdetben közös családi házukban élt, hogy gyermekei ne érezzék a változást, ám azóta már egy szállodában lakik. Most a Hot! magazinnak számolt be bővebben, hogyan telnek a napjai, mióta kiköltözött közös otthonukból.

Mint kifejtette, Veréb István Jimmy olimpikon birkózó ajánlotta fel neki, hogy rezsiköltségen lakhat a pesterzsébeti szállodájában, ahol nyugodtan indulnak a reggelei, mivel nem szereti elkapkodni a készülődést.

Ha van rá lehetőségem, felhívom FaceTime-on Edinát, hogy lássam a gyerekeimet, és beszélhessek velük. A lányom gyakran kikapja a kezéből a telefont, és puszilgatja, hogy: »Apa, apa!« Imádom őket!

– magyarázta Csuti, illetve a költözéssel kapcsoltban azt is megjegyezte, szükségszerű volt, hogy elhagyja közös otthonukat, mivel annak ellenére, hogy kezdetben jól megvoltak, egyre több kellemetlenség adódott.

Hosszú távon viszont egészségtelen volt, hogy kerülgettük egymást, és ha nem is veszekedtünk, de odaszurkáltunk egymásnak

– tette hozzá Csuti, akinek már épül az új lakása, ami körülbelül négy-hat hónapon belül fog elkészülni, ám addig is a hotelban fog maradni.

Mint kifejtette, az első az volt, hogy gyerekszobát terveztetett a lakásba, hogy gyerekei, Medox és Nina is komfortosan érezzék majd magukat. Elmondása szerint heti két napot tölt gyerekeivel, és szerencsére volt nejével tudnak egymáshoz igazodni.

Csuti állítása szerint nehéz megmondani, mi vezetett a szakításukhoz, ám azt elismeri, hogy sok munka volt a vállalkozásaikkal, ahogy két gyermekük születése is megbonyolította a dolgot. Mint mondta, vissza kellett volna venniük, hogy ne vigyék haza a munkát, de erre nem volt lehetőségük. Hozzátette, voltak problémáik, ám nem dolgoztak eleget azon, hogy változtassanak, illetve mire kész lett volna megmutatni azt a szeretetet, amire a modell vágyott, már késő volt.

Úgy gondolom, ez a kapcsolat Márk nélkül is megszűnt volna. Amikor megtudtam, mi történt, részemről még nem múlt el a szerelem: mindent megtettem volna, hogy megmaradjunk egy családnak. A megcsalást meg is bocsátottam volna, de ami utána következett – a közösségi oldalán a posztok, a médiás szereplések –, azt már nem tudom

– mondta Csuti.

Választhattam, hogy belesüllyedek az önsajnálatba, vagy pozitív dolgokat csinálok. Életemben nem szenvedtem annyira, mint abban a másfél hónapban. Ürességet éreztem, és motiválatlan lettem

– emlékezett vissza az embert próbáló időszakra, aminek következtében nyolc kilót fogyott három nap alatt, mivel egyáltalán nem tudott enni.

Az üzletember ugyanakkor nem szomorkodik, mivel egyre nagyobb munkasikerek érik, sok projektje van készülőben. Kifejtette, a legtöbb jó élménye a munkához és az edzőteremhez kötődik az utóbbi időben, ugyanis a bokszolás is segített neki átvészelni a nehéz időszakot. Mint mondta, sokat jelent neki, hogy a barátai mellette állnak. Kulcsár Edinával közös vállalkozásaikkal kapcsolatban megemlítette, szét fogják osztani a cégeket, és szeretné, ha a modell továbbra is olyan stabil lenne anyagilag, mint eddig.

Mivel Csuti szingli lett, több nő is megkereste, hogy szívesen találkoznának vele, ám ő óvatosan nyit bárki felé is, tekintve, hogy hat éve nem volt ilyen helyzetben.

Sok a kérdőjel bennem. Ennyi év után milyen lehet valakivel egy első csók? Kell, hogy érezzek többet, vagy csak azt, hogy jó? Azt nem mondhatom, hogy sodródok, mert annál tudatosabb vagyok, de engedek teret annak, hogy mindenféle áramlatok érjenek

– fejtette ki, illetve azt is megjegyezte, nem gondolja, hogy egy nő attól nő, hogy főz, mos, takarít, viszont fontos számára, hogy a párjának legyenek céljai az életben.

Csuti elmondta, bár a válásuk bejelentése óta már eltelt másfél hónap, de gyermekeiknek még nem árulták el, hogy szétmentek.

Közös feladat lesz elmondani nekik, de tudom, hogy ebben Edina jó partner lesz: tudja, hogy mi számukra az egészséges, mindig a gyerekek érdekeit fogja nézni. Abban biztos vagyok, hogy a preferencialistáján ők az elsők

– tette hozzá az üzletember.

Fotó: Kaszás Tamás / Index