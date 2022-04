Pénzmosási ügybe keveredett András herceg

Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, András herceg nehéz időszakon van túl, mivel szexuális zaklatással vádolta meg egy amerikai nő, Virginia Roberts Guiffre. Bár a királyi sarj már a kezdetektől fogva tagadta az ellene felhozott vádakat, ám édesanyja, II. Erzsébet királynő komoly döntést hozott a történtek fényében. Elvette tőle a királyi családban betöltött rangjait – ugyan a hírek szerint egy címet talán mégis megtarthat.

A herceg a New York-i bíróságra adott be egy dokumentumot, amelyben szintén nem ismerte el Guiffre állításait, ezzel együtt hazugságviharba is keveredett. Bár esküdtszék előtti tárgyalást kért – sokak szerint puszta időhúzás gyanánt –, ám végül sikerült peren kívül megegyezniük Guiffre-val. Az eddigi információk szerint a kártérítés összege körülbelül 12 millió font – jelenlegi árfolyamon 5,2 milliárd forint – körül mozog, de ezt hivatalos források nem erősítették meg, így csak találgatni lehet.

Épp elkezdtek csillapodni a kedélyek a királyi család háza táján, ám most újabb botrány kopogtat a Buckingham-palota ajtaján. II. Erzsébet kedvenc fia ezúttal egy pénzmosási ügy kellős közepén találta magát. A Daily Mail információi szerint ugyanis egy 77 éves török milliomosnő, Nebahat Isbilen azt állítja, hogy egy üzletember, Selman Turk több mint 40 millió fontot, azaz körülbelül 17,4 milliárd forintot csalt ki tőle, ezért beperelte. Az ügy már a legfelsőbb bíróságig jutott, és a jogi papírokban egy nyilvánvaló pénzmosási rendszernek írták le.

A milliomosnő ráadásul azt állítja, hogy az ellopott pénzből 1,1 millió font – 479 millió forint – történetesen András hercegnél kötött ki. Bár a királyi sarj ebből 750 ezer fontot – 327 millió forintot – visszafizetett, de az nem tiszta, egyáltalán miért került befizetésre ez az összeg a bankszámlájára még 2019 novemberében. Sőt, Isbilen arról is beszámolt, miszerint Turk vette rá, adjon pénzt a hercegnek, mivel állítólag segített útlevelet szerezni a milliomosnőnek.

A lapnak megszólalt a herceg egyik korábbi magántitkára, Amanda Thirsk is, aki tisztább képet próbált festeni a potyamilliókról. Illetve a Daily Mail birtokába került azon telefonhívás leirata is, amelyet még Thirsk kapott a milliomosnő bankjától, miszerint 750 ezer fontot utalt a királyi sarj számlájára.

Egy ajándék volt az esküvőre, mondhatni, nászajándék

– magyarázta Thirsk, utalva ezzel arra, hogy András herceg lánya, Beatrix hercegnő 2020 júliusában ment feleségül Edoardo Mapelli Mozzihoz egy privát szertartáson Windsorban.

A bírósági dokumentumok szerint azonban a pénzből nemcsak Beatrix hercegnőnek jutott, mivel András herceg exneje, Sarah Fergusson 225 ezer fontot – 98 millió forintot –, Eugénia hercegnő pedig 25 ezer fontot – 10,9 millió forintot – kapott – beleértve a 15 ezer fontos, azaz 6,5 millió forintos születésnapi ajándékát, öt hónapra előre. Bár a kegyvesztett András herceget nem vádolják jogsértéssel, illetve nem is kifejezetten központi szereplője az ügyben indított eljárásnak, ami még mindig csak kezdeti szakaszban jár, ám Eugénia hercegnő mellett az ő neve is felmerült a legfelsőbb bíróságon azon személyek között, akik busás összeget kaptak a milliomosnőtől állítólagosan ellopott pénzből.

Isbilen egyébként egy török képviselő felesége, akit különböző politikai vádak miatt börtönöztek be, így el kellett menekülnie. Mint az a bírósági papírokból kiderül, a milliomosnő Londonba repült, majd arra kérte Turkot, hogy segítsen kimenteni 68 millió fontos – 29,6 milliárd forintos – vagyonát Törökországból. Turk korábban a Goldman Sachs bankára volt, jelenleg is a királynő tulajdonában lévő egyik ingatlanban lakik. Az üzletember tagadja, hogy pénzt tulajdonított volna el Isbilentől, sőt azt állítja, hogy a milliomosnő maga döntött úgy, hogy egy bizonyos összeget szeretne utalni a hercegnek.

A királyi sarj szóvivője a lapnak elárulta, nem kommentálhatnak egy folyamatban lévő jogi ügyet, ám András herceg exnejének szóvivője a következőképp reagált:

A hercegné egyáltalán nem volt tisztában a Turk úrral szemben felmerült vádakkal. Természetesen aggasztja.

(Borítókép: András herceg 2022. március 29-én. Fotó: REUTERS/Tom Nicholson)