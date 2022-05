Johnny Deppék nyilvánosan, más sztárpárok titokban intézték válásukat

Hollywoodban lassan már minden házasság tiszavirág-életű. A hírességeket övező érdeklődés miatt pedig az is igen ritka, hogy egy-egy pár a nyilvánosságot teljesen kizárva vessen véget kapcsolatának. Ám ilyen is létezik, és egész sokan népesítik ezt a tábort.

A napokban szinte a csapból is Johnny Depp és Amber Heard válása folyik. A tárgyalásokat – amelyeken mindkét fél próbálja bebizonyítani az igazát, minden létező eszközt bevetve – még a tévében is adják, bár kérdéses, mennyire válik előnyükre, hogy magánéleti válságukba ennyire beengedik a nyilvánosságot. Depp és Heard sárdobálása mondhatni kirívó esetnek számít, ugyanis vannak olyan sztárpárok, akik épp az ellenkezőjét választották. Ugyan bejelentették, hogy különválnak útjaik, ám a kettejük közötti konfliktusok megmaradtak a négy fal között, ahogy a tárgyalássorozat is titokban zajlott le.

Jennifer Aniston és Brad Pitt

Pitt és Aniston házasságának felbomlása minden idők egyik legnagyobb visszhangot kapó válásai közé tartozik. Még 2000-ben házasodtak össze, Hollywood álompárjaként is hivatkoztak rájuk, ám 2005-ben derült égből villámcsapásként ért a hír mindenkit, miszerint különválnak útjaik. A média hónapokon keresztül csámcsogott a sztorin, és próbálták kitalálni, vajon Angelina Jolie miatt ért-e véget a frigy. A színész ugyanis ekkor éppen a Mr. & Mrs. Smith című filmet forgatta Jolie-val.

Bár Aniston a későbbiekben elmondta, nincs köze harmadik félnek a válásukhoz, ám beszédes volt, hogy szakításuk után nem sokkal Pitt össze is jött Jolie-val. Ám Aniston és egykori férje még ennek ellenére sem kezdtek bele sárdobálásba. 2005 novemberében hivatalosan is kimondta a bíróság, hogy Pitt és Aniston már nem férj és feleség, így a procedúra véget is ért. A korábbi álompár 2020-ban a Screen Actors Guild díjátadó gáláján is összefutott, ami újra elindította a találgatásokat, miszerint egy párt alkotnak, ám az erről szóló híresztelések nem bizonyultak igaznak.

Katie Holmes és Tom Cruise

A színész egyáltalán nem szerencsés a szerelemben, mivel már háromszor vált el, ám sosem teregette ki zátonyra futott kapcsolatainak részleteit. Korábban 12 éven át alkotott egy párt Nicole Kidmannel, majd összejött Katie Holmesszal, akivel szintén nem találták meg számításaikat egymás mellett. Még 2006-ban házasodtak össze, majd hat évre rá különváltak útjaik, ám egyszer sem nyilatkoztak az üggyel kapcsolatban, így teljesen titokban zajlott le a folyamat.

Ám azon híresztelés, miszerint Cruise lemondott Holmesszal közös lányukról, Suriról, már annál nagyobb visszhangot keltett. Ugyan a színész beperelte a lapot, ám végül ejtette a vádakat. Az egykori pár ezt követően abban egyezett meg, hogy a színésznő kapja a teljes szülői felügyeleti jogot, Cruise pedig bármikor meglátogathatja gyermekét, ami így is lett. A válásuk részletei azóta sem derültek ki.

Demi Moore és Ashton Kutcher

Az egykori pár házassága azért is volt különlegesnek mondható, mivel a színésznő 16 évvel idősebb Kutchernél. Még egy baráti vacsorán találkoztak 2003-ban, ám a kapcsolatuk igen hamar komolyra fordult és intenzív érzéseket kezdtek el táplálni egymás iránt. 2005-ben házasodtak össze, majd hat évig boldogították egymást, azonban az évek múltán kiéleződtek az ellentétek kettejük között. Ugyanis azt kezdték el híresztelni, hogy Kutcher három nővel is megcsalta a színésznőt, bár ezt tagadták, ám nem sokra rá Moore mégis bejelentette, hogy a válás mellett döntöttek.

Moore akkori nyilatkozatában elmondta, szomorú, hogy véget ért a kapcsolatuk, míg Kutcher hálás volt a válás miatt, mivel így még jobban át tudta érezni, min mentek keresztül a szülei. Hivatalosan csak két évre rá mondta ki a bíróság, hogy már nem alkotnak egy párt, ám arról azóta sem tudni, valóban Kutcher félrelépése vethetett-e véget a kapcsolatnak, vagy valami más állt a háttérben, amit elrejtettek a nyilvánosság elől.

Melanie Griffith és Antonio Banderas

A rajongók egyik szeme sírt, a másik nevetett, miután kiderült, a világ egyik legsármosabb férfijának tartott Banderas újra szingli lett. A pár korábban egy nyilatkozatban osztotta meg a nagyérdeművel, miszerint közel 20 év után elválnak útjaik, ám csodálatosnak nevezték azt az időszakot, amit együtt töltöttek. Arról ugyanakkor nem számoltak be, hogy pontosan mi is vezetett idáig, azonban kibékíthetetlen ellentétekre hivatkoztak – ahogy Hollywoodban ez nem is olyan ritka.

A válásukkal kapcsolatos híresztelések főleg arról szóltak, hogy a pár kapcsolata kihűlt, vagy épp Griffith unt rá arra, hogy ennyi nő legyeskedik a férje körül. 2012-ben ugyan egyszer már külön akartak menni, de akkor mégis úgy döntöttek, hogy együtt maradnak. Ez azonban nem tartott sokáig, három évre rá hivatalosan is elváltak, ám a jó viszony megmaradt.

Gwyneth Paltrow és Chris Martin

Paltrow és a Coldplay énekese már a kezdetektől fogva rajongott egymásért, 2003-ban össze is kötötték az életüket, majd született két gyermekük. A pár több mint tíz éven át alkotott egy párt, és úgy tűnt, minden rendben kettejük között. Ezért is ért hideg zuhanyként mindenkit, amikor 2014-ben bejelentették, közös megegyezés alapján úgy döntöttek, jobb nekik külön. Bár ezen kijelentésük akkor igen szokatlannak bizonyult, a későbbiekben kiderült, hogy nagyon is jól döntöttek.

Csak két évre rá, 2016-ban került pont a válási hercehurca végére, ám azóta is közösen nevelik gyermekeiket, barátok maradtak. A házasságuk megromlása pedig egyáltalán nem nyomta rá a bélyeget kettejük kapcsolatára, ami főképp annak volt köszönhető, hogy a magánéletüket megtartották maguknak.

(Borítókép: Amber Heard és Johnny Depp 2015. szeptember 15-én. Fotó: Paul Marotta/Getty Images for Warner Brothers)