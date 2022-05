Sylvester Stallone luxusvillájába költözött Adele

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, az elmúlt hónapokban nagy botrányba keveredett Adele, akinek egész Las Vegas-i koncertsorozatát el kellett halasztania. Ugyan kezdetben a koronavírus-járványra hivatkozott, ám végül kiderült, hogy nem tudták volna olyan formában megvalósítani a fellépéseket, ahogy szerették volna. A történtek kapcsán még az is felmerült, hogy az énekesnő párkapcsolata is romokban heverhet, mivel többen arról számoltak be, hogy gyakran lehetett látni a zenészt telefonon veszekedni párjával, Rich Paullal.

Ezzel ellentétben nemrég az a hír kapott szárnyra, miszerint a pár kapcsolata nemhogy zátonyra futott, hanem ennél jobb nem is lehetne. Tekintve, hogy a BRIT Awardson egy gyémántgyűrűt lehetett látni Adele ujján, amiről azt feltételezték, hogy már megtörténhetett az eljegyzés. Kapcsolatuk komolyságát jelzi az is, hogy a zenész kijelentette, még idén meg kell valósítani eredetileg Las Vegasba tervezett koncertjeit, mivel jövőre gyermeket szeretne párjától.

Ám most egy újabb komoly lépcsőfokhoz ért az életük, mivel Adele legújabb Instagram-bejegyzése szerint párjával össze is bútoroztak. Sylvester Stallone Beverly Hills-i otthonára esett a választásuk, amit – mint kiderült – csak kínkeservesen sikerült eladnia a színésznek, az árat jelentősen csökkentve.





Igazi palota

Az énekesnőnek a frissen megvásárolt, kétszintes ház mellett még három, Beverly Hills környékén található ingatlan van a birtokában. A korábbi tulaj, Sylvester Stallone rendesen megszenvedett azzal, hogy végre vevőt találjon. A 90-es években vásárolt ház először 110 millió dollárért lett meghirdetve, majd az árat előbb 85, végül 80 millió dollárra csökkentették. Bár januárban az a hír járta, hogy Adele 58 millió dollárt szórt ki egy újabb ingatlanra, ám azt nem lehet tudni, hogy végül mennyiért ütötték nyélbe az üzletet – írja a Daily Mail.

Az 1726 négyzetméteres otthont, amely az 1,4 hektáros telken áll, még Richard Landry tervezte, és nyolc hálószobával, illetve 12 fürdőszobával büszkélkedik. Ezek közül a fő családi szentélynek számító házban hat háló és kilenc fürdő található – köztük egy főlakosztály, három, fürdőszobával is ellátott hálószoba és két olyan helyiség, amely a személyzetnek lett kialakítva. A nappaliból pedig a Rodeo Drive-ra nyílik a kilátás, ami több mint pazar. Mindemellett szauna, gőzfürdő, teraszos iroda, moziterem, szivarszoba, edzőterem, feszített víztükrű medence, gyógyfürdő, golfpálya, stúdió, nyolc férőhelyes garázs is tartozik az ingatlanhoz. Továbbá egy kétszintes vendégház, amelyben két, fürdőszobával rendelkező hálószoba és egy séfkonyha kapott helyet.