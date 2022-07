Hollywoodban már szinte nincs olyan híresség, aki ne folyamodna plasztikai eljáráshoz. Sokan egyébként utólag meg is bánják, hogy így tettek, köztük például Jane Fonda, aki ha visszaforgathatná az idő kerekét, biztos nem töltetne ennyit az arcába. A botoxnál azonban léteznek jóval természetesebb megoldások is arra, ha valaki fiatalosabb külsőt akar kölcsönözni az arcának. Ezen módszert vallja a Charlie angyalai egykori színésznője, Jaclyn Smith is, aki egyenesen fél a botoxtól.

Smith igazi ikonnak számított a 70-es években, amikor a filmsorozat is virágkorát élte. Azonban sok ismert személlyel ellentétben ő nem akar dacolni a korával és eltüntetni az öregedés jeleit. Mint arról a Daily Mailnek beszámolt, soha nem hitt az injekciós töltőanyagokban, sem a plasztikai beavatkozásokban.

Ha bármit is töltetek az arcomba, ahhoz a saját zsíromat használom fel, ami elég nehéz

– jelentette ki a 76 éves színésznő, aki már három válást és egy mellrákot is túlélt. Jelenleg egy bőrápolással és ruházattal foglalkozó céget vezet.

A legtermészetesebb módszer

A saját zsírral történő arcfeltöltés során a test több pontjáról is nyerhetnek zsírszövetet, akár csípőből, hasról, fenékről vagy a combok belső feléről. Mindez azért is minősül jó megoldásnak, mivel ezen területekről lehet a leglassabban fogyni. A leszívott zsírszövetet az arcba juttatva pedig a végeredmény sokkal természetesebb hatást kelt, mint a botox. Mivel a zsírnak nem az egésze, csak 10–30%-a szívódik fel, ezért jóval többet is szoktak az arcba juttatni, ami kezdetben olyan hatást kelt, mintha az illető hízott volna, de a beavatkozást követő hetekben már kisimulnak az arcvonások.

Mint azt Smith megjegyezte, mindig is tartott a botoxtól, egyenesen fél tőle, ezért is választott egy jóval elfogadhatóbb eljárást.

A férjem azt mondja, ha újra és újra botoxoltatsz, az teljesen tönkre vágja az izmokat. Ebben a városban könnyen áteshetsz a ló túloldalára

– mondta Smith, aki Los Angelesben tengeti mindennapjait. A város pedig valóban az egyik fellegvárát jelenti a plasztikai beavatkozásoknak. A statisztikai adatok szerint az élen van azon metropoliszok között, ahol trendinek számítanak ezek az eljárások. A legnépszerűbbek között pedig főleg a mellműtét, az ajakfeltöltés és a facelift van.

Ugyanakkor a színésznő azt is hozzátette, a látásmódja akkor változott meg teljesen, miután felgyógyult a mellrákból. Még húsz évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a kórt egy rutinszerű vizsgálaton, amit sugárkezelés követett, de szerencsére végül sikerült leküzdenie a sokak halálát okozó betegséget.

Egy része a múltamnak, ami megváltoztatott. Rájöttem, hogy minden napot meg kell ragadnom

– magyarázta a színésznő, illetve kiemelte, szerinte hálásabbnak kéne lennünk mindenért, és ráébredni arra, hogy talán kicsit túl sokat panaszkodunk.

Sosem drogozott

Jaclyn Smith már a negyedik férjét fogyasztja. Első kettő, szintén színész párjától még azelőtt elvált, hogy megjelent volna az utolsó Charlie angyalai rész 1981-ben. Elmondása szerint ezen frigyeket nem is tartotta igazán házasságnak. Bár harmadik kedvese, Tony Richmond brit operatőr mellett azt hitte, végre révbe ért (két gyermekük született, Gaston és Spencer), de végül a férfi alkoholproblémái miatt szétmentek.

Negyedik és egyben jelenlegi férjével, Brad Allen szívsebésszel akkor ismerkedett meg, amikor az orvos 30 évvel ezelőtt megműtötte az apját. Éveken át alkottak egy párt, míg végül 1997-ben összeházasodtak. A színésznő ugyanakkor már maga mögött hagyta a hollywoodi filmipart, most nagymamaszerepben fürdőzik. Más hírességekkel ellentétben pedig sikerült kitörnie Hollywood velejéig romlott világából, amit a túlzott hedonizmus hozott el a 70-es években. Ahogy azt megjegyezte, bár gyakran járt bulikba akkoriban, sosem vesztette el a fejét. Elmondta, ez főképp amiatt alakult így, mivel teljesen más neveltetést kapott, amibe például a drogok sem fértek bele.

Soha nem mentem a többiek után, inkább más utat választottam. Azóta sem nyúltam drogokhoz

– jelentette ki Smith.

(Borítókép: Bank / NBCUniversal / Getty Images / Getty Images)