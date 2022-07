Se híre, se hamva Harry herceg leleplező könyvének

A királyi család több tagjának is kényelmetlenséget okozhat a herceg könyve, amely elméletileg ugyan idén fog megjelenni, az író közeljövőben debütáló kötetei között mégsem szerepel.

Bár a herceg már búcsút vett királyi kötelezettségeitől, még mindig nem tud elszakadni teljesen a családban egykor betöltött szerepétől. Az elmúlt évek alatt sok megpróbáltatáson ment keresztül. Kezdetben az édesanyja, Diana hercegné halála miatt övezte nagyfokú érdeklődés, majd a féktelen bulizásai és a Meghan Markle-lel kötött házassága volt terítéken. A brit sajtó sosem kímélte, ahogy sok esetben a királyi család sem állt ki mellette – így nem kevés sérelem gyűlhetett fel benne az utóbbi esztendők során.

Az már korábban kiderült, hogy Harry herceg egy önéletrajzi könyvvel készül, amellyel több rokonát is kényelmetlen helyzetbe hozhatja, feltépve a régi sebeket. Az eddigi információk szerint az idén megjelenő kötet miatt Kamilla hercegné lehet a legnagyobb „veszélyben”, aki iránt – tekintve, hogy vele csalta apja, Károly herceg az édesanyját, Diana hercegnét – nem táplálhat pozitív érzéseket. Bár a könyvet 2022-re ígérték, egyelőre nem lehet tudni a megjelenéséről. Sőt, a legújabb hírek arról szólnak, hogy a kötet még csak nem is szerepel az író, J. R. Moehringer közeljövőben megjelenő művei között.

A Sun információi szerint a királyi bennfentesek meglepődtek, amikor megtudták, hogy a memoár nem szerepel a kiadó soron következő könyveinek listáján. A Penguin Random House korábban azt közölte: az önéletrajzi kötet idén ősszel jelenik meg, ami már igencsak közel van. Ám a Pulitzer-díjas J. R. Moehringer által írt könyvnek se híre, se hamva.

A herceg igyekezett titokban tartani, mivel készül, csak II. Erzsébet királynőnek árulta el, mielőtt hivatalosan is bejelentették tavaly nyáron. Valószínűleg azt feltételezte, hogy próbálják majd lebeszélni róla, vagy épp a saját bőrüket féltették, nehogy Harry herceg vélt haragja visszaüssön.

Nem hercegként írom meg, akinek születtem, hanem férfiként, akivé váltam

– mondta még akkor Harry herceg. Ám aggodalomra ad okot, hogy kötet mégsem szerepel a kiadó tervei között.

Ha a könyv az eredeti forgatókönyv szerint idén jelenik meg, akkor szerepelnie kéne a kiadó marketing- és promóciós listáján – kivéve, ha meglepetésre készülnek, vagy késésről van szó

– nyilatkozta egy bennfentes. Hozzátette: nagy felháborodást váltott ki királyi körökben a csúszás.

A Penguin Random House kiadóhoz tartozó Transworld szóvivője ugyanakkor a hétvégén azt nyilatkozta: nem minden könyvet helyeznek el az oldalon, így ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Harry herceg feketelistája

A herceg a kötetben több rokonát is célkeresztbe veheti. A legmélyebben gyökerező sérelme valószínűleg Kamilla hercegnéhez fűződik, aki szétzilálta a szülei házasságát. Harry és Kamilla viszonya ezért igen feszült lehetett. Ez ugyan az elmúlt évek során valamelyest enyhülhetett, de a könyv akár mély sebeket is feltéphet.

Az Egyesült Államokba költözését és hercegként a hivatalos feladatairól való lemondását követően Harry nem igazán jött ki jól a testvérével, Vilmos herceggel, illetve apjukkal, Károly herceggel sem. Ellentét feszült közöttük, amelyet egyrészt az táplált, hogy a királyi családból való kiválásával újabb lehetőséget adott a sajtónak arra, hogy támadják, és rossz színben tüntessék fel őket. Nem segített a helyzeten Meghan Markle felbukkanása sem, akit a hírek szerint közvetve okoltak azért, hogy a herceg így döntött. Bár Harryt ismerve egyáltalán nem meglepő, hogy egy ilyen döntésre szánta el magát, hiszen mindig is szeretett a saját feje után menni – ami szöges ellentéte a királyi család tagjaitól elvárt magatartásnak. Édesanyja, Diana hercegné ugyanakkor mindig is arra nevelte, hogy hallgasson a szívére, aminek ő azóta is igyekszik eleget tenni.

