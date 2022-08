Bruce Willis visszatért a zenéléshez

Sokak bánatára Bruce Willis még márciusban bejelentette, afáziás, ezért abbahagyja a színészetet. Betegsége miatt ugyanis nehézkessé váltak számára a forgatások, így a visszavonulás mellett döntött. Az afázia ugyanis befolyásolja a kommunikációs képességeket, beleértve a beszéd megértésének zavarát is.

A színészről a bejelentés óta igen keveset lehet hallani, felesége, Emma Heming Willis viszont igyekszik időről időre jelentkezni egy-egy bejegyzéssel a közösségi oldalán, hogy ne aggódjanak a rajongók. Legutóbb egy olyan videót osztott meg az Instagram-oldalán férjéről, melyen Derek Richard Thomas zenésszel látható. Utóbbi gitározik a felvételen, míg Willis szájharmonikázik – írja a Page Six.

A tehetségük magáért beszél

– írta a színész felesége a videóhoz.

A felvétel alapján tehát úgy tűnik, Willis ismét visszatalált a zenéhez, ami segíthet neki betölteni az űrt, amelyet a színészettől való visszavonulás hagyott maga után. A színész számára ugyanakkor nem teljesen ismeretlen terep a zenélés, mivel korábban is voltak már próbálkozásai. 1987-ben és 1989-ben is megjelentetett egy albumot, The Return of Bruno és If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger címmel.