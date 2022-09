Anne Heche több mint 45 percen át rekedt a lángoló autóban

A nemrégiben meghalt színésznő balesetével kapcsolatban többek között egy most nyilvánosságra került hangfájlnak köszönhetően derültek ki újabb információk. Heche háromnegyed órán át várta, hogy érkezzen a segítség, de addigra már túl súlyos sérüléseket szenvedett.

Az amerikai színésznő még augusztus 5-én balesetezett Los Angelesben, miután autójával előbb egy garázsnak, majd egy háznak ütközött. Méghozzá akkora sebességgel, hogy majdnem az egész kocsi az épületben landolt. A csapódás következtében a jármű kigyulladt, így Anne Heche is súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kórházba szállítását követően kómába esett, majd az orvosok agyhalottnak nyilvánították, így minden esély elveszett, hogy felépüljön. A színésznő végül augusztus 12-én hunyt el.

A végzetes balesettel kapcsolatban most különböző feljegyzések és egy hangfájl is előkerült, és ezekből újabb részleteket tudhatunk meg. Mint azt a Los Angeles-i tűzoltóság helyettese, Richard Fields kifejtette, tekintettel a nagy lángokra és a gomolygó füstre, nem lehetett tisztán belátni a járműbe, ahogy hozzáférni is csak nehezen tudtak. A felvételek tanúsága szerint a tűzoltóság aznap délelőtt 11 óra 1 perckor érkezett a helyszínre, ám egy kis időbe telt, mire észrevették, hogy egy személy beszorult a járműbe. Bár, mint azt Fields elárulta, a diszpécser Lynne Mishelére gondolt, annak a háznak a tulajdonosára, amelybe Heche belehajtott.

Mint kiderült, a tűzoltók 11 óra 25 perckor lettek figyelmesek a színésznőre, aki az utasülés padlójáig préselte magát, így nem is tudtak hozzáférni. Heche valószínűleg minél messzebb próbált kerülni a lángoktól, amelyek a kocsi elejében csaptak fel. Az adatok szerint végül 11 óra 49 perckor tudták kihúzni élve a kocsiból, majd megvizsgálták, és egy hordágyra fektették. A nyilvántartás alapján tehát Anne Heche a tűzoltók helyszínre érkezésétől számítva 48 percig tartózkodott a kigyulladt autóban, aminek következtében végzetes sérüléseket szerzett – írja a Pagesix.

