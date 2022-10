Ed Sheerannek több lakása van, mint ahány megye Magyarországon

Az énekes a zeneipar mellett már az ingatlanbizniszben is letette a névjegyét, ugyanis összesen 27 lakás, ház, birtok tulajdonosa Nagy-Britanniában. Nem is olyan rossz vállalkozás ebbe fektetni a pénzét.

Az angol zenész – akit már többedjére vádoltak meg azzal, hogy lopta az egyik dalát – az elmúlt években úgy vásárolta a házakat, mintha kötelező lenne. Sheeran ingatlanjainak összértéke 57 millió fontra, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 27,8 milliárd forintra rúg. Az énekes azonban most úgy döntött, felújítja 20 millió fontot érő nyugat-londoni kastélyát, amelyben a nyolc hálószoba mellett található még színházterem, bár és medence is. Azonban egyáltalán nem kell tartania attól, hogy nem tud majd hol lakni, amíg tart a felújítás, ugyanis összesen 27 ingatlan van a tulajdonában – ez több mint Magyarország megyéinek száma.

Leghíresebb birtoka a Sheeranville-nek is nevezett suffolki vidéki ház, amely 3,7 millió fontot ér. Miután 2012-ben beköltözött a műemléknek számító parasztházba szülővárosában, további négy házat vett, illetve építtetett egy kocsmát, egy úszómedencét és egy faházat a birtokon. Az óriási, 16 hektáros terület azt is lehetővé teszi, hogy teljesen önellátóvá váljanak, ami kifejezetten célja Sheerannek, így a birtok szélére méhkast telepítettek, valamint növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkoznak.

Londonban van a bázis

Sheeran az angol fővárosban rendelkezik a legtöbb lakással, jelenleg 22-vel, mivel 2020-ban újabb 10 millió fontot szórt el ingatlanokra. A popsztár – akinek vagyonát 260 millió fontra, azaz körülbelül 127 milliárd forintra becsülik – öt lakást vásárolt nemrég Londonban, közülük kettőt a Covent Garden, kettőt pedig a Nine Elms negyedben. Ez a négy otthon állítólag a legdrágább befektetései közé tartozik, összértékük 9 millió font, vagyis 4,4 milliárd forint.

Ahogy arról egy bennfentes beszámolt, bár lenyűgöző, hogy az énekes mennyi pénzt öl bele az ingatlanbizniszbe, ezek az összegek aligha viselik meg, mivel 600 millió fontot (293 milliárd forintot) keresett csak a legutóbbi turnéjával. Ravasz húzásnak tartja, hogy Sheeran főleg londoni házakat, lakásokat vett meg, ezzel bebiztosítva magát. A következő ingatlanok vannak eddig a tulajdonában:

a suffolki vidéki birtok, azaz Sheeranville (3,7 millió font értékű),

egy kastély a Kensington negyedben (20 millió font értékű),

két lakás a Covent Garden negyedben (7,36 millió font értékűek),

három lakás a Battersea negyedben (1,72 millió font értékű),

öt lakás a whitechapeli Wiverton Towerben (3,9 millió font értékűek),

három ingatlan a Hammersmith negyedben (1,76 millió font értékűek),

négy ingatlan a Kensington negyedben (11,25 millió font értékűek),

három lakás a Portobello Roadon, a Notting Hill negyedben (2,64 millió font értékűek),

két lakás a Chiswick negyedben (3,68 millió font értékűek).

A Portobello Roadon egyébként a Bertie Blossoms nevű étterem is az övé, amit hamarosan kocsmává alakítanak majd át. Sőt, a hírek szerint több ingatlant is vásárolt a Notting Hill városrészben az utóbbi időszakban.

A szüleit is segítette

Mint kiderült, az énekes teljesen önerőből vásárolta meg az összértékben milliárdokra rúgó ingatlanokat, így nem volt szüksége banki kölcsönre. Munkája gyümölcséből pedig nemcsak ő, hanem a szülei is részesültek. Ahogy arról Sheeran még 2015-ben beszámolt, édesanyjának és édesapjának vett egy házat Londonban, hogy minél közelebb legyenek, amint feleségével, Cherry Seabornnal családalapításra adnák a fejüket.

Amikor gyerekeim lesznek, és kezdenek egy kicsit idegesíteni, majd ott lesznek a nagyszülők

– fejtette ki még akkor az énekes, akinek azóta már született két gyermeke: a most kétéves Lyra Antartica és az öt hónapos Jupiter Seaborn.

(Borítókép: Ed Sheeran 2018. február 23-án. Fotó: Matthias Nareyek / Getty Images)