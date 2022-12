Pórul járhatnak Harryék, ha tovább húzogatják III. Károly király bajszát

Harry herceg már a királyi kötelezettségeiről való lemondása óta a családja begyében lehet. A família és a herceg között nagy ellentét feszül, eltávolodtak egymástól, és a nézeteltéréseiket Harryék Egyesült Államokba költözése óta nem tudták rendezni. A helyzeten pedig minden bizonnyal nem fog segíteni sem Harry herceg jövő januárban – magyar nyelven márciusban – megjelenő önéletrajzi könyve, sem a csütörtökön debütáló, Harry és Meghan című netflixes sorozat.

A királyi család a kötet mellett a szériától is tart, mivel tekintve, hogy a herceg mennyire nem találta meg az elmúlt években a közös hangot rokonaival, a sérelmek miatt igen rossz színben is tüntetheti fel őket. A brit sajtóban már árulóként emlegetik, aki szégyent hozott a családjára, és egy szakértő elmondása szerint van is mit vesztenie.

Michael Cole királyi szakértő arról számolt be, ha III. Károly király besokall, az a párnak akár a Sussex hercege és hercegnéje címébe is kerülhet. Elmondása szerint a királyi család válsághelyzetben nem fél gyorsan cselekedni. Efféle szituációt idézhet elő az, ha Harryék sorozatában túlzottan rászállnak Katalin hercegnére. A széria előzetesében ugyanis azt látni, amint arról beszélnek, milyen szenvedésen mennek keresztül azok a nők, akik a családba házasodnak, illetve egy 2007-ben készült felvételt is mutattak Katalin hercegnéről, akit fotósok hada vett célba.

Ahogy a szakértő kiemelte, ugyan a királyi család dönthet úgy, hogy szemet huny a Harryék sorozata körüli botrány felett, azonban valószínűleg foggal-körömmel fogják védeni Katalin hercegnét, ha rossz színben tüntetnék fel a produkcióban. Hozzátette, a pár címe forog kockán, amit III. Károly király akár el is vehet.

Elveheti az Ő Királyi Felsége címet. Ez akkor is szinte azonnal megtörtént, amikor Diana elvált

– mondta a szakértő.

(Borítókép: Harry herceg és Meghan Markle 2018. október 18-án Sydney-ben. Fotó: Phil Noble / Pool / Getty Images)