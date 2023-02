Kurt Cobain utálta a legnépszerűbb dalukat

A zenész 1967. február 20-án született a Washington állambeli Aberdeenben, édesanyja, Wendy Elizabeth pincérnő, édesapja, Donald Leland Cobain gépjárműszerelő volt. Szülei már gyerekkorában elváltak, így hol édesapjánál, hol édesanyjánál, hol pedig más rokonoknál élt, de volt olyan is, hogy egy híd alatt lakott, mert sehol sem látták szívesen.

Életútja ennek ellenére részben ki volt kövezve, ugyanis már egészen fiatalon zenészek vették körül. Anyai nagybátyja, Chuck Fradenburg a The Beachcombers nevű zenekar tagja volt, nagynénje, Mari Earle pedig szintén számos bandában zenélt. Nagybátyjától kapta első gitárját is, innentől kezdve pedig nem volt megállás a pályán.

1987-ben Krist Novoselic basszusgitárossal alapította meg az egy évvel később Nirvana névre keresztelt zenekart, majd néhány beugró után 1990-ben csatlakozott a bandához állandó dobosként Dave Grohl is. Az együttes első kislemeze nem aratott sikert, azonban miután a banda leszerződött a DGC Records lemezkiadóval, 1991-ben megjelent az első nagylemezük, a Nevermind. Az album eleinte nem, annak első kislemezdala, a Smells Like Teen Spirit viszont elképesztő népszerűségre tett szert, így a banda is széles körben ismertté vált.

Ezt követően 1993-ban újabb albumot adott ki a zenekar, azonban akkor már érezhető volt, hogy Cobainnel nincs valami rendben, heroinfüggősége eluralkodott rajta, és dalszövegeiben is sötét gondolatait írta ki.

1994 elején az együttes európai körútra indult, azonban Cobain heroinfüggősége újra felszínre tört. Megszervezték, hogy elvonóra megy, és meggyőzték, hogy vesse alá magát a kezelésnek, ő azonban kevesebb mint egy héttel a rehabilitáció megkezdése után átmászott az intézet falán, és mint később kiderült, hazautazott Seattle-be.

Egy héttel később, 1994. április 8-án, pénteken Cobaint holtan találták seattle-i házában, ekkor már állítólag napok óta halott volt, életének saját kezűleg vetett véget.

A Nirvana ugyan ezt követően azonnal feloszlott, a banda Cobain halála után talán még népszerűbb lett, évekkel később is különböző díjakat nyert a zenekar, dalaikat pedig a mai napig nagy tömegek hallgatják – a Smells Like Teen Spirit már 1,6 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on.

De mit lehet még tudni a tragikus sorsú, mindössze 27 évet élt énekesről? Tesztelje tudását mai kvízünkben!

(Borítókép: Kurt Cobain. Fotó: Frank Micelotta / Getty Images)