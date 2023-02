A sorozat eddigi fennállása alatt számos világsztárt parodizáltak ki egy-egy epizód erejéig, és voltak közöttük kifejezetten merészek – vagy sokak szerint épp hogy ízléstelenek. A készítők igyekeznek reagálni a világ legjelentősebb történéseire, ahogy a hírességek magánéleti zűrjei is rendre terítékre kerülnek a szériában, viszont megesett már, hogy túl messzire mentek.

Pár nappal ezelőtt bolygatta fel a világsajtót a South Park egyik legújabb része, amelyben Harry herceget és nejét, Meghan Markle-t ekézték. Az epizódban többek között azt mutatták be, hogy a magánéletre vágyó pár világ körüli útra indul, hogy azt hirdessék, privát szférára van szükségük – ami egy fricska a készítők részéről –, illetve láthatjuk a bosszankodó Kyle-t is, aki a házuk előtt parkoló magánrepülő és a pázsiton lovaspólózó herceg miatt panaszkodik. A készítők kissé polgárpukkasztó módon II. Erzsébet királynő temetését is belefűzték a történetbe, amelyen a királyi család kifütyülte Sussex hercegét és hercegnéjét, illetve egy rokonuk az arcukra szellentett.

Nem ez volt ugyan az első alkalom, hogy a sorozat egyes részeit látva azt hihetjük, a készítőknek elgurult a gyógyszerük. A már 26 évadot megélt South Parkban tavaly például a koronavírus-járvány és a globális felmelegedés problémájával is foglalkoztak egy-egy epizód erejéig, ahogy azt is láthattuk, amint az egyik szereplő, Cartman jobb életkörülményekben reménykedve arra sarkallja az anyját, csináltassa meg a melleit, hátha megtetszik egy gazdag férfinak, aki befogadja őket. A csavar az volt a történetben, hogy végül Cartman csináltatott magának műmelleket. A készítők igyekeznek görbe tükröt állítani a társadalom elé, és attól sem riadnak vissza, ha emiatt páros lábbal kell beleállniuk egyes hírességekbe, ami Harry hercegék előtt is számtalan alkalommal előfordult.

Jézus és Télapó esett egymásnak

A South Parkban az elmúlt években a sztárok mellett több politikai figurát is megjelenítettek, köztük Putyint. A sorozatból készült filmben, a South Park: Bigger, Longer & Uncutban például Szaddám Husszein volt iraki vezető köt szövetséget a Sátánnal, akik együtt elfoglalják Kanadát. Sőt, Jézust és a Télapót is láthattuk vérre menő harcot vívni amiatt, miről is szól valójában a karácsony. Alig van olyan történelmi szereplő vagy híresség, aki eddig kimaradt volna a sorból, viszont akadnak epizódok, amelyekben a szokásosnál is messzebbre mentek a készítők.

Tom Cruise-t például a 9. évad 12. részében úgy ábrázolták, hogy épp R. Kelly egyik klipjét parodizálja, elbarikádozva magát Stan szobájában, ahonnan ki sem akar jönni. Bár jóbarátja, John Travolta próbálja őt kiszabadítani, végül ő is a szobában marad vele. Az epizódban egyébként a szcientológiai egyházat és az e vallást hívő Cruise-t akarták kifigurázni, amit a színész a rész megjelentése előtt próbált megakadályozni. Megfenyegette a sorozatot készítő Viacomot, azonban ők hajthatatlanok voltak, így végül levetítésre került – illetve a 14. évadban is szerepelt, akkor édességet pakolt egy csokigyárban.

Hasonlóan negatív színben tüntették fel a 8. évad 3. részében Mel Gibsont, akinek Cartman megalapítja a rajongói klubját, mivel nagyon tetszett neki, ahogy A passióban alakított. A színészt a készítők egy mániákus őrültként jelenítették meg, ahogy a 12. évad 2. részében feltűnő Britney Spearst is, akiről azt állítják, a South Park városa körüli erdőben ólálkodik. Pénzt kínálnak azért, ha valaki kompromittáló képet tud róla készíteni, így a lakosok üldözőbe veszik őt. Az egyébként valóban mentális problémákkal küszködő énekesnő később öngyilkos lesz, lelövi magát, és csak a feje egyharmada marad meg. A szereplők azonban végül megsajnálják őt, és elviszik az Északi-sarkra, hogy megmentsék.

Semmi sem szent

A készítők a 8. évad 6. epizódjában Michael Jacksonba is beleszálltak, akinek a vezetéknevét Jeffersonra változtatták. A történet szerint az énekes South Parkba megy koncertezni, ahol találkozik a fiatalokkal, és különleges kapcsolatot alakít ki Cartmannel – ezzel utalva arra, hogy többek pedofilnak nevezték az énekest. Egy ponton Jackson azonban megőrül, és az arca egyes részei elkezdenek leesni. Míg Rob Schneidert a Tök állat című filmje kapcsán parodizálták ki a 6. évad 15. epizódjában, többek között tűzőgépként ábrázolták őt.

A sorozatban a sokak ellenszenvét az utóbbi időben kiérdemlő Kanye Westet sem kímélték. Ő a 13. évad 5. részében szerepel, amelynek cselekménye aköré körvonalazódik, hogy a sorozat egyik karaktere, Jimmy Volmer kitalál egy viccet, amit a világon mindenki ért, kivéve a rappert. A készítők ráragasztották a gay fish (meleg hal) jelzőt is, ami magyarul egy értetlen személyt takar. Az epizódban West mindvégig tagadja, hogy rá igaz lenne ez a megnevezés, azonban végül szerelembe esik egy hatalmas hallal.

Míg Paris Hilton esetében azt találták ki, hogy az énekesnő-színésznő a városba érkezve annyira hangosan és bosszantóan viselkedik, hogy a kutyája egy vadászpuskával öli meg magát. Sarah Jessica Parkert pedig úgy csempészték bele a történetbe, hogy a sorozat főszereplői írtak egy könyvet róla, ám nem ők, hanem Parker került reflektorfénybe, akit Cartman végül egy jávorszarvasjelmezbe öltöztet, és kivisz az erdőbe a vadászati szezonban, hogy így iktassák ki őt.

Nem rizikómentes vállalkozás

A South Park alkotói, Matt Stone és Trey Parker nemrég 900 millió dolláros megállapodást írtak alá a sorozatot gyártó ViacomCBS-szel. A vállalat többek között a szériának köszönhetően mára több mint egymilliárd dollárt ér. A széria egy epizódja pedig akár 1 millió dollárba, percenként 45 000 dollárba is kerülhet. A készítők, Trey Parker és Matt Stone eddig együttesen több mint 1 milliárd dolláros nettó vagyont halmoztak fel.

Az alkotók szókimondó stílusa ugyanakkor némi kockázattal is jár, mivel az egyes személyek szériában való szerepeltetésével könnyen átléphetnek egy határt. Eddig 19 alkalommal perelték be őket, azonban ezen keresetek zöme nem járt sikerrel. Tom Cruise mellett más hírességeknek, Barbra Streisandnek és Terri Irwinnek is kényelmetlenséget okozott, ahogy a sorozatban ábrázolták őket, viszont jogi lépéseket nem tettek ez ügyben – ugyan a korábbi példákat látva lett volna mibe belekötni.

