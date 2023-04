Perdöntő bizonyíték érkezett Madeleine McCann ügyében

A lengyel Julia Wendell több mint egy hónapja állt elő a közösségi médiában azzal a feltételezéssel, hogy szerinte ő lehet az évekkel ezelőtt eltűnt Madeleine McCann. Azóta ezzel kapcsolatban több arcfelismeréssel foglalkozó szakértő is megszólalt. Többségük kétkedését fejezte ki, de a közelmúltban még volt egy fordulat az ügyben.

Most azonban úgy fest, pont kerülhet az ügy végére, ugyanis Wendell elvégeztetett egy DNS-tesztet, amelyből kiderült,

a fiatal lány lengyel felmenőkkel rendelkezik, tehát kizárt, hogy ő legyen az eltűnt brit kislány.

„100 százalék, hogy Lengyelországból származik. Van benne egy kevés litván és egy kevés orosz is, de a teszt eredménye egyértelműen kimutatta, hogy lengyel” – mondta a radaronline.com-nak Fia Johansson, Julia Wendell pszichológusa.

Törölte az Instagram-fiókot, ahonnan az egész elindult

Julia Wendell először egy @IAmMadeleineMcCann nevű Instagram-fiókon kezdte el híresztelni azt, hogy ő lehet Madeleine McCann. A fióknak több mint egymillió követője volt, de nemrég elérhetetlenné vált (bár egy másik, ehhez hasonló nevű, 68 ezer követővel rendelkező fiók még mindig működik).

A The Daily Star arra is emlékeztetett, hogy februárban Wendell családja is azt mondta: „egyértelmű”, hogy nem lehet ő Madeleine McCann, és arra kérték, hogy álljon le ennek a híresztelésével. Azóta már az is felmerült, hogy a fiatal lengyel nő valójában egy amerikai család eltűnt lánya lehetett.