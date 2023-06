Britney Spears a drogok rabja

Az énekesnő volt férje, Kevin Federline attól tart, könnyen tragikus fordulatot vehet az előadó sorsa, aki elmondása szerint kábítószer és gyógyszer okozta problémákkal küzd. Britney Spears már a gyermekeit is megrémítette, így egy ideje nem élnek együtt.

Egy hónappal ezelőtt debütált egy dokumentumfilm Britney Spears életéről, amelyben többek között fény derült az énekesnő fiaival való kapcsolatára, a látszólag romokban lévő házasságára, illetve az is szinte biztossá vált, hogy valószínűleg nem fog már többé színpadon állni. Spears két éve szabadult apja gyámsága alól, ugyanis beszámíthatatlan viselkedése és mentális problémái miatt éveken keresztül ő rendelkezett például a pénzügyei felett – illetve az előadó elmondása szerint apja odáig ment, hogy bepoloskázta a hálószobáját, teljesen sakkban tartva őt. Az énekesnő mindeközben férjhez ment, és úgy tűnt, Sam Asgharinak köszönhetően újra magára találhat, ám már csak a közösségimédia-felületeken való jelenlétét nézve is érzékelhető volt az elmúlt időszakban, hogy igencsak kicsúszott a lába alól a talaj.

Az előadó jelenleg egy önéletrajzi könyv kiadásán dolgozik, amelyben a saját szemszögéből mesélheti el karrierjének legmélyebb pontjait, illetve hogy mi zajlott Hollywoodban a 2000-es években. A legújabb információk szerint viszont úgy tűnik, Spears továbbra sem tudott kimászni a gödörből, mivel volt férje, egyben két gyermekének apja, Kevin Federline a napokban olyan kijelentéseket tett, miszerint az énekesnő kábítószer-használata komoly aggodalmakat kelt, és tartanak attól, hogy olyan sorsra fog jutni, mint Amy Winehouse.

Nem sikerült a beavatkozás

Kevin Federline-nal – és gyerekeivel – a Sun egyik újságírójának nyílt alkalma hosszabban beszélni, akinek azzal kapcsolatban fejezte ki aggályait, hogy úgy véli, az énekesnő a metamfetamin rabja lehet. Elmondása szerint már hosszú ideje amiatt imádkozik, hogy valaki hozza ezt nyilvánosságra, hátha Spears észbe kap. A helyzetet kifejezetten ijesztőnek írta le, mivel az előadó két gyermekének, a jelenleg 17 éves Prestonnak és a 16 éves Jaydennek az édesanyja. A fiúk korábban sokat voltak vele, és azt állítják, előfordult, hogy egyik ismerőse egy kábítószernek tűnő anyagot vitt Spearsnek, ám ők már nyár óta nem találkoztak vele.

Hogy az énekesnőt megmentsék saját démonjaitól, szerettei egy beavatkozási kísérletet terveztek február 7-re, amihez kibéreltek egy házat Los Angelesben, hogy biztonságban legyen. Emellett Matt Brown szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakember is készenlétben volt, hogy segítsen neki a gyógyulásban, ám a terv – amelyben az előadó férje, Sam Asghari, a menedzsere, Cade Hudson és az orvosai is részt vettek – végül félresiklott.

Nem akarom, hogy a fiúk egy reggel arra ébredjenek, hogy az anyjuk túladagolta magát

– mondta Federline.

A terv azért sem jött össze, mivel a gyámság végeztével Spears egyik barátja, Jodi Montgomery vette át ügyei intézését, őt nevezte ki a bíróság erre a feladatra, ám ő végül felmondott. Montgomery úgy érezte, nem tudja már tovább ezt csinálni, és azt javasolta Federline-nak, hogy lépjen kapcsolatba közvetlenül Matt Brown szakemberrel, ám őt nem tudták utolérni. A beavatkozási kísérletet követő napokban ki is szivárgott a tervük, amelyet Spears egyébként a közösségi oldalán cáfolt – nyilvánvalóan ő nem tudott arról, mire készültek a szerettei a háttérben.

Ez volt az utolsó lehetőség a megmentésére. Attól tartok, hogy ezután nem lesz esélyünk újabb beavatkozásra

– jegyezte meg az énekesnő egyik családtagja.

Britney Spearsszel kapcsolatban egyébként nem először merül fel az a gyanú, hogy kábítószereket fogyaszt, mivel már 2007-ben – azt követően, hogy őrizetbe vették, mert kopaszra nyírta a fejét a fotósok szeme láttára – úgy fogalmazott a bíróság: rendszeres drogfogyasztó. A családtagjai is többször megvádolták ezzel, ám az előadó sosem ismerte el ezen feltevéseket – csak azt vallotta be, hogy a gyámság alatt lítiumot szedett, ami egy hangulatstabilizáló szer.

Fiai menekültek előle

Aligha létezik olyan, aki Prestonnál és Jaydennél közelebbről tudta volna megtapasztalni, milyen mentális állapotban van már évek óta az énekesnő. Azt követően, hogy a fiúk apja anyagi problémáktól tartva 2006-ban elkezdte építeni a zenei karrierjét, a gyerekek az anyjuk gondjaira lettek bízva. Federline nem egy meghökkentő helyzettel szembesült, például azzal, hogy Spears anyja pánikolva hívta fel őt, hogy nincs se tej, se bébiétel otthon. Ennek hatására az apa az ügyvédjével íratott egy levelet, amelyben megfogalmazták, Spears nem szoptathatja gyermekeit, ha kábítószert vagy gyógyszert fogyasztott. A gyerekek elmondása szerint az is megesett, hogy anyjuk éjszaka rémítette meg őket.

Hirtelen kinyílt az ajtó az éjszaka közepén, és ott állt egy késsel

– fejtette ki az édesapjának Jayden, illetve azt is felidézte, amikor már 11 és 12 évesek voltak, az anyjuk továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy úgy fürdesse meg őket, mintha csecsemők lennének, továbbá amiatt ébresztette fel őket este, hogy bőrápolóval kenje be a bőrüket.

Nagy perpatvar kerekedett akkor is, amikor Spears 2019-ben elvitte gyerekeit a nagyapjukhoz, Jamie-hez, aki állítólag éppen akkor jött ki a rehabról. A férfi az összejövetelen újra inni kezdett, és felkapta a vizet azon, hogy Preston felhagyott a kosárlabdázással. A fiú megrémült és bezárkózott a hálószobába, ám Jamie utánament, betörve az ajtót. Ekkor Spears azonnal intézkedett, elvitte onnan gyerekeit, majd Federline távoltartási végzést kért az énekesnő apja ellen, ami hároméves időtartamra szólt, ez tavaly járt le. Ugyan a fiúk továbbra sem tartják a kapcsolatot vele, azt állítják, szeretik őt, és remélik, hogy egy nap újra találkozhatnak vele.

Hawaiira költöznének

Anya és gyermekei teljesen elhidegültek egymástól, így Jayden – abban bízva, hogy Spears állapota javulni fog – nem veszi fel a telefont és nem is válaszol az énekesnő üzeneteire. Mint mondta, traumának élte meg az elmúlt időszakot. Preston ugyanakkor december 2-án felhívta édesanyját, hogy boldog születésnapot kívánjon neki, és állítása szerint jól elbeszélgettek. Kevin Federline havonta 40 ezer dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 13,6 millió forintot kap a fiúk ellátásáért, ami hamarosan lefeleződhet, mivel Preston szeptemberben betölti a 18. életévét.

A Sun beszámolója alapján a Federline család jelenleg a kaliforniai Calabasasban bérel egy házat, ám nem élnek túl fényűző életmódot. Az apának és jelenlegi feleségének, Victoriának nincs állandó munkahelye, ám azt tervezik, hogy a gyerekekkel együtt Hawaiira költöznek. Ehhez szükségük van Spears beleegyezésére, amit ha nem kapnak meg, bírósághoz fordulnak. Egyes feltételezések szerint a költözésük hátterében az állhat, hogy Hawaiion 18 éves kor után is kérhető gyermektartásdíj, így ott nem kéne lemondaniuk a Prestonért jelenleg még járó 20 ezer dollárról – és amennyiben ez igaz, az nem fest túl jó képet a párról, akik ilyen módszerrel próbálnának meg továbbra is pénzt lehúzni a mentális problémákkal küzdő énekesnőről.