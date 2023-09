Váratlan fordulat Fekete Dávid ügyében

Fekete Dávidnak, a Megasztár korábbi versenyzőjének házi őrizetén július elején enyhítettek, így már nem csupán a lakásában, hanem Győr egész közigazgatási területén szabadon mozoghat.

Az énekest 322 millió forintos csalás miatt vették őrizetbe még 2021 májusában, de ennek az enyhítésnek köszönhetően most több időt tud együtt tölteni a fiaival, és az énekesi karrierjét is igyekszik feltámasztani – írtuk korábban. Az énekes azóta már koncertezett is, és egy új klipje is megjelent.

Nemrég azonban egy olyan hírt közöltek vele a büntetőügyében, aminek nem örülhet. A nyár elején a felperesek úgynevezett elfogultsági indítványt nyújtottak be a védőügyvédjével, Kaposi Gergellyel szemben, és ezt az indítványt most elfogadták.

Ami azt jelenti, hogy az énekes ügyvédjét kizárták az ügyből, így Fekete Dávid most új jogi képviselő után nézhet.

A Borsnak sikerült is elérnie Fekete Dávidot, aki megerősítette a lapnak, hogy mindez valóban megtörtént.

Pótolhatatlan veszteség ért, mert elvették tőlem azt, aki három éve a legmagasabb szakmai színvonalon képviselt, és a börtönből is kihozott. Nem tudom, kinek fáj, hogy túl hatékony védelemben részesültem, és azt sem, hogy mit várhatok innentől kezdve az eljárástól.

~ fogalmazott az énekes.

A felperesek arra hivatkozva nyújtották be az elfogultsági indítványt, hogy sajtóhírek szerint Fekete Dávid ügyvédje korábban annál az ügyvédi irodánál dolgozott, amely a felpereseket is képviselte. Úgy tudni, hogy több, az ügyet érintő megbeszélésen is jelen volt az irodánál, és ennek következtében Ismerhette a felperesek stratégiáját, ami sértheti az eljárás tisztességét.