Összecsapott Toroczkai László és L.L. Junior: „Ha adok vért, táncolni fog a gyerek?”

Közel két órásra nyúlt L.L. Junior zenész-előadóművész és Toroczkai László, a Mi Hazánk elnökének vitája. Szó esett a cigányság politikai célú felhasználásáról, demográfiai kérdésekről, a cigánybűnözésről, mint vélt, vagy valós fogalom, ezzel párhuzamosan pedig a fehérbűnözés is szóba került.

Bő egy héttel ezelőtt az L.L. Junior művésznéven ismert Lesi László „aggódó roma hazafiként” írt levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek arról, hogy aggasztja a romák megítélése és helyzete. Az énekes később a Mi Hazánk elnökének, Toroczkai Lászlónak is levelet írt, aminek apropóján egy vitát is szerveztek kedd estére a Líra Kávézóba.

Miért gyűltek össze a felek?

A moderátor elsőként azt kérdezte mindkettejüktől, hogy miért ültek le vitázni ebben a 6. kerületi kávézóban. L.L. Junior elmondta, hogy tőle távol áll a politika, de szeretné megérteni „az ideológiákat, a pszichét, a lelket, hogy miért félnek az emberek”, általában szeretné megérteni ezt a helyzetet.

Toroczkainak sokan a szemére vetették, hogy mint pártelnök, mint miniszterelnök-jelölt miért ül le L.L. Juniorral beszélgetni, de ő mindenkivel leül, szerinte fontos a diskurzus. Ráadásul L.L. Junior már letett valamit az asztalra, rengeteg magyar és cigány követi a munkásságát – idézi Toroczkait a HVG.

Egy fotó, meg egy-két zsák krumpli a szavazatokért

A Mi Hazánk elnöke a vita elején leszögezte, botrányosnak tartja, hogy sok ismert roma személyiség, mint Győzike, vagy Kis Grófo „megelégszik azzal, hogy a választások előtt fotózkodjon egyet Orbán Viktorral”, miközben nem tesz semmit azokért a romákért, akik szegénységben élnek. Úgy látja, a magyar politikai erőknek mindig az volt az érdeke, hogy a cigány lakosságot a szegénytelepeken tartsák, majd a választások előtt egy-egy fotóval meg egy-két zsák krumplival megvegyék a szavazatát.

Később a demográfiára terelődött a szó. Itt Toroczkai elmondta, hogy a cigányság 130 év alatt megtízszerezte a létszámát, a többségi társadalom pedig egyre csak fogy, ami feszültséghez vezet. Szerinte sok cigányt az utca nevel fel, ami miatt drogozni kezdenek, elkallódnak és bűnöző lesz belőlük, majd egész településeket terrorizálnak.

Mint mondta, az ilyen „demográfiai események” megakadályozásáért több párt, így a Mi Hazánk is tett törekvéseket. Felidézett egy konkrét történetet is, amikor egy jobbikos polgármester ingyenesen biztosított fogamzásgátlót egy sokgyerekes cigány édesanyának, ezzel pedig „megakadályoztuk, hogy megszülessen egy bűnöző” – fogalmazott, majd gyorsan leszögezte, hogy vannak persze pozitív példák is.

„A cigánybűnözés legtöbb áldozata cigány”

L.L. Junior szerint a tudatos gyermekvállalás fontos, és mindenkire érvényes, ez az egész nem kizárólag roma probléma. Toroczkai a moderátor felvetésére gyorsan tisztázta, hogy ő nem a szegénységről beszél, mert a legnagyobb szegénységben is fel lehet nevelni tisztességesen egy gyereket. „Ahogy tették anyámék” – vágott közbe L.L. Junior.

Toroczkai szerint szembe kell nézni a ténnyel, hogy mióta egyre több cigány gyerek van az iskolapadban, rosszabb lett az oktatás minősége. Majd, mint mondta, megkockáztatja, hogy a cigánybűnözés legtöbb áldozata cigány.

L.L. Junior szerint látszik a fejlődés a cigány társadalomban, egyre több roma jár például egyetemre. Meglátása szerint a Z generáció amúgy is kezelhetetlen, mindegy, hogy cigány vagy magyar a gyerek, amire Toroczkai bólogatott, megemlítve ebben a közösségi média felelősségét. Ezután hozzátette, hogy ő nem általánosságban gondolt a gyerekekre, hanem azokról beszélt, akik bandákba verődve terrorizálják a környezetüket.

Második Trianon?

Toroczkai László leszögezte, hogy ő azzal nem ért egyet, ha valaki megélhetési bűnöző. Szerinte „attól még, hogy valaki szegény, nem kell, hogy bűnözzön”. L.L. Junior itt megjegyezte: „Ahogy mondod, amilyen szavakat használsz, az hangulatkeltés.”

Toroczkai szerint a cigányoknak kéne a leginkább tiltakozniuk az ellen, hogy a kormány vendégmunkásokat akar behozni Magyarországra. L.L. Junior úgy látja, a munkaképes korú felnőtt cigány lakosság 80 százaléka dolgozik. Toroczkai szerint ezek főleg sajnos közmunkások, amire a zenész úgy válaszolt:

Ha kivennéd az építőiparból a romákat, összeomlana a magyar gazdaság.

L.L. Junior szerint a bűnözéssel van baj, nem azzal, ha valaki magyar vagy cigány. „Amikor látok egy sorozatgyilkost, nem általánosítok, hogy akkor ez magyarbűnözés.” Toroczkai erre így felelt: vannak olyan szélsőséges romák, akik a magyarok ellen uszítják a cigányságot, és második Trianonnal fenyegetőznek, ami szerinte rettenetes. L.L. Junior csak ennyit kérdezett vissza: „Sokan vannak ők?”

„Legyen fehérbűnözés is”

L.L. Junior arról is beszélt, érti, hogy az általánosítás a rossz tapasztalatból következik, de „ha az első szerelem után rossz a tapasztalatod, nem hagyod abba”. Szerinte a demagógiával van baja, szerinte nagyon sokan csendben vannak, az elégedetlenek pedig hangosak. „Nagyon nagy felelősséged van, hogy ne önts olajat a tűzre!” – mondta Toroczkainak, aki úgy válaszolt: ő már a magyar és a cigány társadalom közti polgárháborútól fél.

„A norma be nem tartása nem csak bűnözést takar” – jelentette ki Toroczkai, amire a zenész így kontrázott:

Miért, mit takar? Etnikai? Ha adok vért, táncolni fog a gyerek?

Később aztán L.L. Junior kijelentette, hogy akkor legyen fehérbűnözés is, hiszen a pedofilok és a sorozatgyilkosok általában fehérek. „Egy biztos: nincs olyan, hogy cigánybűnözés” – szögezte le. Később arra kérte Toroczkait, hogy ne használja ezt a kifejezést, mert rettenetesen káros általánosítás.

A pártelnök elismerte, hogy a szavaknak súlya van, szerinte a jelenség valós, de nem feltétlenül kell ezzel a szóval hivatkozni rá, és megígérte, hogy el fognak Junior kérdésén gondolkozni. Toroczkai László arra kérte L.L. Juniort, hogy lépjen fel azok ellen a szélsőséges romák ellen, akik második Trianont akarnak.