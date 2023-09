Az olimpiára készült, de aztán akcióhősként találta meg a számításait

Rendkívül szövevényes út vezetett Jason Statham számára a hírnévig. 25 évvel ezelőtt még csak gondolni sem mert volna arra, hogy egyszer Hollywood egyik legkeresettebb arca lesz, mára azonban már olyan filmek kihagyhatatlan szereplője, mint A feláldozhatók-sorozat, amelynek legújabb, negyedik részét tegnap mutatták be a mozikban. Elkerülné a spoilereket? Mai kvízünk kitöltésével ezt is megteheti!

Nem kell tovább várnia az akciófilmek megszállottjainak, csütörtökön, szeptember 21-én bemutatták a népszerű A feláldozhatók-filmek negyedik részét, a Feláldozh4tók című alkotást – amelyben vélhetően ezúttal sem okoz csalódást a Sylvester Stallonét, a daganatos megbetegedése ellenére is dolgozó Dolph Lundgrent és Jason Stathamet is a soraiban tudó szereplőbrigád.

A film premierjének apropóján ezúttal Jason Statham életéről készítettünk kvízt, amelynek kitöltésével talán még sosem hallott dolgokat is megtudhat a színész életéről. Statham pályája ugyanis telis-tele volt váratlan fordulatokkal.

Jason Michael Statham 1967. július 26-án született a derbyshire-i Shirebrookban. Édesapja utcai árus volt, édesanyja táncosnőként dolgozott, felmenőinek foglalkozása pedig korántsem jelentett így egyenes utat számára Hollywoodba.

Ennek ellenére már hamar eldöntötte, hogy nem követi apját a szakmájában, és már egészen fiatalon a harcművészetek és a sport megszállottja lett. A gimnáziumban, mint a legtöbb angol gyerek, a futball szerelmese lett, és az iskola csapatának meghatározó tagjai is volt, ám a víz sokkal jobban vonzotta a zöld gyepnél, és hamarosan búvárkodni kezdett, majd a műugrás rabolta el a szívét. Az angol nemzeti búvárcsapatnak 12 évig volt a tagja, és műugróként kétszer is részt vett az olimpiai selejtezőkön, ám végül egyik alkalommal sem sikerült kvalifikálnia magát az ötkarikás játékokra.

Bár a sportkarrierje nem hozta meg azokat az eredményeket, amiket magától elvárt volna, mégis a sportnak köszönhetően került be a köztudatba. Statham élete a médiában akkor kezdődött, amikor a sportmodellekre szakosodott Sports Promotions ügynökség felfigyelt rá, miközben a londoni Crystal Palace Nemzeti Sportközpontban edzett. A Tommy Hilfiger, a Griffin és a Levi's is leszerződtette különböző kampányokra 1996-ban, majd egy évvel később a French Connection ruházati márka modellje lett.

Ekkor került a filmipar látókörébe is, és szinte azonnal szerepet kapott az 1998-as A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című filmben. A bemutatkozás láthatóan jól sikerült, ugyanis két évvel később már a Blöff című klasszikusban olyan színészekkel szerepelt együtt, mint Brad Pitt vagy éppen Benicio del Toro.

Ezt követően pedig már nem is volt megállás, kiválasztották A szállító című film főszerepére, amely végérvényes beírta őt Hollywood keményfiúinak sorába – a film pedig három részt is megélt. Szerepelt Az olasz melóban, a Halálos iramban-filmekben és további temérdek akciómoziban, de főszereplésével készült a Meg – Az őscápa, és bekerült az akciósztárok All-Star csapatával készült A feláldozhatók című film főszereplői közé is. A 2010-es premier óta ebből további három rész készült – a legutóbbi, negyedik filmet csütörtöktől bárki megtekintheti a mozikban.

De előtte még, kvízre fel!