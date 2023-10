Madonna sikere nem a polgárpukkasztásban rejlik

Madonna már a hatodik X közepét tapossa, viszont előadóművészként továbbra sem szűnt meg létezni. A 65 éves énekesnőről az elmúlt hónapokban főleg a túlzásba vitt arckezelései, a fiatal szerelme, illetve a betegsége miatt lehetett sokat hallani. Mint ismert, nyáron bakteriális fertőzés következtében intenzív osztályra került, és alig lehetett új információkat megtudni az állapotáról. Az biztos volt, hogy a The Celebration Tour című turnéjának – amely első albumának 40. évfordulóját hivatott ünnepelni – észak-amerikai szakaszát későbbre halasztja, így az Egyesült Királyságban volt az első koncertje a múlt hétvégén – Londonban összesen hatszor fog fellépni.

Az eddig nyilvánosságra került képek és videók alapján egyértelműen látszik, miért aggatták rá az elmúlt évtizedek során a pop hercegnője becenevet. Az pedig szintén vitathatatlan, hogy továbbra is van rá igény, hiszen 27 európai koncertjéből már 16-ra minden jegy elkelt. Bár az énekesnő már csak zenei értelemben is sokat tett le az asztalra, viszont sokat köszönhetnek neki a nők is, akiknek érdekében sosem volt rest felszólalni. Emellett a társadalmi szerepvállalás is mindig a szívügyei közé tartozott, ám a műfajteremtő mivolta és segítő szándéka a kissé polgárpukkasztó magatartása és a látványos botoxkezelések miatt az utóbbi időszakban háttérbe kerültek. Holott amit Madonna az eddigi pályafutása során véghezvitt, azt aligha lehet elvenni tőle.

A szexuális szabadságot hirdeti

A 65 éves Madonna pályafutásának leglényegesebb történéseit szemlélve feltűnhet, hogy szereti, ha szembemehet az árral, ha más lehet, mint az átlag, és azáltal, hogy nem rejti véka alá a véleményét, felhívhatja a figyelmet egyes társadalmi problémákra. Karrierje még a 80-as évek elején vette kezdetét, első kislemezei – köztük az Everybody – is akkortájt jelentek meg, viszont azután tett szert nagyobb sikerre, hogy szerepelt az American Bandstand és a Top of the Pops műsorokban. A legtöbben különleges stílusára lettek figyelmesek, amellyel egyből divatot teremtett. A tinilányok példaképévé vált az akkor még neccharisnyát, keresztmedállal díszített nyakláncot, csipkés felsőt, karkötőt, illetve szőkített hajat viselő Madonna, akinek szókimondó stílusával és a szexualitásról szóló kinyilatkoztatásival kapcsolatban sok kritikus felszólalt akkoriban. Például a Like a Virgin című dalát a videóklipjével együtt egyes konzervatív szervezetek a családi értékek aláásása miatt akarták betiltatni – ami nem sikerült. A lemez végül 21 millió példányban kelt el.

Sőt, a legelső MTV Video Music Awardson 1984-ben egy azóta már legendássá vált övet viselt, amelyen a Boy Toy felirat szerepelt, ez magyarul annyi tesz, hogy a fiúk játékszere. Az énekesnő célja az volt, hogy ezzel a kiállással is a szexuális szabadságot hirdesse. Bár kisebb botrányba keveredett, amikor a Penthouse és a Playboy magazin nyilvánosságra hozta az évekkel azelőtt készült meztelen képeit, nem bánta meg a fotózást. Az abban az évben megrendezett Live Aid eseményen viszont kissé odaszúrt a médiának, kijelentve, azért nem veszi le a kabátját, mert a végén még az arról készült fotókat is felhasználnák ellene tíz évvel később. Sosem tett lakatot a szájára, így akkor sem maradt csöndben, amikor azért bántották, hogy folyton az ágyékához teszi a kezét, mondván, ha a férfiak megtehetik, a nők miért nem.

Majd akkor aggódjatok, ha a ti lábatok közé teszem a kezem

– jelentette ki az egyik koncertjén korábban.

Hasonló összetűzésbe keveredett egyébként a katolikus egyházzal is, amikor 1989-ben szerepelt egy Pepsi-reklámban, amelyben a Like a Prayer dala szólt, viszont különböző vallási szimbólumokat lehetett látni benne, például égő keresztet, ami kiverte a biztosítékot. A Vatikán elítélte a videóklipet, ami az egyházi motívumok mellett részben amiatt alakulhatott így, mert a Like a Prayer dalszövege azt sejttette, hogy az énekesnőnek viszonya volt egy színes bőrű pappal, ami nyilvánvalóan nem fért bele az egyház értékrendjébe. A Blond Ambition World Tour nevet viselő világ körüli turnéjának szintén a kereszténység és a szexualitás adta a fő témáját, amit a Rolling Stone magazin akkoriban szexuálisan és provokatívan extravagánsnak nevezett. A koncerteken ugyanakkor sokan felháborodtak, mivel a Like a Virgin dal alatt két férfi táncos simogatta Madonnát, aki eközben orgazmust színlelt. A történtek az akkori egyházfő, II. János Pál figyelmét sem kerülték el, aki arra biztatta a katolikusokat, hogy ne nézzék meg a koncertet. Ennek kapcsán egyébként akkor az énekesnő is nyilatkozott, kijelentve: az egyház teljesen elutasítja a szexet, kivéve ha a fajfenntartásról van szó.

A provokációval forrt egybe a neve

Ugyan az egyház próbálta bojkottálni az énekesnőt, a zenekedvelők imádták, hogy mer felszólalni, és akár még egy akkora szervezettel is szembe mert menni, mint a katolikus egyház. Ha Madonnáról van szó, sosem lehetünk eléggé biztosak abban, mi az, amit már nem mer megtenni, és mi az, ami még belefér. A 90-es évek elején jelent meg Justify My Love című dala, amelynek klipjében a meztelenség mellett a homoszexualitást, illetve a szadomazo szexet is ábrázolták, amit már az MTV is túl soknak vélt, így nem játszották a klipet. Szintén polgárpukkasztóra sikeredett saját kiadójának, a Mavericknek az első kiadványa, a Sex című könyv, ami szexuálisan provokatív képekkel volt tele. A provokációval addigra pedig már szinte egybeforrt a neve.

A tanú teste és a Kockázatos játék filmekben a 90-es években szerepet kapó Madonna szadomazo jelenetekben tűnt fel, amelyek miatt már többen kritizálták őt. Erre csak rátett egy lapáttal a The Girlie Show című turnéja, amelyen ostort csattogtató dominaként lépett színpadra félmeztelen táncosok gyűrűjében. Az énekesnő ekkor már kissé messzire ment, Puerto Ricóban megrendezett fellépésén a nemzet zászlóját dörzsölte a lába között, illetve David Letterman talkshow-jában volt mersze megkérdezni a műsorvezetőt, nem szagolná-e meg az alsóneműjét. Mindezek fényében a pályafutása kezdetén példaképnek és a nők helyzetéért, társadalmi ügyekért kiálló hősnek kikiáltott Madonnát szimplán botrányhősnek bélyegezték meg.

A kritikusok úgy gondolták, mivel túl messzire ment, a karrierjének ezennel befellegzett, ám ő ráismert arra, ha nem változtat, mindent elveszíthet. Helyzetén sokat segített az Evita című film, amelynek főszerepében tűnt fel, viszont annak érdekében, hogy visszaszerezze az emberek szeretetét, kiadta hatodik albumát, a Bedtime Storiest, aminek köszönhetően újra az élvonalba került. Hetedik stúdiólemezén, a Ray of Lighton pedig még inkább érződött ez a változás. Érdemes megjegyezni, hogy az énekesnő ebben az időben kezdett el érdeklődni a keleti misztika és a judaizmus ezoterikus oldala iránt, amelyek a zenéjére is hatással voltak.

Emellett együttműködött William Robit producerrel, akivel olyan hangzást akartak létrehozni, ami több műfajt is felölel, köztük a popot és a rockot. A próbálkozás pedig bejött, és Madonna az ezredforduló idején visszanyerte a belé vetett bizalmat.

Ugyanolyan helytelen azt állítani, hogy Madonna csak egy popsztár, mint azt mondani, hogy a Coca-Cola csak egy üdítő. Madonna az Amerikai Egyesült Államok klasszikus szimbóluma

– jegyezte meg korábban Rodrigo Fresán, aki többedmagával sokat kutakodott a Madonna-jelenséggel kapcsolatban, ami az amerikai kultúratudomány egyik részterületévé vált.

Utánozhatatlan karakter

Az énekesnő eddigi munkássága során számtalan alkalommal szólalt fel társadalmi ügyek érdekében, köztük az American Life című albumán is – az Egyesült Államok ekkor állt hadban Irakkal. Írt már gyerekkönyvet, például a The English Rosest, amelynek teljes bevételét egy gyermekekkel foglalkozó jótékonysági szervezetnek ajánlotta fel. Raising Malawi névvel alapított egy saját jótékonysági szervezetet, hogy segítse a Malawiban élő gyermekeket, akik közül négyet örökbefogadott. 2013-ra pedig Malawiban már tíz iskolát tudtak felépíteni a segítségével, ahol összesen négyezer diák tanulhat, illetve évekkel később gyermekkórházat is felépítettek az országban.

A koncertjei alatt mindig is igyekezett említést tenni az aktuális ügyekről, ahogy legújabb turnéja első fellépésén szintén beszélt az Izraelben jelenleg zajló háborús helyzetről. Könnyű lenne megítélni Madonnát, és könnyen tűnhet patás ördögnek a fiatalkori polgárpukkasztó viselkedése, illetve a jelenlegi külseje miatt, de az kétségtelen, hogy sokat tesz az elfogadásért, a gyermekek jóllétéért és azért, hogy mindenki szabadon lehessen az, aki szeretne, mivel ő is mert valamilyen lenni. Zeneileg sokat tett hozzá a világhoz, és időről időre újra képes a megújulásra, a visszatérésre, amiben még az sem akadályozza meg, hogy már 65 éves. Az elmúlt években több arcfiatalító kezelésen is átesett, amit sokan kritizáltak, viszont a külsőségeknek nem szabadna beárnyékolniuk azt a tényt, hogy Madonna olyan örökséget épített fel, ami túlmutat a zenén.

Azért léteznek az előadók, hogy megzavarják a világ békéjét

– mondta Madonna még 2021-ben, Jimmy Fallon talkshow-jában.