Britney Spears két gyerek mostohaanyja lett és nem is tudott róla

Britney Spears az év elején erősítette meg, hogy egy memoár kiadását tervezi, ami október 24-én magyar nyelven is a boltok polcain fog landolni. Az énekesnő a hírek szerint 15 millió dollárt – jelenlegi árfolyamon körülbelül 5,4 milliárd forintot – kaphatott a könyvért, amelynek egyes részletei a napokban már kiszivárogtak.

Megtudhattuk többek között, hogy gyermeke született volna Justin Timberlake-től, azonban az énekes nem szeretett volna még apa lenni, így abortuszra kellett mennie. Az előadó emellett beszámol a gyámság alatt töltött 13 évéről, illetve elmondja saját álláspontját az azt kiváltó incidensről, amikor is leborotválta a haját a fotósok szeme láttára – amelyet úgy írt le, csak így tudott visszavágni amiatt, ahogy bántak vele.

Az előbbiek mellett azonban további érdekességeket is tartogat a kötet, amelynek napról napra jelennek meg újabb részletei. A The Sun értesülései szerint az előadó Justin Timberlake mellett egy másik kapcsolatáról is ír benne, amelynek ráadásul házasság lett a vége, illetve két gyermek lett a gyümölcse – 2005 Sean Preston és 2006-ban Jayden James. Mint ismert, Britney Spears és Kevin Federline még 2004-ben találkoztak, ám a férfinak akkor már volt egy gyereke, illetve egy másik úton volt, amiről Spears mit sem tudott.

A memoár egyik nyilvánosságra került újabb részlete szerint, amikor Kevin Federline és Britney Spears randizni kezdtek, előbbinek második utódukkal volt terhes a párja, Shar Jackson, illetve már megszületett egy közös gyerekük. Ahogy az énekesnő kifejtette, különös kapcsolatot érzett a korábbi háttértáncos és közte, amit azzal magyarázott, hogy a férfinak rosszfiús imidzse volt. Ám Federline arról egy szót sem ejtett neki, hogy már apa lenne, és még csak nem is tőle, hanem egy ismerősétől szerzett erről tudomást.

Egy buborékban éltem, és nem volt túl sok jó, közeli barátom, akikben megbízhattam volna, vagy akiktől tanácsot kérhettem volna. Fogalmam sem volt minderről egészen addig, amíg valaki azt mondta nekem, miután egy ideje együtt voltunk már: »Tudod, hogy gyereke született, ugye?« Nem hittem el, de amikor rákérdeztem nála, elismerte, hogy igaz. »Gyerekeid vannak?» – mondtam neki. »Gyerekeid vannak? Nem is egy, hanem kettő?« Ettől a számtól letaglóztam

– olvasható a kötetben.

Az énekesnő a könyvben emellett kiemelte, a kapcsolatuk végül amiatt romlott meg, mivel egykori párját túlságosan elragadta a hírnév, így 2006-ban válókeresetet nyújtott be. Ahogy a könyvben megfogalmazta, az ügyvédje azt tanácsolta neki, hogy még a férje előtt lépje meg ezt.

Elhitették velem, hogy jobban járok, ha előbb én teszem meg, mielőtt megaláznának

– fogalmazta meg Spears.