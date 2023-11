Tóth Gabi is összecsapott Istenes Bencével, és azt üzente, legyünk bátrak!

Show-műsorok dömpingjét hozta a két kereskedelmi csatornán az őszi szezon. A TV2-n szeptember elejétől fut vasárnap esténként a Sztárban Sztár leszek!, amire múlt hétvégén indította rá az RTL a 18 év után felélesztett Sztárboxot. Utóbbinak az első adása szépen teljesített, így nem csoda, hogy ezen a hétvégén a konkurencia is igyekezett mindent bevetni, hogy ne veszítse el a korábban megszerzett fölényét.

Talán senkinek nem újdonság, hogy a televíziós műsorokban általában az adások végére időzítik az olyan tartalmakat, amelyekről azt gondolják a szerkesztők, hogy sokan várják, abban bízva, hogy – főleg, ha közben folyamatosan be is harangozzák – így tartósan a képernyők elé tudják szegezni a nézőket. A Sztárboxban a legvárósabb meccs ezúttal Istenes Bence és ifjabb Schobert Norbert összecsapása volt, ami az RTL-en negyed 11 körül kezdődött, és amellyel szemben – bár időben némi csúszással – a túloldalon Tóth Gabi lépett színpadra, hogy új szerelmével, Papp Máté Bencével előadja a legújabb dalát.

Abban a műsorban promózták Tóthékat, amelyben az exe szerepel

Istenesék meccse egyébként elképesztően izgalmas volt. A műsorvezető pontozással nyert, de fontos kiemelni, hogy a kis országunk lakosságát állandó jelleggel fogyásra ösztönző Schobert Norbert 18 éves fia is remekül helytállt a ringben. Hogy mi minden történt most vasárnap a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, ahonnan élőben közvetíti az RTL a mérkőzéseket, ebben a cikkben olvashat részletesen.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy Tóth Gabi és új párja mire készülnek: az énekesnő még a Dancing with the Stars adása közben is beköszönt szombaton, hogy lehetőleg mindenkihez eljusson a hír:

másnap este ő táncol, nem is akárkivel.

Hogy mennyire volt ízléses mindezt pont abban a műsorban promózni, amelyben az énekesnő exe az egyik főszereplő, azt mindenki döntse el maga, Krausz Gábor mindenesetre nem kommentálta a történteket. Az, hogy a sztárséfet a szakításuk után kvázi felkarolta a csatorna, olyan feladatot adva neki, ami valószínűleg rendesen lefoglalja, és ezáltal sokat segíthet abban, hogy ne a saját problémáin agyaljon naphosszat, egyébként abszolút pozitív döntésnek tűnt. A szombati műsor szerkesztői húzása viszont, miután még elég frissek a történtek, nem feltétlenül eshetett jól Krausznak.

Az, hogy az énekesnő és Krausz Gábor külön utakon folytatják, ugye augusztus elején derült ki, a válásuk híre pedig leginkább azért lepte meg a nagyérdeműt, mert korábban úgy tűnt, tökéletes boldogságban élnek – a csalad.hu oldalon működő blogjában legalábbis Tóth Gabi még július közepén is arról írt, hogy az erdélyi turnéja közben mennyire hiányzott neki a családja. Nem sokkal később az is kiderült, hogy Tóth Gabinak új szerelme van: a Fricska Táncegyüttes egyik tagja, Papp Máté Bence személyében.

Tóth Gabi: Legyünk bátrak!

Az énekesnő ezen a vasárnapon ígéretéhez híven színpadra is állt a Sztárban Sztár leszek! című műsorban: párjával közösen adták elő a válását megzenésítő Átkozott nyár című dalt, ami a napokban debütált a YouTube-on. Mint ismert, a szerzemény megjelenése után nem sokkal Tóth Imre „Bruti” – aki amellett, hogy humorista, zenészként is tevékenykedik – a Facebook-oldalán rántotta le a leplet arról, hogy a dal háttérzenéje kísértetiesen hasonlít az internetre 10 évvel ezelőtt feltöltött Russian Gypsy Music című számra. A plágiumgyanúra az énekesnő az Insta-storyjában reagált, megerősítve, hogy az említett orosz népdal egyes elemeit is felhasználták az új számához, amivel szerinte nincsen semmi baj, korábban is csináltak már ilyet.

Vasárnap este tehát – míg a konkurens csatornán a Sztárbox végére időzített Istenes–Schobert Junior-mérkőzéssel igyekeztek megfogni a közönséget – a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorának eredményhirdetése előtt Tóth Gabit hallhatták és láthatták a nézők, amint elénekli az új dalát, miközben Papp Máté Bence először körbeugrándozza, majd kicsit meg is táncoltatja őt. A produkció végén egyébként egy csók is elcsattant a kamerák előtt a válófélben lévő énekesnő és a Fricska táncosa között – íme:

Az előadás után néhány mondat erejéig Till Attila lépett oda a pároshoz, új információként közölve, hogy Papp Máté Bencével egyébként szokott találkozni, hiszen az eddigi Sztárban Sztár leszek!-adásokon is mindig ott volt. A miniinterjúban többek között szóba került, hogy

Tóth Gabi nagyon boldog;

Tóth Gabi új dala gyorsan, de fájdalmasan született;

Tóth Gabi új dalát egy 100 éves orosz népdal ihlette;

Tóth Gabi nehéz időszakon van túl, ami boldog jelent és jövőt hozott;

Papp Máté Bence mindig is el akarta kicsit bűvölni Tóth Gabit a tánccal;

Papp Máté Bence örül a tévés szereplésnek.

Az énekesnő a fentiekhez még annyit tett hozzá, azt kívánják üzenni a dallal, hogy

legyünk bátrak,

azaz merjünk szeretni, és a szívünknek higgyünk. Hogy Tóth Gabi új párjával közös performance-a vajon több embert érdekelt-e, mint az, hogy Istenes Bence és Schobert Norbert Junior hogyan öklözi majd szét egymást a szorítóban, egyelőre rejtély.

